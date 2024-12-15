Новые «дальнобойные» автобусы – сделано у нас!

ГК «СТТ» представила туристические автобусы Cruise 11 и Cruise 12

На московской выставке Urbantrans дистрибьютор ГК «СТТ» представил широкую линейку техники, выпускающуюся разными заводами Группы ГАЗ. В частности, было показано несколько интересных моделей туристических автобусов. Ясное дело, компактной VIP-ГАЗелью и среднеразмерным Citymax 8 от Павловского автобусного завода туристско-экскурсионная тема не исчерпывалась.

Cruise 12

Главными в этом ряду были две модели большого класса во главе с флагманом – туристическим лайнером Cruise 12 Ликинского автобусного завода. Модель предназначена для поездок на большие расстояние компанией от 48 до 51 человека. В комплектации: кресла с откидной спинкой и регулируемой подножкой, кондиционер, тонированные окна, мультимедийные экраны, большие багажные отсеки. Опционально: биотуалет, кулер, спальное место водителя.

Cruise 11

В движение машину приводит дизель на 330 л.с. в паре с МКП или АКП. За безопасность отвечают дисковые тормоза всех колес, ABS, ESP, ретардер (обеспечивает плавность торможения и уменьшает износ колодок), система видеонаблюдения с 9 камерами, система контроля давления в шинах и телематика удаленного контроля параметров.

Что касается туристического лайнера Cruise 11, то он фактически копия старшего собрата с поправкой на длину кузова и пассажировместимость – тут разместятся 45 человек. Остальные преимущества сохранены, а за счет меньшей массы еще и расход топлива сокращен, что в дальних поездках немаловажный фактор.