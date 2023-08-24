Как ЭРА-ГЛОНАСС следит за водителями – раскрываем все секреты
Как устроена
По «железу» блок ЭРА-ГЛОНАСС фактически повторяет мобильный телефон: сим-карта, модули GSM и GNSS (навигация), модем. Разве что его антенны, динамик и микрофон отдельно разбросаны по салону автомобиля.
Принципиальная разница в том, что по умолчанию ваш смартфон постоянно зарегистрирован в сети и может передавать те или иные данные любым адресатам (например, через различные приложения).
А блок ЭРА-ГЛОНАСС регистрируется только при экстренном вызове и находится в этом статусе ограниченное время, отправляя строго определенный объем данных и лишь одному адресату.
Куда звонит, что сообщает
Блок выходит в эфир только при ДТП (когда срабатывают подушки безопасности) в автоматическом режиме или когда водитель нажимает кнопку SOS. Он звонит на пульт диспетчера ЭРА-ГЛОНАСС и одновременно отправляет по модему (или по SMS) пакет данных: тип транспортного средства, его VIN, вид двигателя (очень важная информация для служб спасения) и геолокацию.
Именно передача навигационных данных беспокоит многих. Но по факту ваш смартфон, который постоянно с вами и почти всегда в сети, делится ими куда чаще и с кем попало. Блок же отправляет эти данные только после совершения звонка, на один номер и ограниченное число раз.
После экстренного вызова модуль ЭРА-ГЛОНАСС остается зарегистрированным в сети не более двух часов и после самостоятельной дерегистрации уже не может передавать куда-либо данные до следующего ДТП.
Все под контролем
Когда только начиналась эпопея с системой ЭРА-ГЛОНАСС, сертификацией этого оборудования занималась куча лабораторий. Но довольно быстро их количество сократили. Осталось несколько компаний, которые дорожат своей репутацией, ведь речь идет о безопасности.
На некоторые мелочи лаборатория может закрыть глаза, обговорив вопрос с автопроизводителем (разработчиком устройства). Но «экстренный» функционал, а также процесс регистрации модуля в сети проверяют по всей строгости.
К примеру, если на предтестах или уже непосредственно при сертификации блок совершает звонки без регистрации или в отведенное время не дерегистрируется, софт обязательно заставят доработать.
Шпион или нет?
Если сравнивать потенциальные возможности, то ЭРА-ГЛОНАСС проиграет по всем параметрам даже простейшему смартфону. Хотя бы потому, что в блоке ЭРА-ГЛОНАСС стоит сим-чип с ограниченным функционалом (только для экстренных вызовов), который в принципе не может обеспечить смартфонный трафик в обе стороны.
И придется сильно доработать железо и софт модуля, чтобы можно было уставить на него приложения, которые умеют следить за человеком похлеще опытного сыщика. На выходе получится комбо-блок, который на многих автомобилях отвечает за встроенные с завода сервисы телематики, дистанционного пуска, интернета. А ограниченный функционал системы ЭРА-ГЛОНАСС будет лишь дополнением.
Так что не стоит подозревать систему ЭРА-ГЛОНАСС в шпионаже. Она докладывает о вашем местоположении куда меньше и реже, чем смартфон через многочисленные приложения или, например, умное головное устройство с интернетом.
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