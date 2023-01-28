Новая Волга
Так ГАЗ-24 называли еще лет десять после начала производства. И дело было не только в том, что предыдущая Волга ГАЗ-21 оставалась престижной. И немало этих машин продолжали служить своим владельцам. ГАЗ-24 стал для страны революционным автомобилем.
Машина получила новый кузов и салон. По меркам начала 1970-х стилистика выглядела пристойно и на фоне многих зарубежных аналогов.
Волгу впервые оснастили четырехступенчатой коробкой передач с рычагом на полу и гидроусилителем тормозов. Двигатель в основе остался прежним, но его форсировали до 95 л.с.
На стадии доводки автомобиля еще в 1965 году сделали и люксовые версии с экспериментальным двигателем V6 рабочим объемом 3 л и мощностью 150 л.с.
ГАЗ-24-14 оснастили механической коробкой передач, а ГАЗ-24-15 — даже автоматом. Эти машины снабдили еще и четырьмя фарами. Но в серию такие модификации не пошли.
А вот подвески ГАЗ-24 конструктивно сохранили прежними: спереди шкворни по типу американских конструкций 1950-х, сзади — продольные рессоры. Вместе с барабанными тормозами все это, на фоне зарубежных одноклассников, выглядело уже архаично.
Шкворневая подвеска славилась прочностью. Довести машины до того, чтобы у нее на ходу оторвалось колесо, было практически невозможно.
Но шкворни, в сочетании с игольчатыми подшипниками и резьбовыми втулками, требовали частой смазки, а ремонт подвески был сложным и трудоемким.
В общем, Волга ГАЗ-24 стала прорывом для нашей страны. Но в сравнении с зарубежными одноклассниками, прорывом не была.
По любви и по расчету
Волгу любили пламенно и безгранично. Ведь конкурентов-одноклассников в СССР у нее не было. Нравился свежий, сдержанный и солидный дизайн, просторный салон, мягкий ход. И, конечно, мощный мотор.
Впрочем, динамика «двадцатьчетверки» с появлением Жигулей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 перестала казаться выдающейся. Да и управляемость машины на мягких подвесках не была ее сильной стороной.
Многие владельцы дефорсировали двигатель до 86 л.с. Такую же мощность развивали и заводские моторы, которые ставили на автомобили — такси.
Дефорсированный двигатель позволял использовать вместо бензина АИ-93 более дешевый А-76. Особенно это стало актуально после подорожания топлива в 1981-м вдвое. А по старой цене (в два раза ниже государственной) бензин продавали водители грузовиков, сливая топливо прямо из баков в канистры покупателей.
Впрочем, многие владельцы ГАЗ-24 стоимостью топлива интересовались не сильно. Хозяин Волги был человек солидный и обеспеченный. Его жизнь — удалась. Он не суетился и не торопился, а потому управляемость Волги на высоких скоростях его не волновала.
Не занимался такой человек и трудоемким обслуживанием и ремонтом. А находил высококвалифицированного частника, которому щедро платил за услуги.
Купить новую Волгу могли только граждане, приближенные власти. Машина была страшным дефицитом.
Ведь большинство автомобилей шли в государственные учреждения и в такси. Фразу «у него Волга» произносили с придыханием и даже с завистью.
На вторичном рынке за свежий ГАЗ-24 платили в 2–2,5 раза больше и без того огромной для подавляющего большинства советских людей государственной цены — 9000 рублей.