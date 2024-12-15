Как не угробить мотор этим народным средством борьбы с морозом? Ответ эксперта

Автоэксперт Егармин: закрытие радиатора картонкой губительно для мотора

С наступлением холодов многие автовладельцы начинают искать способы, как защитить свой автомобиль от морозов и ускорить прогрев двигателя. Одним из популярных методов является использование картонной заслонки перед решеткой радиатора. Однако, как показали исследования и мнения экспертов, это может быть не так безопасно, как кажется на первый взгляд.

Автоэксперты ГК «АвтоСпецЦентр» отмечают, что использование картонной заслонки может действительно сократить время прогрева силовой установки на 3-5 минут. Это происходит за счет того, что картонка ограничивает поток холодного воздуха, который поступает в радиатор. В результате двигатель быстрее достигает рабочей температуры, что позволяет снизить количество холодных пусков зимой и улучшить общую эффективность работы двигателя. Кроме того, такая заслонка может помочь избежать проблем с заменой моторного масла и накоплением лишней жидкости под капотом.

Несмотря на указанные преимущества, использование картонной заслонки связано с серьезными рисками. Директор по сервису и запчастям «Авилон Легенда» Андрей Егармин подчеркивает, что такая практика может привести к критическим неисправностям. Основная проблема заключается в том, что при закрытии радиатора ограничивается поток воздуха, необходимый для охлаждения двигателя.

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Источник: Российская газета