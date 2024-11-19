Дизельный УАЗ — новые подробности

Стала известна мощность нового турбодизеля для моделей УАЗ Патриот и Профи

«За рулем» назвал мощность нового турбодизельного двигателя, который в следующем году начнут устанавливать на внедорожники УАЗ Патриот и на коммерческие грузовики УАЗ Профи. Издание подтвердило предварительную информацию о том, что отдача 2-литрового силового агрегата составит 136 л.с. Напомним, такой дизель уже устанавливают на Sollers Argo (JAC N25/N35), но там мощность мотора составляет 130 л.с.

На презентации новинок компании «Соллерс» 15 ноября новый 136-сильный дизель экспонировался на грузовике УАЗ Профи. Как сообщил корреспондент «За рулем», производство дизелей уже локализовано в России. Причем речь не только о сборке, но и о механической обработке деталей и отливке ГБЦ из отечественного алюминия.

Турбодизель станет вторым мотором, предлагаемым для нынешних УАЗ Патриот и Профи – напомним, сейчас эти модели комплектуются бензиновым 150-сильным двигателем ZMZ Pro. В пару к обоим моторам планируется ставить два варианта трансмиссии на выбор: 6-ступенчатую механику или автомат от восточного партнера. Известно, что локализация МКП уже начата на заводе ЗМЗ. О других грядущих новинках «Соллерс» – в нашем видео.

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Источник: «За рулем»