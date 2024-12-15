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Этот прототип стал основой для многих образцов военной техники: что в нем особенного?

«За рулем» раскрыл технические данные двухосного тягача МАЗ‑528

В середине 50х годов Министерство обороны дало задание создать маневренный малогабаритный и недорогой универсальный автомобиль для инженерных войск.

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Так появился двухосный тягач МАЗ528.

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Общую концепцию он унаследовал от 25тонника МАЗ525, ряд агрегатов получил от ЯАЗ210.

Моторный отсек с двухтактным дизелем ЯАЗ206 мощностью 165 л.с. располагался сзади, роль подвески играли односкатные колеса с 28дюймовыми шинами низкого давления.

Коробка передач пятиступенчатая, раздатка двухступенчатая. Реверсный механизм в трансмиссии позволял обходиться практически без разворотов.

Двухосный тягач МАЗ‑528
Двухосный тягач МАЗ‑528

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Изначально МАЗ528 был рассчитан на работу с навесным бульдозерным оборудованием и как тягач-толкач тяжелой техники. Автомобиль был построен в двух экземплярах, прошедших заводские испытания. В дальнейшем он послужил основой для тягача МАЗ538 и многих военных разработок.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

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Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 809
15.12.2024 
Фото:из архива «За рулем»
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