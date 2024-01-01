Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Аденома простаты – одно из наиболее распространенных заболеваний, которые диагностируют специалисты. Ее часто путают с простатитом, о котором мы писали вот здесь
. Но это два разных диагноза.
По сути, аденома простаты, правильнее называть доброкачественная гиперплазия предстательной железы, представляет собой «доброкачественную опухоль», которая возникает из-за нарушений гормональной системы у мужчины. Боятся слова «опухоль» не нужно, т.к. это доброкачественное разрастание тканей предстательной железы и не имеет ничего общего с раком, а при своевременном выявлении и лечении жизни она не угрожает.
Механизм развития болезни примерно следующий. Мочеиспускательный канал проходит через центр простаты, а ткани простаты при аденоме растут внутрь нее. В какой-то момент простата увеличивается настолько, что мышцы мочевого пузыря больше не в состоянии протолкнуть мочу через сузившийся мочеиспускательный канал.
Представьте, что на оживленной магистрали в час пик случилось ДТП, из-за чего оказались заблокированными две из четырех полос. Проблемы с «трафиком» – вот что испытывает человек, у которого диагностировали аденому простаты. Причем чем дальше, тем хуже – сама такая «пробка» точно не рассосется.