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Камеры начали выявлять водителей без ОСАГО

В России начались испытания системы для проверки ОСАГО с помощью камер

В РФ стартовали тестовые проверки наличия действующего полиса ОСАГО через камеры фотовидеофиксации, сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, передает пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Уточняется, что пока водителям не выписывают штрафы за отсутствие полиса с проверок по камерам: им будут отправлять уведомления об отсутствии документа.

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На данный момент штраф за повторное нарушение, связанное с отсутствием ОСАГО, хотят повысить с 800 рублей до 3–5 тыс. рублей, пояснил Уфимцев.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

Источник: Известия

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 24
10.12.2024 
Фото:Depositphotos
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