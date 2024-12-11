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Универсал Vesta SW Cross обзавелся новым вариантом двигателя

На выставке Comtrans 2024 представлен метановый прототип Lada Vesta SW Cross CNG

На выставке Comtrans 2024 представлена модификация универсала Vesta SW Cross с метановым двигателем и вариатором. Важное отличие этой Весты CNG от дореформенной – баллоны теперь упрятаны в подпол багажника, заняв место ниши запасного колеса и не скрадывая полезное пространство багажного отделения.

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Как отмечает источник со ссылкой на представителя компании АТС, подрядчика АВТОВАЗа по конвертации машин на метан, ГБО на универсале осталось полностью итальянским, как и было раньше. В седанах, при прочих равных с универсалом, баллоны будут все же китайскими, но от проверенного производителя.

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В будущем году планируется выпустить 8,5 тысяч метановых автомобилей Lada – суммарно Vesta CNG и Largus CNG – тогда как мощности позволяют сделать и 10 тысяч машин за год. Метановая Веста-кросс будет примерно на 60 тысяч рублей дороже бензиновой, но в перспективе, благодаря субсидии Минпромторга, цены должны выровняться, пишет источник.

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 8
11.12.2024 
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