Волки в овечьей шкуре – как в СССР маскировали секретные машины

Об этих автомобилях не писала пресса, не упоминали отраслевые справочники.

От «эмки» до «Победы»

Еще с 1930-х на ГАЗе малыми сериями выпускали автомобили для спецслужб: НКВД, МГБ, потом КГБ. Общий принцип создания таких машин, о которых знали только те, кто их делал, и те, кто на них ездил, был неизменным: внешне (даже деталями) автомобиль не должен отличаться от серийного, примелькавшегося на улицах.

Первыми были ГАЗ-М1 с американскими двигателями V8 Ford. Большой мотор легко помещался под капот «эмки». Ведь по кузову советский автомобиль практически копировал восьмицилиндровый Ford 40.

В 1956 году утвердили технические условия на ГАЗ-М20Г. На секретную модификацию Победы поставили двигатель от ГАЗ-12 ЗИМ. Рядный шестицилиндровый мотор объемом 3,5 л развивал 90 л.с.

Гидромуфту трансмиссии, которую ставили на ГАЗ-12, для скоростной Победы не применяли. Ведь машина перестала бы быть скоростной – гидромуфта динамике не способствовала.

Максимальная скорость шестицилиндровой Победы выросла со 105 до 130 км/ч. На машину вместо 55-литрового топливного бака поставили 80-литровый.

Супер-Волги

Аналогичную версию – ГАЗ-23 – сделали и на базе Волги ГАЗ-21. Задание заводу выдали в 1959 году. Самым быстрым горьковским автомобилем тогда стала Чайка ГАЗ-13, которая разгонялась до 100 км/ч за 18 с. Нужен был автомобиль менее заметный, но столь же динамичный. А еще – способный угнаться за шустрыми иномарками не менее шустрых иностранцев, работающих в СССР.

Под капотом ГАЗ-23, внешне ничем не отличающегося от стандартной Волги, стоял двигатель ГАЗ-13: V8 рабочим объемом 5,53 л и мощностью 195 л.с. Несмотря на V-образный двигатель, выхлопная труба у автомобиля была одна – опять же для маскировки.

Мотор под капот уместили с трудом – с допуском 1 мм! Вариант с таким двигателем и стандартной механической коробкой передач оказался непригодным, и секретная Волга получила трехступенчатый автомат от Чайки.

Рычаг управления коробкой был точно таким же, как на стандартной Волге. Только сверху на рулевой колонке стояла маленькая пластиковая планка с символами положения селектора.

Волга ГАЗ-23.

Максимальная скорость ГАЗ-23 составляла 170 км/ч, а разгон до 100 км/ч — 16 с. Тормоза остались серийными – барабанными без усилителя. Невидимые снаружи изменения: плита массой 120 кг в багажнике, чтобы колеса при резком ускорении не сильно пробуксовывали, рычажок открывания капота у заднего сиденья слева, две педали вместо трех и набор тумблеров слева под панелью приборов.

Тумблеры включали и выключали фары и подфарники в самых разных, необычных сочетаниях: нечто типа сигнала «свой-чужой». С 1962 по 1970 годы сделали 603 Волги ГАЗ-23.

Селектор автомата ГАЗ-23 точно такой же, как рычаг механической коробки.

Скоростная версия ГАЗ-24-24 была и у Волги ГАЗ-24. Такие машины делали с 1973 года. На них тоже стояли 195-сильный двигатель V8 от Чайки ГАЗ-13 и трехступенчатая автоматическая коробка передач. Максимальная скорость составляла уже 190 км/ч.

Внешне ГАЗ-24-24 и более поздняя ГАЗ-24-34 (на базе модели 24-10) не отличались от стандартных. На часть машин ставили даже третью педаль сцепления, которая была не нужна. Двигатели V8 монтировали и на универсалы, не имеющие специального обозначения.

Восьмицилиндровая Волга ГАЗ-24-34.

Секретные машины семейства ГАЗ-24 собирали партиями до 1986 года. Сделали более тысячи таких автомобилей. Но знали о них лишь те, кто работал в соответствующих автохозяйствах. Ну и некоторые их знакомые.

Восьмицилиндровая модификация появилась и у чиновничьей Волги ГАЗ-3102, которую частникам не продавали. Зато модификация ГАЗ-3101 стала первой 8-цилиндровой Волгой, которую в 1984 году показали публично на ВДНХ, на выставке достижений советского автопрома.

Волга ГАЗ-31013 с двигателем мощностью 220 л.с.

В семейство ГАЗ-3101 входили несколько модификаций. На ГАЗ-31011 ставили «маленький» V8 рабочим объемом 4,25 л и мощностью 120 л.с. с механической четырехступенчатой коробкой передач.

ГАЗ-31012 – очередной замаскированный автомобиль со 195-сильным двигателем V8 и автоматической коробкой передач.

На модификации ГАЗ-31013 стоял модернизированный двигатель от Чайки ГАЗ-14. Этот мотор объемом 5,53 л с двумя карбюраторами развивал уже 220 л.с. У таких Волг в нарушение маскировки стояли уже две выхлопные трубы. С 1985 по 1997 гг. построили 283 ГАЗ-3101 всех модификаций.

Тема секретных Волг закончилась сама собой: потребители таких машин пересели на иномарки.

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