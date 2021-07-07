КАМАЗ раскрыл характеристики нового супергрузовика Геркулес

Силовая установка — последовательный гибрид: заряжается от генератора и ДВС, а также регенерирует энергию на спусках.

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Пресс-служба КАМАЗа поделилась подробностями по новому карьерному самосвалу, разработанному совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана. Машина получила название КАМАЗ-6561 Геркулес. Его габариты — 10120 / 3430 / 4030 мм; снаряженная масса — 31 тонна, грузоподъемность — 40 тонн.

Как он работает?

Силовая установка Геркулеса — это последовательный гибрид, и его батарея не требует отдельной подзарядки от сети, а восстанавливается от электрического генератора, который приводится в действие двигателем внутреннего сгорания. В качестве оного используется 450-сильный КАМАЗ Р6, а тяговые электромоторы имеют отдачу в 517 л.с. Грузовик может рекуперировать энергию на спуске (что очень кстати, учитывая специфику работы в карьерах) и использовать ее на подъемах. Потребление топлива, говорят на заводе, сокращается на 15% по сравнению с классическими дизельными машинами.

Грузовик с колесной формулой 6х6 (поговаривают, что будет и вариант 4х4) имеет шарнирно-сочлененную раму с двумя степенями свободы в узле сочленения. Это уменьшает вероятность вывешивания колес на бездорожье и снижает нагрузки — что позволяет ставить шины большей размерности и при этом обеспечивать приемлемый для исполинской машины радиус поворота, сообщает пресс-служба.

Какое у него будущее?

Когда такие машины начнут собирать серийно, они будут задействованы для перевозки насыпных грузов по пересеченной местности и грунтовкам, в карьерах и шахтах 1 и, в том числе, для добычи ископаемых на безлюдной территории. Арсенал под это у Геркулеса есть: система ADAS 5-го уровня (по карьеру машина может двигаться полностью автономно) и дистанционное управление. Впрочем, Геркулес может управляться и традиционным образом, т.е. шофером, сидящим в высокой кабине.

Сейчас специалисты КАМАЗа и Бауманки готовят самосвал к полигонным испытаниям, после которых он отправится на опытную эксплуатацию.

Впервые этот автомобиль, еще не полностью собранный, попал в объективы камер во время визита на КАМАЗ премьер-министра Михаила Мишустина в начале июня, а спустя пару недель уже красовался на официальных фото.

Фото: КАМАЗ