Новый российский внедорожник — стали известны его характеристики

Автор вездехода Шерп представил новый внедорожник на агрегатах ГАЗ Садко Next

Автор всемирно известного вездехода Шерп Алексей Гарагашьян анонсировал новый внедорожник собственной конструкции. Напомним, в июне была запатентована внешность, теперь же прояснились технические характеристики. Машина получила название Тактический пикап АГ34 и создана на агрегатах ГАЗ Садко Next.

Как и ожидалось, автомобиль получился крупным. Масса машины составляет 3,2 тонны, а грузоподъемность – 1,5 тонны, причем допускается двукратный перегруз!

Шины имеют размерность 1260х390-20, реализована система централизованной подкачки на ходу.

Дорожный просвет – 420 мм, что примерно в два раза больше, чем у самых серьезных «гражданских» внедорожников.

Под капотом пикапа – ЯМЗ 534, развивающий 240 л.с. и позволяющий разгоняться до 120 км/ч. Запас хода машины без дозаправки составляет 1200 км.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник и фото: Автопоток