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Патриот и Профи: дизель, АКП и новая механика российского производства!

УАЗы получат новые механику и автомат в связке с бензиновым и дизельным моторами

На прошедшей 15 ноября презентации новинок компании «Соллерс» прояснились некоторые подробности по новым силовым агрегатам внедорожников УАЗ. Автоматическую коробку передач первым примерит на себя другой продукт компании: фургон Sollers Atlant, являющийся локализованной копией JAC Sunray, ожидаемо получит 6-ступенчатую АКП разработки JAC.

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Именно эту коробку планируется применить и на флагманской модели УАЗа – обновленном внедорожнике Патриот. Причем и автоматы, и требующиеся полноприводным машинам раздаточные коробки будет выпускать традиционно сотрудничающий с УАЗом Заволжский моторный завод (ЗМЗ). Для внедрения АКП в конструкцию Патриота конструкторам придется изменить штампованные элементы пола.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

Помимо этого, на ЗМЗ также решено локализовать и механическую 6-ступенчатую коробку от того же восточного партнера – JAC. Уже до конца текущего года завод должен выпустить 8 тысяч таких коробок, а за следующее два года выйти на объем в 50 тысяч штук. Сейчас локализованы детали картера, но если удастся достичь годового тиража в 70 тысяч коробок, внешние поставщики займутся локализацией валов, шестерен и подшипников.

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Обе новые 6-ступенчатые коробки – и механику, и автомат – планируется применять не только на флагманском Патриоте, но и на грузовой модели Профи, причем в связке как с бензиновым 150-сильным ZMZ Pro, так и с китайским дизелем от грузовичка Sollers Argo (JAC N25/N35), который, по первой информации, в уазовской спецификации будет иметь мощность 136 л.с. Источник сообщает, что модификация Профи с турбодизелем и 6-ступенчатой МКП уже разработана.

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Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 25
18.11.2024 
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