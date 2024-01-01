Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Надеемся, что вы ответственно подходите к здоровью и регулярно посещаете специалиста. Хотя бы раз в два года, если вы старше 30 лет, раз в год, если вы в возрастной группе 40+, и минимум каждые полгода, если вам уже исполнилось 65 лет. Если вы еще только планируете визит к специалисту, предлагаем пройти мини-тест, который поможет оценить состояние здоровья предстательной железы. Отвечайте «да» или «нет». Вопросы деликатные, но давайте начистоту: