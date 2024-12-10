Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2024: встречайте победителей!
Оглашен список победителей Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2024
В рамках выставки Urbantrans-2024 состоялось награждение победителей премии Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2024. Лауреатов выбирали из новинок коммерческого транспорта, представленных на российском рынке.
Церемония награждения победителей премии Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2024
Профессиональное сообщество представителей автотранспортных предприятий России определило следующих победителей:
- Номинация «Легкие коммерческие автомобили» – Соболь NN 4x4 (ГАЗ);
- Номинация «Среднетоннажные грузовики» – Валдай 12 (ГАЗ);
- Номинация «Тяжелые грузовики» – КАМАЗ-54902 (КАМАЗ)и Dongfeng GX (Dongfeng Motor Corporation);
- Номинация «Автобусы малого и среднего классов» – КАМАЗ-4280-F5 (КАМАЗ) и ГАЗель e-CITY (ГАЗ);
- Номинация «Автобусы большого класса» – Golden Dragon 6129 Navigator (SOTRANS);
- Номинация «Полуприцепы» – Тонар R-3-13D изотермический (Тонар);
- Номинация «Премьера года» – новый грузовик БАЗ (Брянский автомобильный завод);
- Номинация «Сделано в России» – Соллерс (Sollers).
Президент и генеральный директор Группы «ГАЗ» Вадим Сорокин поблагодарил жюри за высокую оценку продукции завода и рассказал о победившем автомобиле.
«Спасибо за ваш выбор! Мы гордимся нашим транспортом, нашими идеями и разработками. Мы рады, что результаты нашего труда так высоко оценены экспертами автомобильной индустрии. Наш победитель, ГАЗель е-CITY, – автомобиль с низким входом, с возможностью перевозки маломобильных пассажиров. В настоящий момент такие автомобили работают и приносят пользу гражданам в Сочи и Нижнем Новгороде», – с гордостью поделился Вадим Сорокин.
Президент и генеральный директор Группы «ГАЗ» Вадим Сорокин
Церемонию награждения победителей провел главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.
До встречи на Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2025!
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Глущенко Анастасия
Фото:Александр Батыру
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10.12.2024
Фото:Александр Батыру
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