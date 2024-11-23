#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Такую машину вы точно никогда не продадите и вот почему
23 ноября
Такую машину вы точно никогда не продадите и вот почему
Наибольшие проблемы с продажей доставляют...
Honda Envix
23 ноября
В Россию привезли просторный, хорошо оснащенный и недорогой японский седан
Из КНР в Россию привезли новый седан Honda...
Renault прощается с мотором, который планировали ставить на автомобили Lada
23 ноября
Renault прощается с мотором, который планировали ставить на автомобили Lada
Renault отказался от мотора 1,3 TCe...

УАЗ готовится к запуску «русского Прадо» по полному циклу

На УАЗе идет подготовка к запуску производства пикапов Sollers ST6 и ST8

УАЗ готовится запускать на своих мощностях производство двух новых моделей – это будут пикапы Sollers ST6 и ST8, то есть переименованные JAC T6 и T8. Напомним, УАЗ является частью группы «Соллерс» – в частности, сейчас на площадях Ульяновского автозавода делают грузовички Sollers Argo, они же JAC N25/N35.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Пикап Sollers ST6 выпускал завод «Соллерс» во Владивостоке, где раньше собирали Mazda 6, CX-5 и CX-9
Пикап Sollers ST6 выпускал завод «Соллерс» во Владивостоке, где раньше собирали Mazda 6, CX-5 и CX-9

Следующими моделями, пополнившими соллерсовскую линейку УАЗа, станут Sollers ST6 и ST8. Как сообщает источник, в Ульяновске уже идет монтаж сварочной линии под производство кузовов этих моделей.

Новая сварочная линия на УАЗе
Новая сварочная линия на УАЗе

Как «За рулем» писал ранее, перенос производства Sollers ST6 (JAC T6) из Владивостока в Ульяновск и запуск там же более крупного Sollers ST8 (JAC T8) планируется завершить за ноябрь текущего года. Ежегодный планы выпуска – 8-10 тысяч машин двух моделей. На модернизацию производства направлено 1,5 млрд рублей.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Sollers ST6 и ST8 копируют китайские JAC, которые, в свою очередь, копируют Toyota Hilux, а по подвеске и части рамы унифицированы с Toyota Land Cruiser Prado. Случайный символизм: на УАЗе был свой проект «русского Прадо», который заморозили в 2020 году.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автопоток

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13
23.11.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Sollers ST6

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв