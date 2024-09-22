#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
UAZ of America получил V6 от Chevrolet Blazer
22 сентября
УАЗы с двигателем Chevrolet – вот что известно об этих машинах
Эксперт «За рулем» рассказал о версии УАЗа с...
Китайские автомобили в России: какие рекорды ждут нас в 2024 году?
22 сентября
Китайские автомобили в России: какие рекорды ждут нас в 2024 году?
«Автостат»: в 2024 году в России продадут 900...
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
22 сентября
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
Дайджест самых заметных новостей за прошедшую...

Где запаска в этом советском универсале? Ни за что не догадаетесь!

«За рулем» вспомнил интересные особенности медицинского ГАЗ‑13С

Секретная миссия странных фургонов: Чайки для Вьетнама

Универсалы ГАЗ13С, штучно выпускавшиеся на заводе РАФ в Елгаве, создавались по заказу Минздрава СССР для обслуживания высших эшелонов власти.

Внутреннее пространство приспосабливали для установки медицинского оборудования – при этом для запасного колеса не хватило привычного места. Выход нашли… за левой задней дверью. Такой чести удостаивалась разве что запаска скорой помощи ГАЗ22Д, построенной на базе «двадцать первой» Волги.

Запасное колесе в РАФ-ГАЗ-13С Чайка размещали... за дверью!
Запасное колесе в РАФ-ГАЗ-13С Чайка размещали... за дверью!
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

«Тройка»-универсал: была ли она на самом деле?

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему СССР продавал автомобили в Европе дешевле, чем на родине?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Интересные факты биографии первого советского представительского автомобиля ЗИС-101 здесь.

Подпишитесь на «За рулем» в

Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
22.09.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0