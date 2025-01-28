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УАЗы красят по-новому — даже видео процесса есть!

УАЗ показал на видео работу новой линии нанесения вторичного грунта

Как ранее сообщал «За рулем», на УАЗе запустили в эксплуатацию новое роботизированное окрасочное оборудование. С помощью него на кузова собираемых автомобилей будут наносить вторичный грунт.

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Теперь появились некоторые подробности по этой линии, а также видео, которое мы предлагаем вашему вниманию по прочтению заметки. На заводе говорят, что новое оборудование значительно повысит эффективность производственного процесса и качество автомобилей.

Какие кузова будут грунтовать на новой линии:

  • все модели УАЗ;
  • линейку пикапов Соллерс – Sollers ST6 и ST8;
  • семейство грузовиков Sollers Argo.
«Четыре высокотехнологичных робота полностью автоматизируют процесс нанесения грунта, используя полиэфирный вторичный грунт, который теперь наносится электростатическим методом в два слоя», – сообщает пресс-служба УАЗа.

Сообщается также, что показанные в видео роботы оснащены передовыми системами аппликации: высокооборотистые турбины с чашками гарантируют оптимальное распыление грунта по поверхности кузова.

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Именно появившаяся стабильность нанесения грунта обеспечит качество и долговечность ЛКП, говорят на заводе. Уже сейчас в течение одного рабочего дня на переоборудованном участке грунтованию подвергают 200 кузовов и 30 грузовых отсеков. А первая партия машин, окрашенных по новой технологии, сошла в с конвейера в Ульяновске в конце января. Едем к дилерам УАЗа – оценивать новую окраску?

Источник: УАЗ Сегодня

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 15
28.01.2025 
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