ГАЗ-24 полтора десятилетия был самым желанным автомобилем СССР. Но владельцы и поклонники знали об этой модели далеко не всё.

Новая Волга

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Так ГАЗ-24 называли еще лет десять после начала производства. И дело было не только в том, что предыдущая Волга ГАЗ-21 оставалась престижной. И немало этих машин продолжали служить своим владельцам. ГАЗ-24 стал для страны революционным автомобилем.

Машина получила новый кузов и салон. По меркам начала 1970-х стилистика выглядела пристойно и на фоне многих зарубежных аналогов.

Волгу впервые оснастили четырехступенчатой коробкой передач с рычагом на полу и гидроусилителем тормозов. Двигатель в основе остался прежним, но его форсировали до 95 л.с.

На стадии доводки автомобиля еще в 1965 году сделали и люксовые версии с экспериментальным двигателем V6 рабочим объемом 3 л и мощностью 150 л.с.

ГАЗ-24-14 оснастили механической коробкой передач, а ГАЗ-24-15 — даже автоматом. Эти машины снабдили еще и четырьмя фарами. Но в серию такие модификации не пошли.

Серийная Волга ГАЗ-24 1977 года.

А вот подвески ГАЗ-24 конструктивно сохранили прежними: спереди шкворни по типу американских конструкций 1950-х, сзади — продольные рессоры. Вместе с барабанными тормозами все это, на фоне зарубежных одноклассников, выглядело уже архаично.

На ГАЗ-24 стоял 95-сильный мотор и гидровакуумный усилитель тормозов.

Шкворневая подвеска славилась прочностью. Довести машины до того, чтобы у нее на ходу оторвалось колесо, было практически невозможно.

Но шкворни, в сочетании с игольчатыми подшипниками и резьбовыми втулками, требовали частой смазки, а ремонт подвески был сложным и трудоемким.

В общем, Волга ГАЗ-24 стала прорывом для нашей страны. Но в сравнении с зарубежными одноклассниками, прорывом не была.

Опытная Волга ГАЗ-24-14 с шестицилиндровым двигателем.

По любви и по расчету

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Волгу любили пламенно и безгранично. Ведь конкурентов-одноклассников в СССР у нее не было. Нравился свежий, сдержанный и солидный дизайн, просторный салон, мягкий ход. И, конечно, мощный мотор.

Впрочем, динамика «двадцатьчетверки» с появлением Жигулей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 перестала казаться выдающейся. Да и управляемость машины на мягких подвесках не была ее сильной стороной.

Многие владельцы дефорсировали двигатель до 86 л.с. Такую же мощность развивали и заводские моторы, которые ставили на автомобили — такси.

Дефорсированный двигатель позволял использовать вместо бензина АИ-93 более дешевый А-76. Особенно это стало актуально после подорожания топлива в 1981-м вдвое. А по старой цене (в два раза ниже государственной) бензин продавали водители грузовиков, сливая топливо прямо из баков в канистры покупателей.

Салон Волги в 1970-х по советским меркам выглядел шикарно.

Впрочем, многие владельцы ГАЗ-24 стоимостью топлива интересовались не сильно. Хозяин Волги был человек солидный и обеспеченный. Его жизнь — удалась. Он не суетился и не торопился, а потому управляемость Волги на высоких скоростях его не волновала.

ГАЗ-24 — самый просторный, из доступных, советский автомобиль.

Не занимался такой человек и трудоемким обслуживанием и ремонтом. А находил высококвалифицированного частника, которому щедро платил за услуги.

Купить новую Волгу могли только граждане, приближенные власти. Машина была страшным дефицитом.

Багажник — огромный. Но в нем лежит запаска.

Ведь большинство автомобилей шли в государственные учреждения и в такси. Фразу «у него Волга» произносили с придыханием и даже с завистью.

На вторичном рынке за свежий ГАЗ-24 платили в 2–2,5 раза больше и без того огромной для подавляющего большинства советских людей государственной цены — 9000 рублей.

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