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Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2024: встречайте победителей!

Оглашен список победителей Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2024

В рамках выставки Urbantrans-2024 состоялось награждение победителей премии Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2024. Лауреатов выбирали из новинок коммерческого транспорта, представленных на российском рынке.

Церемония награждения победителей премии Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2024
Церемония награждения победителей премии Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2024

Профессиональное сообщество представителей автотранспортных предприятий России определило следующих победителей:

  • Номинация «Легкие коммерческие автомобили» – Соболь NN 4x4 (ГАЗ);
  • Номинация «Среднетоннажные грузовики» – Валдай 12 (ГАЗ);
  • Номинация «Тяжелые грузовики» – КАМАЗ-54902 (КАМАЗ)и Dongfeng GX (Dongfeng Motor Corporation);
  • Номинация «Автобусы малого и среднего классов» – КАМАЗ-4280-F5 (КАМАЗ) и ГАЗель e-CITY (ГАЗ);
  • Номинация «Автобусы большого класса» – Golden Dragon 6129 Navigator (SOTRANS);
  • Номинация «Полуприцепы» – Тонар R-3-13D изотермический (Тонар);
  • Номинация «Премьера года» – новый грузовик БАЗ (Брянский автомобильный завод);
  • Номинация «Сделано в России» – Соллерс (Sollers).

Президент и генеральный директор Группы «ГАЗ» Вадим Сорокин поблагодарил жюри за высокую оценку продукции завода и рассказал о победившем автомобиле.

«Спасибо за ваш выбор! Мы гордимся нашим транспортом, нашими идеями и разработками. Мы рады, что результаты нашего труда так высоко оценены экспертами автомобильной индустрии. Наш победитель, ГАЗель е-CITY, – автомобиль с низким входом, с возможностью перевозки маломобильных пассажиров. В настоящий момент такие автомобили работают и приносят пользу гражданам в Сочи и Нижнем Новгороде», – с гордостью поделился Вадим Сорокин.
Президент и генеральный директор Группы «ГАЗ» Вадим Сорокин
Президент и генеральный директор Группы «ГАЗ» Вадим Сорокин

Церемонию награждения победителей провел главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

До встречи на Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2025!

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Глущенко Анастасия
Фото:Александр Батыру
Количество просмотров 55
10.12.2024 
Фото:Александр Батыру
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