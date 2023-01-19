История и неизвестные факты о ГАЗ-М20 Победа

Первый ходовой прототип горьковского послевоенного автомобиля выехал на испытания 6 ноября 1944 года.

Материалы по теме 4 загадочных автомобиля СССР — их вы (спорим!) не встречали

Конечно, как всегда, торопились к празднику — годовщине Октябрьской революции. До конца войны оставалось еще полгода, летом 44‑го Красная Армия вошла в Польшу, но предстояли тяжелые бои в Померании и Восточной Пруссии, в Венгрии и Австрии, наконец, штурм Берлина. А тут мирный, да еще и совершенно новый автомобиль! Созданный на заводе, который чуть больше года назад — в августе 43‑го — пережил массированную бомбардировку люфтваффе.

В 1946 году, когда Победа уже вставала на конвейер, художник Владимир Арямов нарисовал эскиз, воспроизводящий идею 1940 года — обтекаемый двухдверный ГАЗ‑11–80 с новым тогда 6‑цилиндровым мотором. Некоторые мотивы стилистики Победы в нем прослеживаются, но примерно в той же мере, как и черты европейских аэродинамических кузовов конца 30‑х — скажем, чешского прототипа Skoda 935 и серийных автомобилей Tatra 87 и 97. В 1940 году, кроме эскиза, на ГАЗе по новому автомобилю, очевидно, ничего еще сделано не было. Вплотную машиной начали заниматься во время войны. Инженеры и художники во главе с главным конструктором завода Андреем Липгартом учли все последние достижения западного автопрома.

Дальний предшественник Победы — ГАЗ‑11–80 1940 года. Эскиз В. Арямова, 1946 г.

Материалы по теме Уникальный внедорожник СССР и его зарубежные аналоги: что он взял у немцев?

Особенности конструкции

ГАЗ-М20 получил первый в СССР несущий кузов. Основу конструкции заимствовали у передового немецкого седана Opel Kapitan 1938 года. Но по дизайну советская машина от Опеля была далека — лишь элементы стилистики передка схожи. Однако в таком ключе в начале 40‑х делали и другие машины, в первую очередь американские. Отличительной чертой Победы стало отсутствие выступающих за габариты кузова крыльев, как на некоторых предвоенных немецких и чехословацких автомобилях — например, на Татре‑87.

ГАЗ-М20 — первый в СССР серийный автомобиль с несущим кузовом.

Материалы по теме Как вам такой ЗИЛ? Он мог пойти в серию

Победа — первый ГАЗ с независимой пружинной передней подвеской, конструктивно заимствованной, опять же, у Опеля модели Kapitan, и гидравлическими тормозами. Основным планировали серийный уже двигатель ГАЗ‑11 — предвоенный американский Dodge D5, переделанный на ГАЗе на метрические размеры — 6‑цилиндровый объемом 3,5 литра (82×110 мм), мощностью 76 л. с., а форсированный — 90 л. с. Очень хорошие показатели для автомобиля такого класса! Но параллельно создали и четырехцилиндровую версию мотора рабочим объемом 2,1 литра (82×100 мм), мощностью 50 л. с. Маловато, конечно, зато двигатель со степенью сжатия 6,2 потреблял даже самый паршивый бензин.

Опытный образец ГАЗ‑25 с шестицилиндровым двигателем.

Конструкция несущего кузова аналогична кузову седана Opel Kapitan. Передняя подвеска Победы с рычажными амортизаторами копировала опелевскую.

Испытания Победы

Машины с «шестеркой» (ГАЗ-М25) и с «четверкой» (ГАЗ-М20) 19 июня 1945 года, чуть больше, чем через полгода после изготовления первого прототипа, отправили на показ в Кремль.

Об этом событии написано и рассказано много разного. Кто-то придумал историю про предложение заводчан назвать машину Родиной и язвительный вопрос Сталина: «Почем будете продавать?». Но уже опытные образцы назывались Победой и генералиссимус это только утвердил. Все якобы фразы вождя, типа «невелика Победа, но пусть будет Победа» и «не такая Победа нужна советским людям», сомнительны и тоже непонятно откуда взялись. Андрей Липгарт, человек не склонный к романтическим байкам, вспоминал лишь, что Сталин вообще сомневался: нужен ли стране промежуточный между ЗИС‑110 и малолитражкой, то есть будущим Москвичом, автомобиль. А заодно категорически раскритиковал неэкономичный 6‑цилиндровый мотор. К слову, через десятилетие этот двигатель на Победе все-таки появится.

А пока случилось главное: Победу утвердили к серийному производству. В 1950 году Андрей Липгарт получил за создание Победы Сталинскую премию. Но сначала у завода случились серьезные неприятности.

Бремя победителя

Материалы по теме Минивэн Lada — он мог быть вот таким! Редкие фото

Вечная советская спешка в стиле «пятилетку за четыре года» и «сверх плана к знаменательной годовщине» обернулась проблемами. Производство ГАЗ-М20, который стал вторым советским послевоенным легковым автомобилем после ЗИС‑110, начали 21 июня 1946 года — менее чем через два года после появления первого образца. Срок по более поздним меркам советского автопрома немыслимый!

Конечно, двигатель в 50 л. с. был слаб. Мотор Opel Kapitan объемом 2,5 литра развивал 55 л. с. При базе всего на 5 мм меньше (база Победы — 2700 мм) немецкая машина была на 200 кг легче, чем ГАЗ-М20 полной массой 1835 кг. А на практике из-за несовершенства технологий первые Победы были еще тяжелее: на кузова для выравнивая наносили уйму припоя. Именно из-за неровности поверхностей Победы, кстати, не окрашивали черным — все изъяны видны. Максимальная скорость Опеля составляла 126 км/ч, Победы по паспорту — 105 км/ч. Но вопрос с двигателем был решен и обжалованию не подлежал.

ГАЗ-М20 на испытаниях с предвоенными Opel Kapitan и ГАЗ‑11–73.

С отсутствием в коробке передач, созданной для предвоенного ГАЗ‑11–73 (2.82/1.10/1.00), синхронизаторов, можно было смириться. Но пыль и выхлопные газы, проникающие в салон, рывки сцепления и слишком малое пространство между задним диваном и потолком — серьезные недостатки. Кстати, и отопителя салона в Победе, как и в предвоенной «эмке», не было.

В октябре 1946 года, изготовив всего 5173 автомобиля, выпуск остановили. Директора ГАЗ Ивана Лоскутова сняли, но «сослали», к счастью, лишь на завод в Ульяновск. Липгарт чудом не пострадал. Его на Урал отправили через пять лет и по другому поводу. Ценой огромных усилий автомобиль и технологию усовершенствовали и к началу 1949 года с конвейера стали сходить Победы так называемой второй серии.

Победа — первый автомобиль ГАЗ с полноценным багажником с доступом сзади.

Продолжение — на следующей странице