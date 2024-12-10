Камеры начали выявлять водителей без ОСАГО

В России начались испытания системы для проверки ОСАГО с помощью камер

В РФ стартовали тестовые проверки наличия действующего полиса ОСАГО через камеры фотовидеофиксации, сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, передает пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Уточняется, что пока водителям не выписывают штрафы за отсутствие полиса с проверок по камерам: им будут отправлять уведомления об отсутствии документа.

На данный момент штраф за повторное нарушение, связанное с отсутствием ОСАГО, хотят повысить с 800 рублей до 3–5 тыс. рублей, пояснил Уфимцев.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Известия