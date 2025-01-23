УАЗ улучшил качество выпускаемых автомобилей

УАЗ запустил модернизированную окрасочную линию

УАЗ запустил модернизированную окрасочную линию, пишут «Известия» со ссылкой на источник на предприятии. Новое оборудование для грунтования кузовов моделей УАЗ и Sollers должно существенно увеличить степень подготовки продукции к нанесению лакокрасочного покрытия (ЛКП) и эффективность производственного процесса.

Это удалось после внедрения высокотехнологичных роботов на заводе, которые оптимально наносят грунт по всей поверхности кузова в два слоя. Равномерное нанесение основы обеспечивает высокое качество и долговечность ЛКП и лучше защищает его от внешних воздействий.

Первая партия машин, окрашенных по новой технологии, должна сойти с конвейера в течение ближайших недель.

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Источник: «Известия»