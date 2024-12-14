Едем как люди! Рассматриваем новые российские автобусы Citymax

На выставке Urbantrans ГК «СТТ» представила городские и туристические автобусы

Как показала московская выставка Urbantrans, молодое семейство автобусов Citymax пополняется новыми интересными представителями, выпускающимися или готовящимися к выпуску на разных заводах, которые входят в Группу ГАЗ. Во-первых, это средний и большой городские автобусы в газомоторном исполнении, с движками на метане – Citymax 9 CNG и Citymax 12 CNG.

Citymax 9 CNG

Citymax 9 CNG – это новая серийная модель Павловского автобусного завода (ПАЗ), в которой благодаря оригинальной компоновке получилась рекордная по меркам класса площадь низкого пола (10 кв. м) и рекордная, на уровне автобусов большого класса, пассажировместимость – от 74 до 84 человек в разных исполнениях! На накопительной площадке можно одновременно поставить детскую и инвалидную коляски. Движок – новый газовый ЯМЗ-535 с увеличенным до 5,1 литра рабочим объемом и отдачей 210 л.с. и 780 Нм. Запас хода – не менее 500 км.

Citymax 12 CNG

Более крупный Citymax 12 CNG – это уже Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), перспективная модель. Показанная газомоторная модификация вмещает 105 человек (дизельная – и вовсе рекордные 115), а благодаря уменьшенной на 410 мм длине и укороченным свесам имеет хорошую маневренность. Новый газовый ЯМЗ-537 имеет объем 7,7 литра и мощность 310 л.с. Оба автобуса – с частично композитными кузовами, большой площадью остекления, системой книлинга, аппарелями, системой «чистый пол» (сиденья не крепятся к полу), USB-зарядками, Wi-Fi-роутерами, двухзонным климат-контролем.

Туристический Citymax 8

Во-вторых – стоящий особняком среднеразмерный туристический автобус на базе Citymax 8 Павловского автобусного завода. Машина для междугородных и экскурсионных поездок создана на базе городского низкопольного автобуса (ГАЗель NN в облике, мягко говоря, угадывается), а потому имеет удобный вход с низкой высотой ступеней и широкой двойной дверью. Задняя подвеска – пневматическая.

Остальные плюсы городского автобуса «экскурсионнику» тоже оказываются кстати – например, большая площадь остекления обеспечивает хорошую обзорность. Также в наличии: мягкое освещение салона, USB-зарядки, кондиционер и эргономичные мягкие кресла с подлокотниками и откидными столиками. Автобус рассчитан на 18 пассажиров и имеет дополнительное место гида в передней части салона.