Дизель и новая коробка УАЗ Патриот – как они работают?

Эксперт «За рулем» показал в работе дизель и 6-ступенчатую коробку УАЗ Патриот

2-литровый 130-сильный дизель китайской компании JAC и работающая с ним в паре 6-ступенчатая МКП появятся на внедорожниках УАЗ Патриот в 2024 году. Однако взглянуть на эту связку в работе мы можем уже сейчас – и косвенно оценить, стоящий ли это силовой агрегат. Ведь такие дизель и коробка стоят на грузовичке Соллерс Арго (он же JAC N25/N35), который ныне собирают в Ульяновске и который недавно протестировал эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Стоит отметить, что снаряженная масса УАЗ Патриот составляет 2125 кг. А у промтоварного фургона Арго, который попал к нам на тест – 2500 кг.

«Честно говоря, я думал, что машина будет вялой, но фургон достаточно бодро ускоряется уже с 1500 об/мин. Надо сказать, что характер у грузовичка живой, а расход топлива при этом приятный: Арго потребляет около 10 л/100 км», – рассказал Виноградов.

Патриот тоже не так давно был у нас на тест-драйве. Дизель на бездорожье ему бы точно не повредил

Эксперт заметил, что передаточные числа в МКП подобраны неплохо, ряд получается «плотным», что способствует интенсивному разгону и вообще удобству работы. Но есть и минус, он касается механизма переключения.

«Шестая передача включается нечетко. Мне приходится ее искать, и частенько бывает, что при переходе с пятой по ошибке включается четвертая. Все-таки хотелось бы большей избирательности механизма», – заметил эксперт.

Также Виноградов обратил внимание на присутствующий в кабине шум, изрядная доля которого приходится именно на дизель. Но в грузовике Арго он располагается под кабиной и почти не имеет шумоизоляции. Надо полагать, в дизельном Патриоте картина по шумам в салоне будет несколько иной. Напомним, наряду с новым дизелем ульяновский внедорожник ждет также и обновление дизайна.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: УАЗ