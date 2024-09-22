Где запаска в этом советском универсале? Ни за что не догадаетесь!

«За рулем» вспомнил интересные особенности медицинского ГАЗ‑13С

Универсалы ГАЗ‑13С, штучно выпускавшиеся на заводе РАФ в Елгаве, создавались по заказу Минздрава СССР для обслуживания высших эшелонов власти.

Внутреннее пространство приспосабливали для установки медицинского оборудования – при этом для запасного колеса не хватило привычного места. Выход нашли… за левой задней дверью. Такой чести удостаивалась разве что запаска скорой помощи ГАЗ‑22Д, построенной на базе «двадцать первой» Волги.

Запасное колесе в РАФ-ГАЗ-13С Чайка размещали... за дверью!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему СССР продавал автомобили в Европе дешевле, чем на родине?

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