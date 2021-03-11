В России представили новый особенный вездеход

Главные козыри машины — рама и рулевое управление, которые делают ее прочной и маневренной.

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Первая поездка нового российского вездехода состоялась по льду реки Оки в Нижнем Новгороде. По словам директора предприятия Петра Иванова, к третьему кварталу 2021 года ежемесячно будет выпускаться не менее 8 вездеходов в месяц.

«Вездеходы, машины, двигающиеся даже там, где нет дорог, всегда производятся „отверточно“. Для такой техники восемь в месяц — значительное число. Это не конвейер, а ответственная сборка каждой машины, сопровождаемая и квалифицированным рабочим персоналом, и инженерами-конструкторами», — объяснил Петр Иванов.

Машина, получившая название Enwix, была разработана с нуля. В ее основе лежит прочная лонжеронная рама, при изготовлении которой применяется технология лазерной резки. Одной из особенностей вездехода стало его рулевое управление, которое позволяет развернуться на участке шириной 6,2 метра.

Грузоподъемность вездехода составляет 900 кг, он оборудован шинами низкого давления и имеет широкую линейку двигателей объемом 1,5, 1,6 и 1,8 литра японского и российского производства. Моторы работают в паре либо с автоматом Aisin, либо с вариатором Jatco. Стоимость вездехода Enwix составляет от 890 тысяч рублей.

Спрос на вездеход уже есть, а среди заказчиков новой машины — егеря, загородные отели и базы, а также сибирские и дальневосточные рыбаки и старатели.

В дальнейшем Enwix получит 3-осную версию, реализованную с помощью шарнирно-сочлененной конструкции.

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Фото: Никита Духник