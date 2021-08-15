Российский внедорожник Шерп произвел фурор в Индии

Если случится зомби-апокалипсис, хотелось бы встретить его на этом автомобиле, говорит журналистка местного издания.

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Это штука довольно безумная, говорит изящная журналистка издания Autocar India, впрочем сама сесть за руль, он так не решилась. Слишком уж сложная в нем «рычаговая» система управления. Но автомобиль произвел на нее впечатление. Она восхищается размером колес в свой рост. Хотя рядом со средним компактным кроссовером Шерп не выглядит таким уж огромным, говорит девушка. Правда, высота 2,8 метра — это много.

То есть внушительным его делают огромные колеса. Шерп прочный — весит 2,4 тонны, поставляется с запатентованной пневмоциклической подвеской. Система может сработать, чтобы на ходу накачать спустившее колесо. Шины накачаны выхлопными газами, это какое-то безумное инженерное решение. Чтобы накачать или спустить их нужно несколько секунд, и делать это можно на ходу. На песке или утопая в грязи, можно сбросить давление.

«Честно говоря, эта пневпомодвеска — лучшее, на чем я ездила», — говорит журналистка.

Шерп может преодолеть углы в 35 градусов, это значит, что можно ехать смотря в небо или уткнувшись в землю, удивляется журналистка проходимости внедорожника. Это идеальный компактный вездеход: него плоское дно, чтобы ни за что не зацепиться, есть насос, если вы попадете в воду, он ее просто откачает. Шерп немножко амфибия, в воде он может разогнаться до 6 км/ч, а рисунок на шинах работает как весла, отбрасывая воду вверх и в сторону.

Sherp N 1200 оснащен дизелем, которые может работать как в минус 40, так и в плюс 40 градусов Цельсия, и шестиступенчатой коробкой передач. Отличный автомобиль, подытоживает она, неудивительно, что у рэпера Канье Уэста таких 15!

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