Китайско-японские пикапы будут собирать на УАЗе

Губернатор Алексей Русских: с ноября на УАЗе будут выпускать пикапы Sollers ST6

Начало выпуска автомобилей Sollers ST6 на индустриальной площадке УАЗ запланировано на ноябрь этого года. До этого модель собирали на заводе Соллерса во Владивостоке, где ранее производились Mazda 6, CX-5 и CX-9.

Sollers ST6

В планах предприятия из Ульяновска — выпускать 8-10 тыс. автомобилей ST6 и ST8 ежегодно. В этом году на модернизацию завода направлено 1,5 млрд рублей. В 2025 году в Ульяновской области стартует производство компонентов систем безопасности, таких как электронные блоки управления, рули, ремни и подушки безопасности.

Sollers ST6

Ранее пресс-служба компании сообщала, что на УАЗе будут выпускать пикапы Sollers ST8 (JAC T8). Оба пикапа, ST6 и ST8, — это «русифицированные» версии китайских JAC T6 и T8.

Платформа JAC, в свою очередь, копирует японский Toyota Hilux, а передняя подвеска и часть рамы унифицированы с Toyota Land Cruiser Prado.

Группа Sollers, кроме работы по запуску сборки туристического автобуса SA9, который является переименованной версией китайского Ankai A9, и бренд Ankai начали еще один проект в сфере выпуска автобусов.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Алексей Русских/Telegram