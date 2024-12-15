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Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Штрафы вырастут, а скидка за оперативную оплату уменьшится — называем новые суммы

Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях одобрила поправки о повышении штрафов за нарушения Правил дорожного движения с 1 января 2025 года. Также стало известно, что снизится скидка при своевременной оплате штрафов: вместо 50% станет 25%.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Автопарк России обновится, а качество авто улучшится — власти профинансируют

Правительство России направит дополнительно свыше 18 млрд рублей на программы льготного автокредитования и лизинга. Об этом в ходе очередного заседания рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Универсал Vesta SW Cross обзавелся новым вариантом двигателя

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Рама, «пневма», кожа: самый мощный (и самый дорогой) Tank

На выставке Comtrans 2024 представлена модификация универсала Vesta SW Cross с метановым двигателем и вариатором. Важное отличие этой Весты CNG от дореформенной — баллоны теперь упрятаны в подпол багажника, заняв место ниши запасного колеса и не скрадывая пространство багажника.

Камеры начали выявлять водителей без ОСАГО

В РФ стартовали тестовые проверки наличия действующего полиса ОСАГО через камеры фотовидеофиксации. Уточняется, что пока водителям не выписывают штрафы за отсутствие полиса с проверок по камерам: им будут отправлять уведомления об отсутствии документа.

Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2024: встречайте победителей!

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Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

В рамках выставки Urbantrans-2024 состоялось награждение победителей премии Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2024. Лауреатов выбирали из новинок коммерческого транспорта, представленных на российском рынке.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 410
15.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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