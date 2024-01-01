Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании
«За рулем» выясняет, какие шаги позволяют сохранять мужскую силу на долгие годы
Что общего между звездой голливудской франшизы «Форсаж» Вином Дизелем, главой американской корпорации Tesla Илоном Маском и автомехаником Иваном Ивановым из Новосибирска?
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Ведет ЗОЖ
Сидячий образ жизни
Не следит за питанием
Все они – мужчины и знают толк в хороших автомобилях. А еще наши герои старше 45 лет, а это значит, что они находятся в группе риска по заболеваниям мужской половой системы[1]. Как вы уже догадались, сегодня мы в «За рулем» будем разбираться с темой, которую не принято обсуждать, но штука в том, что касается она каждого из нас.
Как понять, что организм начал сбоить?
Надеемся, что вы ответственно подходите к здоровью и регулярно посещаете специалиста. Хотя бы раз в два года, если вы старше 30 лет, раз в год, если вы в возрастной группе 40+, и минимум каждые полгода, если вам уже исполнилось 65 лет. Если вы еще только планируете визит к специалисту, предлагаем пройти мини-тест, который поможет оценить состояние здоровья предстательной железы. Отвечайте «да» или «нет». Вопросы деликатные, но давайте начистоту:
Да
Нет
Было ли за последний месяц ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания?
1
Да
Нет
Отмечали ли вы в течение последнего месяца прерывистое мочеиспускание?
2
Да
Нет
Была ли за последний месяц потребность мочиться чаще, чем через 2 часа после последнего мочеиспускания?
3
Да
Нет
Отмечали ли вы в течение последнего месяца прерывистую струю мочи?
4
Да
Нет
Была ли в течение последнего месяца у вас слабая струя мочи?
5
Да
Нет
Приходилось ли вам в течение последнего месяца натуживаться, чтобы начать мочеиспускание ?
6
Да
Нет
Приходилось ли вам в течение последнего месяца вставать ночью, чтобы помочиться?
7
Если вы ответили положительно хотя бы на два вопроса, стоит повнимательнее отнестись к своему здоровью.

Тем же, у кого в тесте все ответы отрицательные, расслабляться нельзя. Профилактику никто не отменял. Итак…
Что такое аденома простаты и почему ее лучше не запускать?
Аденома простаты – одно из наиболее распространенных заболеваний, которые диагностируют специалисты. Ее часто путают с простатитом, о котором мы писали вот здесь. Но это два разных диагноза.

По сути, аденома простаты, правильнее называть доброкачественная гиперплазия предстательной железы, представляет собой «доброкачественную опухоль», которая возникает из-за нарушений гормональной системы у мужчины. Боятся слова «опухоль» не нужно, т.к. это доброкачественное разрастание тканей предстательной железы и не имеет ничего общего с раком, а при своевременном выявлении и лечении жизни она не угрожает.

Механизм развития болезни примерно следующий. Мочеиспускательный канал проходит через центр простаты, а ткани простаты при аденоме растут внутрь нее. В какой-то момент простата увеличивается настолько, что мышцы мочевого пузыря больше не в состоянии протолкнуть мочу через сузившийся мочеиспускательный канал.

Представьте, что на оживленной магистрали в час пик случилось ДТП, из-за чего оказались заблокированными две из четырех полос. Проблемы с «трафиком» – вот что испытывает человек, у которого диагностировали аденому простаты. Причем чем дальше, тем хуже – сама такая «пробка» точно не рассосется.
Проблемы с предстательной железой можно схематично представить так:
Здоровая простата
Аденома простаты
Когда начинать бить тревогу?
Обычно заболевание развивается постепенно, и поначалу человек может даже не придавать особого значения изменениям в своем организме. Но если на начальном этапе не обратиться к специалисту, аденома простаты будет только прогрессировать. А вредные привычки вроде курения, злоупотребления алкоголем и малоподвижного образа жизни будут только усугублять положение. В каждом случае гиперплазия простаты (она же – аденома) проходит 3 стадии.
Стадии аденомы простаты:
Мужчину беспокоят учащенные позывы к мочеиспусканию, в том числе в ночное время (чаще чем 2 раза), и слабая струя мочи. Стадия длится от 1 года до 10 лет, в зависимости от общего состояния организма больного.
Желание посетить туалет возникает все чаще, при этом все равно сохраняется ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Человек ощущает боль в нижней части живота, которая отдает в поясницу. Помимо этого, возникают проблемы в половой сфере, имеется небольшое подтекание мочи, а сама она становится мутной.
К уже имеющимся симптомам присоединяется непроизвольное отхождение мочи. Изначально только в ночные часы, а затем и в течение дня. Может наблюдаться «парадоксальная задержка мочи», когда есть постоянные позывы к мочеиспусканию, но оно не происходит даже при напряжении мышц пресса.
Кроме того, изменилась структура мышечных волокон мочевого пузыря. Боль при мочеиспускании становится очень сильной из-за раздражения слизистой мочевого пузыря остаточной мочой. Из-за задержки выведения мочи страдают почки, возникает почечная недостаточность. Без экстренного профессионального вмешательства велика вероятность серьезных нарушений, а в некоторых случаях и летальный исход.

Гормональный сбой может наступить в любом возрасте. В медицинской практике известны случаи, когда аденому предстательной железы выявляли у пациентов уже в 36 лет. Причем чем старше мы становимся, тем выше вероятность развития заболевания. В частности, патология встречается у каждого четвертого мужчины старше 40 лет и у каждого второго старше 50.
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25%
От 40 до 50 лет
От 40 до 50 лет – аденома простаты встречается примерно у 20% мужчин. В этом возрасте у мужчин резко изменяется уровень половых гормонов, что влечет за собой нарушения функционирования простаты. Свою роль также может играть наследственность, образ жизни и даже климатические условия.
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50%
От 50 до 60 лет
От 50 до 60 лет – от аденомы простаты страдают примерно 50% мужчин. Наличие у пациента сахарного диабета, патологии сердечно-сосудистой системы, а также прием бета-блокаторов повышают риск развития болезни.
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90%
Старше 80 лет
После 80 лет – аденома простаты встречается уже в 90% случаев. Основным фактором риска являются возрастные изменения у пациента.
Это вообще лечится?
Раз у нас тут с вами честный мужской разговор, не будем юлить: вылечить аденому предстательной железы до конца нельзя. Но вполне реально остановить развитие болезни. Конечно, запущенные случаи требуют уже хирургического вмешательства. Однако на начальном этапе болезни можно обойтись медикаментозным лечением и коррекцией образа жизни – потому-то и важно проходить регулярный осмотр у специалиста.

Для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы специалист может порекомендовать препарат «Афалаза». Это современный безрецептурный лекарственный препарат для раннего лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденомы простаты) и восстановления мужского здоровья.
Это вообще лечится?
Раз у нас тут с вами честный мужской разговор, не будем юлить: вылечить аденому предстательной железы до конца нельзя. Но вполне реально остановить развитие болезни. Конечно, запущенные случаи требуют уже хирургического вмешательства. Однако на начальном этапе болезни можно обойтись медикаментозным лечением и коррекцией образа жизни – потому-то и важно проходить регулярный осмотр у специалиста.

Для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы специалист может порекомендовать препарат «Афалаза». Это современный безрецептурный лекарственный препарат для раннего лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденомы простаты) и восстановления мужского здоровья.
Почему именно «Афалаза»?
Препарат успешно прошел многоцентровое клиническое исследование с плацебо-контролем и доказал свою действенность как при монотерапии, так и в составе комплексного лечения дизурических расстройств и ДГПЖ.
Результаты исследования препарата представлены на Европейском и Американском урологических конгрессах EAU 2019 и AUA 2019.

Активными компонентами средства являются технологически обработанные аффинно очищенные антитела, которые оказывают выраженное противовоспалительное и противоотечное действие, а также усиливают скорость кровотока в сосудах предстательной железы.

Вспоминаем нашу метафору с дорожным «трафиком» из начала статьи. Препарат «Афалаза» – это, если хотите, патрульная служба, прибывшая на место ДТП. Аварию устраняем, полосы разгружаем – как говорится, едем дальше.

Курсовой прием препарата «Афалаза» способствует уменьшению боли и дискомфорта, улучшению процесса мочеиспускания. У препарата практически отсутствуют противопоказания к применению (см. инструкцию), а также случаев несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрировано.
Улучшает
мочеиспускание
Уменьшает объем
предстательной железы
Укрепляет
мужскую силу
Снижает риск
прогрессии аденомы
Что следует знать перед приемом лекарства?
«Афалаза» действует сразу же в нескольких направлениях. Средство улучшает мочеиспускание, уменьшает объемы предстательной железы, снижает риск прогрессии аденомы. Очень важно применять лекарство курсом. Рекомендуем поставить в телефоне напоминалку, чтобы не дожидаться, когда организм сам напомнит о необходимости принять таблетку.

Кстати о правилах приема. Препарат выпускается в таблетках для рассасывания. Они быстро растворяются во рту и, согласно инструкции, не требуют запивания водой. «Афалаза» имеет минимальный список противопоказаний к применению. А еще очень удобно, что «Афалазу» можно применять без привязки ко времени суток или приемам пищи.
Как жить долго (и желательно счастливо)?
Обидно, но факт: российские мужчины, в среднем, живут на 10 лет меньше, чем женщины. К слову, это официальные данные, озвученные министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в апреле на XX конгрессе «Мужское здоровье». Всему виной злоупотребление сигаретами и алкоголем, высокая заболеваемость, а также небрежное отношение к собственному здоровью. Нельзя исключить из своей жизни все риски, но как минимум с этими тремя пунктами можно и нужно что-то сделать.

Предлагаем начать с пункта про бережное отношение к своему здоровью. Без него чуда точно не произойдет. Продлить жизнь помогут отказ от вредных привычек, сокращение количества стрессов и посильные физические нагрузки. А улучшать качество этой самой жизни помогает препарат «Афалаза».
5 способов предотвратить рост предстательной железы:
Бросьте курить
Ограничьте употребление алкоголя
Приведите в порядок питание
Добавьте умеренные физнагрузки
Начните принимать препарат «Афалаза»*
* Для подробного ознакомления с показаниями к применению, способах применения и дозах обязательно прочтите инструкцию. Длительность курса и график приема должен составлять специалист.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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