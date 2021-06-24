Конкурент Caterpillar и Volvo от КАМАЗа: гигантский «Геркулес» собран

Российский карьерный самосвал представят в ближайшие месяцы. Но производство двух- и трехосных версий модели будет налажено только в 2023 году.

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«За рулем» уже показывал частично собранный КАМАЗ Геркулес. Спустя полмесяца специалисты из Набережных Челнов завершили работы над новым гигантским грузовиком. Готовый прототип предстал во всей красе. С кабиной и с самосвальной надстройкой машина выглядит мощно и брутально. Передняя часть кузова капотника оборудована светодиодными фарами от магистрального тягача поколения К5.

КАМАЗ Геркулес, оснащенный шарнирно-сочлененной рамой, представлен с колесной формулой 6x6. Отечественный грузовик должен составить конкуренцию Caterpillar 740 и Volvo A40F.

В движение Геркулес грузоподъемностью 40 тонн (полная масса 75 тонн) приводит силовая установка типа «последовательный гибрид», в которую входит турбодизель КАМАЗ Р6 (450 л. с.), 517-сильные электромоторы, генератор, батарея. Максимальная скорость самосвала составляет 35 км/ч.

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Камский автозавод планирует также разработать четырехколесный Геркулес (грузоподъемность 25 тонн) и огромный карьерный самосвал Юпитер. Последний призван потеснить БЕЛАЗ.

Примечательно, что семейство Геркулес предусматривает и беспилотную конфигурацию.

В Набережных Челнах готовят к производству еще одно семейство грузовиков КАМАЗ. Среднетоннажные модели Компас будут конкурировать с техникой ГАЗа.

Фото: пресс-служба КАМАЗа