Как ЭРА-ГЛОНАСС следит за водителями – раскрываем все секреты

По функционалу блок этой системы напоминает смартфон, который способен шпионить за владельцем везде и всегда. Однако есть несколько принципиальных отличий.

Как устроена

По «железу» блок ЭРА-ГЛОНАСС фактически повторяет мобильный телефон: сим-карта, модули GSM и GNSS (навигация), модем. Разве что его антенны, динамик и микрофон отдельно разбросаны по салону автомобиля.

Принципиальная разница в том, что по умолчанию ваш смартфон постоянно зарегистрирован в сети и может передавать те или иные данные любым адресатам (например, через различные приложения).

А блок ЭРА-ГЛОНАСС регистрируется только при экстренном вызове и находится в этом статусе ограниченное время, отправляя строго определенный объем данных и лишь одному адресату.

Модуль ЭРА-ГЛОНАСС работает только по протоколам связи 2G/3G. То есть он в принципе не способен обеспечивать поток обмена данными на уровне даже бюджетного смартфона, для которого по умолчанию доступен стандарт LTE.

Куда звонит, что сообщает

Блок выходит в эфир только при ДТП (когда срабатывают подушки безопасности) в автоматическом режиме или когда водитель нажимает кнопку SOS. Он звонит на пульт диспетчера ЭРА-ГЛОНАСС и одновременно отправляет по модему (или по SMS) пакет данных: тип транспортного средства, его VIN, вид двигателя (очень важная информация для служб спасения) и геолокацию.

Именно передача навигационных данных беспокоит многих. Но по факту ваш смартфон, который постоянно с вами и почти всегда в сети, делится ими куда чаще и с кем попало. Блок же отправляет эти данные только после совершения звонка, на один номер и ограниченное число раз.

После экстренного вызова модуль ЭРА-ГЛОНАСС остается зарегистрированным в сети не более двух часов и после самостоятельной дерегистрации уже не может передавать куда-либо данные до следующего ДТП.

в некоторых случаях блок ЭРА-ГЛОНАСС может передавать за раз несколько пакетов данных, когда, например, во время экстренного вызова не удалось установить связь с диспетчером из-за низкого уровня сигнала сотовой связи. В зависимости от конкретной ситуации при первой возможности и новом «звонке» модуль отправит актуальные координаты и все старые данные, сохраненные на момент прошлых неудачных попыток.

Все под контролем

Когда только начиналась эпопея с системой ЭРА-ГЛОНАСС, сертификацией этого оборудования занималась куча лабораторий. Но довольно быстро их количество сократили. Осталось несколько компаний, которые дорожат своей репутацией, ведь речь идет о безопасности.

На некоторые мелочи лаборатория может закрыть глаза, обговорив вопрос с автопроизводителем (разработчиком устройства). Но «экстренный» функционал, а также процесс регистрации модуля в сети проверяют по всей строгости.

К примеру, если на предтестах или уже непосредственно при сертификации блок совершает звонки без регистрации или в отведенное время не дерегистрируется, софт обязательно заставят доработать.

Шпион или нет?

Если сравнивать потенциальные возможности, то ЭРА-ГЛОНАСС проиграет по всем параметрам даже простейшему смартфону. Хотя бы потому, что в блоке ЭРА-ГЛОНАСС стоит сим-чип с ограниченным функционалом (только для экстренных вызовов), который в принципе не может обеспечить смартфонный трафик в обе стороны.

И придется сильно доработать железо и софт модуля, чтобы можно было уставить на него приложения, которые умеют следить за человеком похлеще опытного сыщика. На выходе получится комбо-блок, который на многих автомобилях отвечает за встроенные с завода сервисы телематики, дистанционного пуска, интернета. А ограниченный функционал системы ЭРА-ГЛОНАСС будет лишь дополнением.

Так что не стоит подозревать систему ЭРА-ГЛОНАСС в шпионаже. Она докладывает о вашем местоположении куда меньше и реже, чем смартфон через многочисленные приложения или, например, умное головное устройство с интернетом.

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