9 наивных вопросов о мужском здоровье за рулем

«За рулем» рассказал, как водителям сохранить свое здоровье

Если долго ездить на машине, игнорируя визиты в автосервис, она обязательно сломается. Со здоровьем логика та же самая – обращаться к врачу лучше за диагностикой, а не когда «движок» уже «стуканул». Вам кажется, что речь идет о каких-то прописных истинах? Тогда взгляните на результаты опроса «За рулем» в Viber:

Большинство наших подписчиков знают о рисках для мужского здоровья у водителей и важности регулярных походов к врачу. Но многие по-прежнему уверены, что простатит и импотенция – это то, что бывает с кем угодно, но не с ними. Даже если вы относитесь к первой из описанных категорий подписчиков, прочитать этот материал будет все равно полезно. Людям из второй – тем более.

Большинство наших подписчиков в Telegram тоже озабочены собственным здоровьем:

За ответами на главные вопросы о мужском здоровье мы обратились к специалистам Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника».

1. Как вообще связаны вождение и мужская потенция?

Главный враг мужского здоровья – малоподвижный образ жизни. У людей, избегающих физической активности, нарушается кровообращение, а это чревато проблемами в органах малого таза. Другие важные факторы, провоцирующие мужские болезни – механическая тряска и стресс. Так что длительное пребывание за рулем является «отличным способом» заработать себе какую-нибудь мужскую «болячку». Недаром простатит часто называют болезнью дальнобойщиков.

2. Я за рулем езжу очень мало. Получается, мне проблемы «по этой части» не грозят?

К сожалению, не получается. Автомобиль является только одним из множества факторов риска. Офисная работа, курение, злоупотребление кофе или алкоголем, хронический «недосып», нерегулярная половая жизнь, переохлаждение – список очень длинный. И вот тут наверняка некоторые подумали, что уже много лет имеют в анамнезе все вышеперечисленное и чувствуют себя отлично. По факту это все равно что хождение по стройке без каски – нельзя быть на 100% уверенным, что в какой-то момент не «поймаешь» кирпич.

3. В каком возрасте обычно начинаются проблемы с мужским здоровьем?

Все очень индивидуально. Например, простатит, который является наиболее частым заболеванием в практике урологов, встречается в любом возрасте. Однако в большинстве случаев его диагностируют у пациентов в возрасте от 20 до 40 лет. Увы, даже если простатит уже пролечен, выдыхать все равно рано: болезнь может вернуться в любой момент и даже перерасти в хроническую форму.

Вообще, угроз для мужского здоровья много. После 30 лет у мужчин снижается уровень тестостерона, из-за чего возникают проблемы с предстательной железой (тот самый хронический простатит), наблюдаются эректильные дисфункции. После 40 лет мужчины сталкиваются с возрастными заболеваниями – такими, как аденома простаты, а в некоторых случаях даже рак предстательной железы.

Чем старше мужчина, тем выше риск развития патологий. После 65 лет аденому простаты диагностируют в 80% случаев.

Вероятность возникновения проблем с простатой у мужчин разного возраста:

До 30% мужчин страдают хроническим простатитом – до 40 лет

Примерно у 50% пациентов диагностируют доброкачественную гиперплазию простаты – после 50 лет

Доброкачественная гиперплазия простаты встречается в 90% случаев – после 80 лет

4. Мне в аптеке посоветовали хорошие таблетки от простатита. Я могу вылечиться только ими?

Привычка назначать самим себе лекарства – русская народная «забава», уходящая корнями в глубокую древность. По статистике, время от времени самолечением занимаются более 60% россиян. Запомните раз и навсегда: лекарства – это не чипсы в магазине и не новый салонный фильтр для вашей «ласточки». Нельзя покупать их на свое усмотрение; для этого необходимо назначение врача и постановка конкретного диагноза. Вы знаете, что тот же простатит бывает бактериальным и небактериальным, острым или хроническим? А ведь в зависимости от формы заболевания специалист будет подбирать вам лечение и, соответственно, разные медикаменты. Они, между прочим, являются только частью терапии. Так что лучше сразу обращаться в медцентр, где вам могут оказать комплексную медицинскую помощь. Например, «СМ-Клиника» предлагает своим пациентам лечение полного цикла – от диагностики до хирургии. Это означает, что вам не придется бегать по разным больницам с охапкой анализов в поисках нужного врача или услуги. Что касается хирургии, то специалисты клиники используют наименее травматичные оперативные методики для лечения таких патологий, как аденома простаты, варикоцеле, гидроцеле и других мужских заболеваний.

5. Частенько забываю отключить подогрев сиденья. Это плохо?

Подогрев вреден не только сам по себе и не только мужчинам. Когда мы выходим из теплого салона на мороз, создается перепад температур, который может спровоцировать простуду и у мужчин, и у женщин. Если вы забываете выключать подогрев и ездите с ним постоянно, в этом тоже ничего хорошего нет. Интенсивность нагрева автомобильного сиденья может достигать 40°C, а это на порядок выше температуры тела здорового человека. Непосредственно у мужчин из-за регулярного вождения в нагретом сиденье может снижаться активность сперматозоидов и возникать бесплодие.

6. Последний раз я был у уролога еще в военкомате. Как часто к нему нужно ходить?

Даже если ничего не беспокоит, после 30 лет посещать врача-уролога важно регулярно, как минимум раз в два года. Для людей старше 40 лет такие осмотры должны стать ежегодными. Мужчинам после 65 лет следует проходить профилактические осмотры минимум два раза в год, но лучше еще чаще. Кроме того, мужчины старше 40 лет должны ежегодно сдавать кровь на ПСА (рак простаты).

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире порядка 12% мужчин разводятся из-за простатита.

7. Как понять, что к врачу мне нужно срочно?

Немедленно обратиться за помощью стоит, если вы ощущаете боль при мочеиспускании, зуд и жжение в уретре, ноющие боли в пояснице и в области малого таза, испытываете затрудненное или учащенное мочеиспускание. Но даже если вас ничто не беспокоит, обследоваться для профилактики все равно нужно. Многих серьезных проблем со здоровьем можно избежать, если оперативно «найти и обезвредить» болезнь.

Мнение эксперта

Батор Гончиков, врач-уролог «СМ-Клиника»:

– Чтобы вовремя выявить заболевание мочеполовой системы и не допустить его развития, можно пройти комплексный чек-ап мужского здоровья. В «СМ-Клинике» пациентам предлагаются программы «Мужское здоровье», разработанные ведущими врачами-урологами холдинга. Программы включают консультации врача-уролога, а также ряд инструментальных и лабораторных исследований, помогающих обнаружить опухоль предстательной железы, простатит, камни в почках, заболевания яичек и полового члена, установить причины импотенции и бесплодия у мужчин и многое другое. По результатам обследований для каждого пациента подбирается индивидуальная схема лечения.

8. Начать лечение можно в любом возрасте? Или может быть поздно?

К сожалению, нам свойственно откладывать визит к врачу на потом, даже если уже появились тревожные симптомы. Причем чем дольше тянешь, тем страшнее записаться на прием. Однако обращаться за помощью к врачу можно и даже нужно вне зависимости от того, сколько вам лет. Будем откровенны: болезни у людей старшего возраста порой сложнее поддаются лечению. Но это не значит, что проблему стоит замалчивать, рискуя своим здоровьем.

9. Что еще, помимо чек-апа в клинике, можно сделать? Наверняка есть какая-то профилактика?

Вряд ли мы вас удивим, но самая лучшая профилактика – здоровый образ жизни. Ежедневная физическая активность поможет усилить кровообращение в малом тазу и снизить риск застойных процессов, в том числе в предстательной железе. Откажитесь от курения и чрезмерного употребления алкоголя. Это, кстати, полезно не только для мужского здоровья. Питайтесь правильно. Включите в свой рацион продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, соблюдайте режим питания и не переедайте. Для нормального функционирования органов мочеполовой системы выпивайте не менее двух литров воды в день. А еще ведите регулярную половую жизнь. Это обеспечит необходимый уровень тестостерона в крови и сохранит здоровье простаты. Ну и, конечно, не забывайте о регулярных профилактических осмотрах.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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