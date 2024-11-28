#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В этих регионах цены на машины самые низкие
28 ноября
В этих регионах цены на машины самые низкие
Стоимость новых машин в Приволжском округе...
Скоростной поезд «Аврора»
28 ноября
Между двумя столицами два раза в день начнет курсировать скоростной поезд
Мишустину показали обновленный поезд «Аврора»...
Цены на ввозимые в Россию по параимпорту автомобили снова вырастут — подробности
28 ноября
Цены на ввозимые в Россию по параимпорту автомобили снова вырастут — подробности
Эксперт Мосеев предрек рост цен на новые...

УАЗ серьезно обновит внедорожник Патриот: что изменится

УАЗ оснастит обновленный Патриот дизелем и МКП6 российской сборки

В 2025 году Ульяновский автозавод (УАЗ) выпустит обновленный внедорожник Патриот. Автомобиль отметит 20-летие.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Горячая новинка АВТОВАЗа – наша замена для Toyota Camry

Глава УАЗа Алексей Спирин пояснил, что основным изменением станет внедрение 2-литрового дизельного мотора, который ставят на грузовики Sollers. Также внедорожник получит 6-ступенчатую МКП производства Заволжского моторного завода (ЗМЗ). Предприятие, в том числе, разработает для рестайлингового Патриота электронно управляемую раздатку.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

В дальнейшем автомобилю могут вернуть АКП, но это случится не раньше 2026 года. Также Ульяновский автозавод планирует повысить качество окраски.

Спирин пояснил, что сейчас на предприятии полностью модернизируется окрасочный комплекс. Так, ранее роботы наносили краску аэростатическим методом, то теперь будет применяться более прогрессивный, электростатический.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Quto

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:УАЗ
Количество просмотров 9
28.11.2024 
Фото:УАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+6