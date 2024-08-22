Новый туристический автобус российской сборки – есть подробности!

Автопоток: у автобуса Sollers SA9 будет более 50 посадочных мест и туалет

Опубликованы технические подробности о туристическом автобусе SA9, сборка которого должна начаться на мощностях группы Sollers во Владивостоке уже в сентябре. Как известно, Sollers SA9 – это переименованный китайский Ankai A9 (HFF6124KA), имеющий длину кузова 12 метров.

Источник сообщает, что в российской версии у автобуса будет дизель Weichai WP10.375E53 (Евро-5, 370 сил), работающий в паре с МКП Fast Gear на 6 ступеней (6DSX180TB), передающей момент на задний мост Fangsheng.

Планируется три варианта планировки салона: 51+1+1 (с кулером справа или слева) и багажники 7,6 куб.м., либо 49+1+1 плюс туалет на борту и увеличенный холодильник – в таком случае объем багажников будет меньше 6,4 куб.м.

Кроме опционального туалета, можно оснастить машину спальником для водителя, инвертором 220 В, пневмоприводом багажных люков, системой контроля давления в шинах, и системы контроля полосы и дистанции до впередиидущего.

Журналисты подмечают любопытную деталь российской версии автобуса: у нее разделенное пополам ветровое стекло, тогда как уже несколько лет продающийся в РФ китайский оригинал комплектуется цельным панорамным лобовым стеклом.

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Источник: Автопоток