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В России начнут выпуск школьных автобусов

Группа Sollers планирует запустить сборку китайских школьных автобусов Ankai

Помимо работы над запуском сборки туристического автобуса SA9, являющимся переименованным китайским Ankai A9 (заводской индекс HFF6124KA), у группы Sollers и бренда Ankai появился еще один «автобусный» проект. Об этом сообщает источник со ссылкой на собственные каналы информации.

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Речь о школьном автобусе, в оригинале именующемся Ankai 8M (HFF6801KZ5) – скорее всего, машины российской сборки получат собственный индекс по аналогии с вышеупомянутым «туристом».

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Автобус капотной компоновки желтого (в базовом исполнении) цвета специально предназначен для перевозки 24-30 учащихся – ранее такие машины в РФ не производились. Кузов выполнен из штампованных цельнометаллических панелей со встроенными противоударными балками и имеет пассажирскую дверь в передней части.

Длина машины – без малого 8 метров, ширина – 2260 мм; снаряженная масса автобуса составляет 8 тонн. Под капотом – дизельный Weichai серии WP3.7, при объеме 3 литра он развивает 130 л.с. и 350 Нм. Подвеска – рессорная, тормоза – диски спереди и барабаны сзади, привод – задний.

Известно, что туристический SA9 будут собирать на мощностях Соллерса во Владивостоке – вероятно, и производство школьных автобусов будет освоено там же. Дата старта сборки пока не называется.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
23.08.2024
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