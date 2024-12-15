Этот прототип стал основой для многих образцов военной техники: что в нем особенного?

«За рулем» раскрыл технические данные двухосного тягача МАЗ‑528

В середине 50‑х годов Министерство обороны дало задание создать маневренный малогабаритный и недорогой универсальный автомобиль для инженерных войск.

Так появился двухосный тягач МАЗ‑528.

Общую концепцию он унаследовал от 25‑тонника МАЗ‑525, ряд агрегатов получил от ЯАЗ‑210.

Моторный отсек с двухтактным дизелем ЯАЗ‑206 мощностью 165 л. с. располагался сзади, роль подвески играли односкатные колеса с 28‑дюймовыми шинами низкого давления.

Коробка передач – пятиступенчатая, раздатка – двухступенчатая. Реверсный механизм в трансмиссии позволял обходиться практически без разворотов.

Двухосный тягач МАЗ‑528

Изначально МАЗ‑528 был рассчитан на работу с навесным бульдозерным оборудованием и как тягач-толкач тяжелой техники. Автомобиль был построен в двух экземплярах, прошедших заводские испытания. В дальнейшем он послужил основой для тягача МАЗ‑538 и многих военных разработок.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

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