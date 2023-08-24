#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Цены на АЗС поползли вверхЦены на АЗС поползли вверх
В июле цены бензина в опте выросли на 7,7%, в...
Почему «пинается» АКП — 7 проблем и решенийПочему «пинается» АКП — 7 проблем и решений
Не всегда толчки и рывки вызваны...
Машины вплавились в палубы загоревшегося суднаМашины вплавились в палубы загоревшегося судна
Грузовое судно Fremantle Highway доставили для...

Показан новый российский турбодизель на 240 л.с. – вот что о нем известно

Ярославский моторный завод представил новый дизельный двигатель ЯМЗ-535

Новый дизель для грузовиков и автобусов (хотя такой же вполне может получить внедорожник АГ34) представил Ярославский моторный завод на проходящей в Москве выставке MIMS Automobility Moscow. Мотор получил индекс ЯМЗ-535, и его тестовые образцы завод начал собирать еще в мае, сообщает источник. Первая партия из 20 двигателей уже отправлена на автозавод Урал.

Кроме того, по несколько экземпляров нового мотора получили МАЗ, ЛиАЗ и ПАЗ. Известно, что ПАЗ планирует установку ЯМЗ-535 на перспективный автобус Ситимакс 9.

Уже сейчас ЯМЗ-535 делают в трех вариантах, различающихся прошивкой ЭБУ от «Итэлмы», давлением наддува и, соответственно, мощностью: 190, 210 и 240 л.с. Представители завода сообщают, что двигатели являются «санкционноустойчивыми».

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Как ЭРА-ГЛОНАСС следит за водителями – раскрываем все секреты

Как раз отсутствие западных компонентов могло сказаться на внедрении двигателя в производство, но, очевидно, нашлись аналоги из Китая и России. На выставочном образце установлен воздушный компрессор Knorr-Bremse, но представители ЯМЗ заявили, что российский аналог уже подготовлен.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник, фото: Автопоток

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0