Этот шикарный автомобиль в СССР никто не покупал. Интересно почему?

В ряду достижений СССР второй половины 1950-х ГАЗ-13 Чайка занимает заметное место. И это в эпоху первого советского искусственного спутника Земли и космического полета Юрия Гагарина!

Чайку в Союзе купить было нельзя. Ни за какие деньги. Ее можно было только заслужить! Как орден, высокую должность, кабинет в соответствующем здании и дачу за высоким забором.

ГАЗ-13 делали до 1981-го примерно по 140 штук в год. Часть машин отправляли в дружественные социалистические страны.

С миру по строчке

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Чайку, как и все советские представительские автомобили, делали по американским образцам. Удивительно только, что образцом в данном случае выбрали Packard Clipper 1955 года. Ведь эта некогда прославленная фирма переживала уже не лучшие времена — существовать ей оставалось всего несколько лет. Но от Паккарда Чайка позаимствовала лишь стилистику.

V-образный двигатель-красавец объемом 5,52 л по компоновке и геометрии напоминает агрегат фирмы Chrysler. Но двигатель ГАЗ не только оригинальный, но и передовой — полностью алюминиевый и гораздо легче заокеанских аналогов. С четырехкамерным карбюратором К-114 мотор развивал очень приличные по тем временам 195 л.с.

В паре с ним работала трехступенчатая автоматическая коробка передач — аналог той, что ставили на первые Волги. В основе агрегата — конструкция Ford.

Агрегаты стоят на Х-образной раме. По тем временам тоже передовая конструкция. В Америке ее применяли только на Кадиллаках. Наконец, вакуумный усилитель тормозов — копия того, что ставили на Крайслеры.

Двигатель V8 в Чайке развивает 195 л.с.

Алфавит для автомата

У каждого выключателя и каждой ручки в салоне Чайки — красивые гравировки. В машине есть почти все, что было тогда в арсенале комфорта. Кроме кондиционера.

Зато есть стильные часы, электростеклоподъемники и лучший радиоприемник из тех, что тогда можно было себе представить.

Но главное — кнопочное управление коробкой передач. Пульт — один в один, как у Крайслера. Привод, правда, тросовый, регулярно требующий внимания. Положения «паркинг» нет. Так что ручник использовать обязательно!

Управление коробкой передач в Чайке — кнопочное.

Кнопка «Т» (торможение), как написано в инструкции,- для затяжных спусков. До 40 км/ч держится первая передача, свыше — вторая. Третья не включится, пока не нажмешь «Д» (движение).

В салоне-кабинете

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Задняя часть салона — строгий в советском стиле служебный кабинет. Но Чайка, как ни странно, седан, а не лимузин. Есть дополнительные сиденья — страпонтены. Но нет стеклянной перегородки между водителем и задними пассажирами. Хотя несколько лимузинов ГАЗ-13 все-таки сделали.

Подвеска предельно мягкая. Усилитель руля работает забавно. Сопротивление нелинейное и напрямую зависит от оборотов двигателя. То есть маневрировать на стоянке тяжеловато, а на ходу руль легкий.

Но и подвеска, и рулевое, и задумчивый автомат ведут себя примерно так же, как их американские ровесники: не лучше, но и не хуже.

В Чайке есть все лучшее, чем располагал советский автопром 1950-х.

Только в США подобные машины делали миллионами. И ездили на них обычные граждане. Призвание же нашей Чайки — обслуживать людей, занятых важными государственными или промышленными и научно-техническими делами.

А за рулем в Чайке не просто ездят, а работают, служат и даже выполняют некую важную миссию.

Но в конце 1950-х с этой машиной Союз, действительно, догнал того, с кем всегда соревновался. Другое дело, что к 1981-му, когда собрали последние ГАЗ-13, они выглядели уже мамонтами, ну или музейным экспонатами.

Но в ряду советских достижений 1950-х Чайка заняла достойное место. Пусть и не первое.

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