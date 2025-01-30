#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Машина въехала в остановку и сбила ребенка: подробности аварии
30 января
Машина въехала в остановку и сбила ребенка: подробности аварии
В Уфе автомобиль протаранил остановку,...
Поездка с этими устройствами в авто может стать квестом на выживание: список
30 января
Поездка с этими устройствами в авто может стать квестом на выживание: список
Эксперты перечислили 4 опасных для перевозки в...
Логисты оценят: совместное предприятие брендов запустит линейку фургонов
30 января
Логисты оценят: совместное предприятие брендов запустит линейку фургонов
Renault и Volvo показали три новых коммерческих...

Новые внедорожники — старт производства на УАЗе

На УАЗе стартовал выпуск полноприводных пикапов Sollers ST6 и Sollers ST8

На индустриальной площадке Ульяновского автозавода стартовало производство полноприводных пикапов Sollers ST6 и Sollers ST8. Причем это производство по полному циклу: для выпуска данных моделей на УАЗе запустили новую 130-метровую сварочную линию, современно оснащенную линию, а также модернизировали сборочное и окрасочное производства.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Первые собранные машины уже сошли с конвейера, сообщает пресс-служба завода. Интересно, что кузова Соллерсов собирают совместно с УАЗами, а вот финальная сборка всего автомобиля идет уже на новой производственной линии, смонтированной специально для линейки Sollers ST6 и ST8. Сообщается также, что производство пикапов «интегрировано в IT-системы управления логистикой, управления производством и качеством».

Напомним, в декабре 2024 года на УАЗе начался процесс локализации производства рам для пикапов. По предварительным сведениям, сварка рам для обеих моделей на предприятии должна стартовать в сентябре 2025 года. Из Китая на УАЗ будут приходить лонжероны рам – и уже на российском заводе превращаться в готовые сборочные единицы.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Sollers ST6 и Sollers ST8 – это переименованные китайские модели JAC T6 и T8. В гамме движков обеих моделей есть дизель, который скоро начнут ставить и на УАЗы. Обе модели будут оснащены механической коробкой передач и системой полного привода. Изначально сборку Sollers ST6 вело предприятие «Соллерс» во Владивостоке, но затем ее перенесли на УАЗ. А Sollers ST8 (фактически – улучшенная версия ST6) сразу планировался к производству именно в Ульяновске.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:УАЗ, правительство Ульяновской области
Количество просмотров 18
30.01.2025 
Фото:УАЗ, правительство Ульяновской области
Поделиться:
Оцените материал:
0