Показан новый российский турбодизель на 240 л.с. – вот что о нем известно
Новый дизель для грузовиков и автобусов (хотя такой же вполне может получить внедорожник АГ34) представил Ярославский моторный завод на проходящей в Москве выставке MIMS Automobility Moscow. Мотор получил индекс ЯМЗ-535, и его тестовые образцы завод начал собирать еще в мае, сообщает источник. Первая партия из 20 двигателей уже отправлена на автозавод Урал.
Кроме того, по несколько экземпляров нового мотора получили МАЗ, ЛиАЗ и ПАЗ. Известно, что ПАЗ планирует установку ЯМЗ-535 на перспективный автобус Ситимакс 9.
Уже сейчас ЯМЗ-535 делают в трех вариантах, различающихся прошивкой ЭБУ от «Итэлмы», давлением наддува и, соответственно, мощностью: 190, 210 и 240 л.с. Представители завода сообщают, что двигатели являются «санкционноустойчивыми».
Как раз отсутствие западных компонентов могло сказаться на внедрении двигателя в производство, но, очевидно, нашлись аналоги из Китая и России. На выставочном образце установлен воздушный компрессор Knorr-Bremse, но представители ЯМЗ заявили, что российский аналог уже подготовлен.
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Источник, фото: Автопоток
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