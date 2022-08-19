Отечественные противоугонки: экспертиза «За рулем»

Импортные электронные устройства для защиты от угона уже давно покинули наш рынок — и отнюдь не из-за санкций. Наши — лучшие!

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Свершившийся факт: все современные противоугонные устройства, предлагаемые россиянам, имеют отечественное происхождение. Дело вовсе не в санкциях, а в конкуренции: наши оказались лучше.

Компоненты — импортные, тут спору нет. Печатные платы — и наши, и не наши: многослойные проще и дешевле заказывать «за бугром». Но вот программы и сборка — отечественные.

Основной дефицит — процессоры. Но это вселенская беда: чипов не хватает по всему миру. Основная масса «автомобильных» процессоров поступает автопроизводителям, остальные же расхватывают то, что осталось.

Как работает противоугонная электроника

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Для предотвращения угона или повреждения автомобиля используются два основных принципа.

Первый — предупредить хозяина о противоправных действиях, направленных на его машину.

Второй — не дать угнать: запретить пуск двигателя или заглушить его вскоре после начала движения.

Соответственно, используют два термина — охранные и противоугонные системы, хотя на практике их часто путают.

Во многих странах трели сирен сигнализации запрещены, а в нашей стране пока нет. Тем не менее, если машина стоит с противоположной стороны огромного многоквартирного дома, то сирену можно не услышать или перепутать с сигналами SOS от другого автомобиля. Поэтому, чтобы узнать о воздействии на машину, лучше использовать сигнализацию с обратной связью. А чтобы предотвратить пуск мотора, достаточно иммобилайзера.

Иммобилайзер, даже в простейшем варианте установки, — отличное бюджетное решение. Цены с установкой начинаются примерно от 12 тысяч рублей.

Главным недостатком сигнализации являются относительно большие габариты основного блока и разветвленная дополнительная проводка, благодаря чему легче определить расположение «мозгового центра». А иммобилайзер, в отличие от «оралок», делает свою работу незаметно. Точно так же он рвет важные цепи электронной системы управления двигателем. Управляться он может от брелока с кнопками, или, в более современном исполнении, от метки, лежащей в кармане владельца. Или вообще реагировать на его смартфон.

Современные иммобилайзеры чрезвычайно компактны и могут поместиться в гофру, защищающую жгут проводов автомобиля. Поэтому жулику найти и обезвредить иммобилайзер гораздо сложнее.

Сегодня тройка лидеров — StarLine, Pandora и Мега-Ф.

Кан или кан-кан?

Уже лет двадцать, как на нашем рынке массово появились автомобили с CAN-шиной. Производители сигнализаций быстро сообразили, что для открывания замков дверей или получения сигнала об открытом положении любой из дверей не нужно «врезаться» в проводку, а достаточно получить сигнал по CAN-шине.

На известной интернет-площадке можно заказать совсем недорогой (по цене от 750 рублей) иммобилайзер. Он представляет собой твердотельное реле, которое коммутирует ток до 10 А. То есть может «резать» цепь бензонасоса или катушек зажигания. Управляется миниатюрным брелочком с единственной кнопкой. Пример программируемого иммобилайзера с меткой — всего за 1300 рублей. Самостоятельно и всего за несколько минут устанавливается в автомобиль «троянское» реле. Цена не превышает 3500 рублей, а заблокировать можно любую цепь, установив его в блок реле и предохранителей вместо штатного реле бензонасоса, зажигания или стартера. Сработает реле только с расстояния 5 м, опознав смартфон владельца с включенным Bluetooth и установленной программой.

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Но лиха беда начало. У современных автомобилей шин две. Одна, обслуживающая все приводы и датчики кузова, называется медленной, а другая, быстрая, работает с двигателем, автоматической коробкой передач, электроусилителем руля и прочими узлами. К быстрой шине современная сигнализация тоже готова прицепиться. И тогда элементарно решается вопрос, как не дать пустить либо заглушить двигатель после преодоления автомобилем нескольких метров.

Владельцам автомобилей старого поколения такие сигнализации необязательны, а если машина современная, то очень желательны. Хотя если физически перерезать провод питания катушек зажигания и поставить потаенное реле, то никакой CAN не нужен.

Процессор и авторизация

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Можно ли обойтись при защите автомобиля без процессоров? Можно, но беда в том, что потребитель уже привык к электронным «фенечкам». Обычный механический переключатель его уже не устраивает — нужен смарт-доступ. У половины пользователей пока что остается брелок с кнопками, зато вторая половина уже предпочитает что-то иное — например, плоские метки с батарейками, которых хватает на год. В моде бесключевой доступ, а потому брелок становится лишним: связка ключей считается анахронизмом.

Авторизация владельца, как правило, проходит в два этапа. Первый — собственно метка. А второй — это пин-код на штатных клавишах автомобиля, работающих по CAN-шине. Фактически это можно считать иммобилайзером.

Последний писк — авторизация с помощью мобильного телефона: фактически он играет роль метки. Убиваются два зайца: и мобильник никогда не забудете, и в машину всегда попадете. Правда, телефон может разрядиться — на этот случай приходится использовать штатные клавиши в качестве «валета».

StarLine S96 v2 ECO 2CAN+4LIN 2SIM GSM (слева) Цена — примерно 14 700 рублей, плюс около 6000 за установку. В комплекте одна Bluetooth-метка, а не две, что позволило снизить стоимость. Из достоинств отметим автозапуск, наличие GSM для управления комплексом с помощью бесплатного мобильного приложения StarLine, авторизацию владельца при приближении к автомобилю с помощью Bluetooth-метки. Брелока нет, управление только с помощью мобильного приложения или сайта starline.online. Доступна авторизация владельца с помощью пин-кода, набранного штатными кнопками автомобиля. Без авторизации владельца при попытке угона двигатель будет безопасно заблокирован по штатным цифровым шинам автомобиля. StarLine A93 v2 ECO (справа) Цена — около 13 тысяч рублей плюс 6000 за установку. Управление охраной — штатным брелоком с дополнительной диалоговой авторизацией. Опция доступна при интеграции 2CAN+2LIN интерфейса. Интеллектуальный автозапуск, несканируемый диалоговый код управления, 128‑канальный помехозащищенный трансивер с дальностью оповещения до 2000 м.

Своими силами?

Возможна ли самостоятельная установка надежных электронных охранных систем? Теоретически — да, но на это способны единицы. У рядового потребителя, даже знакомого с автоэлектрикой, обычно нет понимания того, что и как блокировать. На практике почти всегда получается халтурная установка — еще хуже, чем в автосалонах, где работают как на конвейере.

Правильная установка включает в себя как минимум два аспекта: полная незаметность вмешательства в штатную проводку и нестандартная блокировка важных цепей, которую невозможно обойти внешним образом.

Профессионалы высокого класса различают шесть поколений блокировки. Простейшее, эпохи Жигулей, затрагивало цепи стартера и зажигания. А самое последнее — это так называемые адаптивные параметрические блокировки, которые вносят изменения в цифровые сигналы датчиков так, что система диагностики не замечает ошибки, хотя мотор не пускается.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей Курчанов, руководитель федерального сервиса «Угона.нет»

Возврата к механическим тумблерам уже не будет

— Все современные противоугонки — отечественные.

В нынешней ситуации сильно не хватает микропроцессоров, но возврата к древним механическим переключателям, спрятанным где-то под сиденьем или торпедо, уже не будет.

И это — не диктат производителя, а требование автомобилистов, которым нравится смарт-доступ. Да и таскать с собой связку ключей уже никто не хочет.

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Фото: фирмы-производители и «За рулем»