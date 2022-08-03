Sherp выпустит новый вездеход

Новый вездеход, теперь уже Архант, будет показан на форуме «Армия 2022».
«Мы выводим на рынок новый бренд „Архант“, под которым и будем выпускать уникальные вездеходы. То есть вездеходы, в основе которых лежит прототип, изобретенный в Санкт-Петербурге Алексеем Гарагашяном (российский инженер, создатель первой культовой машины Sherp) получают новую жизнь, новое дыхание, новое название», — цитирует Газета.Ru заявление компании.
То есть в скором времени у Арханта появится целый модельный ряд, состоящий как из уже известных снегоболотоходов, так и из абсолютно новых.
Новый Архант будет легче нынешнего Шерпа, но потеряет в комфорте, если его не дооснащать различными системами при заказе. Это позволит снизить «цену от» до 5 млн рублей. Для справки, Шерпы сегодня продаются по цене от 10 млн рублей.
Кузов новинки будет изготавливаться из пластика, а не из алюминия. Двигатель будет бензиновый, мощностью 85 л.с., но какой фирмы — не уточняется. В паре с мотором будет работать вариатор. Масса вездехода составит 1,6 тонны, а грузоподъемность — 1 тонну.
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Фото: ООО «Шерп»