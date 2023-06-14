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Российский изобретатель запатентовал крутой внедорожник

Судя по всему, этот пикап-вездеход имеет внушительные габариты – в элементах шасси угадывается ГАЗ Садко Next…

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Алексей Гарагашьян, изобретатель и разработчик, прославившийся проектом вездехода Шерп, запатентовал новую машину. На сей раз это пикап-вездеход капотной компоновки. Источник указывает, что в шасси узнаются элементы ГАЗ Садко Next.

В отличие от Шерпа и других проектов Гарагашьяна (например, вездехода АГ20), здесь используются обычные внедорожные покрышки, а не колеса сверхнизкого давления.

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Сейчас машина в работе. О её характеристиках, планах на производство и более подробных изображениях я смогу говорить не ранее, чем она поедет и пройдет цикл испытаний, – приводит источник слова Алексея Гарагашьяна.

Напомним, самый известный проект Гарагашьяна обрел поистине мировую славу: вездеходы Sherp обожает Канье Уэст (у него их 15), а журналисты в самых разных странах восхищаются этой техникой.

Источник: Автопоток

Фото: снимок экрана Telegram

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