Этому монстру не нужны дороги, теплый климат и бережное обращение.

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У КАМАЗа есть немало интересных разработок, но этот КАМАЗ-Арктика 8х8 с кабиной К5 превзошел всех.

Он предназначен для работы в условиях Арктики и Крайнего Севера, где не место слабакам: несмотря на невероятные размеры, он способен проехать везде без исключения.

«Арктика» 8х8 — не первая попытка КАМАЗА создать супервездеход для Крайнего Севера. Ранее был выпущен КАМАЗ 6345 (на фото слева). Это вездеход с формулой 6х6, со старой кабиной и более скромными колесами. На фоне «Арктики» 8х8 он кажется небольшим и скромным. Да так оно и есть, тем более что новый вездеход улучшили по многим параметрам. Как заявил главный конструктор по спецпроектам НТЦ КАМАЗа Сергей Назаренко, в этом автомобиле новое буквально всё.

Арктический вездеход получил просторную кабину К5 шириной 2,3 м. Ее оснастили несколькими лестницами, поручнями и множеством навесного оборудования.

За кабиной «Арктики» расположено полноразмерное запасное колесо, краново-манипуляторная установка и хозблок, где хранятся различные инструменты и приспособления, а также дополнительный запас топлива. Кстати, добраться до хозблока можно только по трехсекционной складывающейся лестнице.

Под кабиной рядный камазовский турбодизельный двигатель Р6 объемом 12 литров и мощностью 450 л.с. При этом экологический класс мотора соответствует нормам Евро-5 и может быть повышен до уровня Евро-6.

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«Арктика» получила четыре ведущих моста. В угоду вездеходным качествам максимальная скорость КАМАЗа была снижена до 55 км/ч. Мало? Это для трассы мало, а представьте, что вы едете на такой скорости по пересеченной местности, перемахивая через топи и взгорки.

Если на первой «Арктике» стояли шины шириной 80 см (для того чтобы машина имела допуск на дороги общего пользования), то на вторую «Арктику» установили шины для езды по слабонесущим грунтам. Их ширина — один метр, а радиус составляет 86 см. Такие колеса сделали вездеход более устойчивым и снизили давление на грунт, что, кроме всего прочего, позволяет наносить меньше вреда природе Арктики.

Обратите внимание на этот узел сочленения. «Ломаясь» в поворотах на угол до 45 градусов, рама делает огромный вездеход невероятно маневренным.

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Размеры вездехода впечатляют не только на картинке, но и в цифрах, где нет места сантиметрам — только метры: длина — 12 метров, ширина — 2,53 метра, высота — 4 метра, а дорожный просвет — почти 0,7 метра.

Что касается краново-манипуляторной установки, то она нужна не только для загрузки кузова, но и для замены колеса. Ее грузоподъемность составляет 3 тонны. Сзади вездеход оснастили лебедкой с тяговой силой 2,5 тонны.

КАМАЗ-Арктика 8х8, кажется, готов ко всему. Не хватает ему только автономного жилого модуля со спальным местом. Но это, наверное, для слабаков.

А вот еще один супергрузовик от КАМАЗа — грузоподъемностью 40 тонн.

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Фото: KAMAZ-online