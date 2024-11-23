УАЗ готовится к запуску «русского Прадо» по полному циклу

На УАЗе идет подготовка к запуску производства пикапов Sollers ST6 и ST8

УАЗ готовится запускать на своих мощностях производство двух новых моделей – это будут пикапы Sollers ST6 и ST8, то есть переименованные JAC T6 и T8. Напомним, УАЗ является частью группы «Соллерс» – в частности, сейчас на площадях Ульяновского автозавода делают грузовички Sollers Argo, они же JAC N25/N35.

Пикап Sollers ST6 выпускал завод «Соллерс» во Владивостоке, где раньше собирали Mazda 6, CX-5 и CX-9

Следующими моделями, пополнившими соллерсовскую линейку УАЗа, станут Sollers ST6 и ST8. Как сообщает источник, в Ульяновске уже идет монтаж сварочной линии под производство кузовов этих моделей.

Новая сварочная линия на УАЗе

Как «За рулем» писал ранее, перенос производства Sollers ST6 (JAC T6) из Владивостока в Ульяновск и запуск там же более крупного Sollers ST8 (JAC T8) планируется завершить за ноябрь текущего года. Ежегодный планы выпуска – 8-10 тысяч машин двух моделей. На модернизацию производства направлено 1,5 млрд рублей.

Sollers ST6 и ST8 копируют китайские JAC, которые, в свою очередь, копируют Toyota Hilux, а по подвеске и части рамы унифицированы с Toyota Land Cruiser Prado. Случайный символизм: на УАЗе был свой проект «русского Прадо», который заморозили в 2020 году.

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Источник: Автопоток