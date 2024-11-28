УАЗ серьезно обновит внедорожник Патриот: что изменится

УАЗ оснастит обновленный Патриот дизелем и МКП6 российской сборки

В 2025 году Ульяновский автозавод (УАЗ) выпустит обновленный внедорожник Патриот. Автомобиль отметит 20-летие.

Глава УАЗа Алексей Спирин пояснил, что основным изменением станет внедрение 2-литрового дизельного мотора, который ставят на грузовики Sollers. Также внедорожник получит 6-ступенчатую МКП производства Заволжского моторного завода (ЗМЗ). Предприятие, в том числе, разработает для рестайлингового Патриота электронно управляемую раздатку.

УАЗ Патриот

В дальнейшем автомобилю могут вернуть АКП, но это случится не раньше 2026 года. Также Ульяновский автозавод планирует повысить качество окраски.

Спирин пояснил, что сейчас на предприятии полностью модернизируется окрасочный комплекс. Так, ранее роботы наносили краску аэростатическим методом, то теперь будет применяться более прогрессивный, электростатический.

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Источник: Quto