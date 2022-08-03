Sherp выпустит новый вездеход

Также компания сменит название на «Архант» после ухода от украинского собственника Владимира Школьника.

Новый вездеход, теперь уже Архант, будет показан на форуме «Армия 2022».

«Мы выводим на рынок новый бренд „Архант“, под которым и будем выпускать уникальные вездеходы. То есть вездеходы, в основе которых лежит прототип, изобретенный в Санкт-Петербурге Алексеем Гарагашяном (российский инженер, создатель первой культовой машины Sherp) получают новую жизнь, новое дыхание, новое название», — цитирует Газета.Ru заявление компании.

То есть в скором времени у Арханта появится целый модельный ряд, состоящий как из уже известных снегоболотоходов, так и из абсолютно новых.

Новый Архант

Новый Архант будет легче нынешнего Шерпа, но потеряет в комфорте, если его не дооснащать различными системами при заказе. Это позволит снизить «цену от» до 5 млн рублей. Для справки, Шерпы сегодня продаются по цене от 10 млн рублей.

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Кузов новинки будет изготавливаться из пластика, а не из алюминия. Двигатель будет бензиновый, мощностью 85 л.с., но какой фирмы — не уточняется. В паре с мотором будет работать вариатор. Масса вездехода составит 1,6 тонны, а грузоподъемность — 1 тонну.

А здесь вы можете узнать о самом крутом КАМАЗе — модели «Арктика» 8х8.

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Фото: ООО «Шерп»