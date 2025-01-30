Новые внедорожники — старт производства на УАЗе

На УАЗе стартовал выпуск полноприводных пикапов Sollers ST6 и Sollers ST8

На индустриальной площадке Ульяновского автозавода стартовало производство полноприводных пикапов Sollers ST6 и Sollers ST8. Причем это производство по полному циклу: для выпуска данных моделей на УАЗе запустили новую 130-метровую сварочную линию, современно оснащенную линию, а также модернизировали сборочное и окрасочное производства.

Первые собранные машины уже сошли с конвейера, сообщает пресс-служба завода. Интересно, что кузова Соллерсов собирают совместно с УАЗами, а вот финальная сборка всего автомобиля идет уже на новой производственной линии, смонтированной специально для линейки Sollers ST6 и ST8. Сообщается также, что производство пикапов «интегрировано в IT-системы управления логистикой, управления производством и качеством».

Напомним, в декабре 2024 года на УАЗе начался процесс локализации производства рам для пикапов. По предварительным сведениям, сварка рам для обеих моделей на предприятии должна стартовать в сентябре 2025 года. Из Китая на УАЗ будут приходить лонжероны рам – и уже на российском заводе превращаться в готовые сборочные единицы.

Sollers ST6 и Sollers ST8 – это переименованные китайские модели JAC T6 и T8. В гамме движков обеих моделей есть дизель, который скоро начнут ставить и на УАЗы. Обе модели будут оснащены механической коробкой передач и системой полного привода. Изначально сборку Sollers ST6 вело предприятие «Соллерс» во Владивостоке, но затем ее перенесли на УАЗ. А Sollers ST8 (фактически – улучшенная версия ST6) сразу планировался к производству именно в Ульяновске.