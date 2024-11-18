Патриот и Профи: дизель, АКП и новая механика российского производства!
На прошедшей 15 ноября презентации новинок компании «Соллерс» прояснились некоторые подробности по новым силовым агрегатам внедорожников УАЗ. Автоматическую коробку передач первым примерит на себя другой продукт компании: фургон Sollers Atlant, являющийся локализованной копией JAC Sunray, ожидаемо получит 6-ступенчатую АКП разработки JAC.
Именно эту коробку планируется применить и на флагманской модели УАЗа – обновленном внедорожнике Патриот. Причем и автоматы, и требующиеся полноприводным машинам раздаточные коробки будет выпускать традиционно сотрудничающий с УАЗом Заволжский моторный завод (ЗМЗ). Для внедрения АКП в конструкцию Патриота конструкторам придется изменить штампованные элементы пола.
Помимо этого, на ЗМЗ также решено локализовать и механическую 6-ступенчатую коробку от того же восточного партнера – JAC. Уже до конца текущего года завод должен выпустить 8 тысяч таких коробок, а за следующее два года выйти на объем в 50 тысяч штук. Сейчас локализованы детали картера, но если удастся достичь годового тиража в 70 тысяч коробок, внешние поставщики займутся локализацией валов, шестерен и подшипников.
Обе новые 6-ступенчатые коробки – и механику, и автомат – планируется применять не только на флагманском Патриоте, но и на грузовой модели Профи, причем в связке как с бензиновым 150-сильным ZMZ Pro, так и с китайским дизелем от грузовичка Sollers Argo (JAC N25/N35), который, по первой информации, в уазовской спецификации будет иметь мощность 136 л.с. Источник сообщает, что модификация Профи с турбодизелем и 6-ступенчатой МКП уже разработана.
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Источник: Автопоток