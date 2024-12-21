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Новый дизель УАЗ — рассказываем, как он едет!

«За рулем» рассказал о новом дизеле, который в 2025 году получат УАЗы

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подготовил большой обзор пикапа Sollers ST6 (переименованный JAC T6), который ранее собирали на заводе «Соллерс» во Владивостоке, а теперь перенесли сборку в Ульяновск.

И связь с Ульяновском будет укрепляться: скоро 2-литровый дизельный двигатель, стоящий под капотом ST6, получат и УАЗы. Как показывает себя этот мотор?

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Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Двигатель получился неплохим. Вроде небольшая, всего 136 л.с., мощность с лихвой компенсируется отличным крутящим моментом 320 Нм. Потому крупному пикапу этого двигателя хватает с лихвой.

Производится данный турбодизель на заводе в Елабуге. Причем это не сборка, а именно производство, включая механическую обработку и отливку ГБЦ из отечественного алюминия.

2-литровый дизель под капотом Sollers ST6 – точно такой же будет и на УАЗах
2-литровый дизель под капотом Sollers ST6 – точно такой же будет и на УАЗах

Когда же такой мотор начнут ставить на УАЗы? В 2025 году УАЗ Профи первым примерит на себя новый дизель, а затем настанет очередь модели Патриот.

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Напомним, флагманская модель обзаведется таким мотором в паре с 6-ступенчатой МКП (JAC, локализация на ЗМЗ) и одновременно с этим получит обновленные внешность и интерьер. Модернизированный УАЗ Патриот планируют представить в ноябре 2025 года.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 14
21.12.2024 
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