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УАЗ улучшил качество выпускаемых автомобилей

УАЗ запустил модернизированную окрасочную линию

УАЗ запустил модернизированную окрасочную линию, пишут «Известия» со ссылкой на источник на предприятии. Новое оборудование для грунтования кузовов моделей УАЗ и Sollers должно существенно увеличить степень подготовки продукции к нанесению лакокрасочного покрытия (ЛКП) и эффективность производственного процесса.

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Это удалось после внедрения высокотехнологичных роботов на заводе, которые оптимально наносят грунт по всей поверхности кузова в два слоя. Равномерное нанесение основы обеспечивает высокое качество и долговечность ЛКП и лучше защищает его от внешних воздействий.

Первая партия машин, окрашенных по новой технологии, должна сойти с конвейера в течение ближайших недель.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
Количество просмотров 229
23.01.2025 
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
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