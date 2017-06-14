Самые крутые вездеходы: Шерп, Бурлак, Кержак и другие

УАЗ Патриот, Хантер и, конечно, легендарная «буханка». А еще Лада 4х4, Toyota Hilux и ГАЗель — настоящие внедорожники, которые сделаны в нашей стране и не боятся российских направлений.

Вездеходы на наших просторах всегда были в почете. Они создаются для различных целей и задач, отдельными энтузиастами или специализированными компаниями, для которых производство техники повышенной проходимости — бизнес. Какие же конкретно модели есть в нашей стране?

Начнем с пикапов Toyota Hilux Arctic Trucks. Их готовят в Красноярске из компонентов компании Arctic Trucks. Российское представительство работает там уже более семи лет. Покупатель получает готовый автомобиль сразу на номерах. То есть все доработки легальны, получены необходимые сертификаты.

Toyota Hiluх AT35 — наиболее популярная версия. На нее приходится 90% продаж компании. Шестиколесный пикап AT35. Постройка такого автомобиля занимает примерно три месяца. Машины чаще всего используют для работы на месторождениях. Пикап может взять на борт больше двух тонн груза.

Нельзя пройти мимо нашумевшего в последнее время вездехода Шерп, чья проходимость сравнима с возможностями гусеничной техники, а по некоторым параметрам даже ее превосходит. Машина разработана Алексеем Гарагашьяном. Проектирование вездехода началось в 2012 году, а готовый экземпляр представили в 2015-м на московской выставке кроссоверов и внедорожников Moscow Off-Road Show 2015. Машина производится серийно в Санкт-Петербурге. Особенность Шерпа — пневмоциркуляционная подвеска. Четыре колеса связаны друг с другом воздушными каналами. Так что при наезде одного колеса, скажем, на пенек, система равномерно распределит избыточное давление по другим колесам, и водитель пенек просто не заметит.

Двигатель Шерпа дизельный, рабочим объемом 1,5 л, мощностью 44 л.с. Максимальная скорость вездехода по земле — 40 км/ч, по воде — 6 км/ч. Снегоболотоход выпускают в двух вариантах — стандарт и кунг.

Нижегородская компания «Трансмаш» превратила популярную ГАЗель в вездеход Кержак. Существует как шестиколесная версия, так и четырехколесная. Конструкция обеих модификаций рамная. Кержак снабжен радиатором с увеличенной на 30% теплоотдачей, мосты — от трактора МТЗ-82. Двигатель дизельный, производства ЗМЗ, рабочим объемом 2,4 литра, а мощность 98 л.с.

Кержак ТТС-30077 может брать на борт до двух тонн груза. Обе версии Кержака могут плавать.

Вездеход Марш на базе Лады 4х4 производится тольяттинской фирмой «Бронто» с 1995 года. В прошлом году его протестировал Вадим Крючков. Тольяттинцы расширили колесные арки, чтобы уместить огромные колеса. Благодаря им автомобиль может плавать. Ходовая часть позаимствована у УАЗ-469, а 1,7-литровый двигатель и коробка передач родные. В качестве опции предлагают установку двух 70-литровых топливных баков. Грузоподъемность Марша — 350 кг. По заказу в салон установят заднее сиденье. В стандартном варианте там размещено запасное колесо.

Полное имя вездехода Лада-Бронто 1922–00 Марш-1. Есть четырехколесные варианты, а также 6х6. Обе версии могут плавать.

Вездеход Лопасня выпускается с 1999 года московской фирмой «Арктиктранс». Машина может быть как четырехколесной, так и шестиколесной. Конструкция вездехода не рамная. Обе версии имеют несущий алюминиевый кузов, сделанный по принципу фюзеляжа самолета. На вездеходы ставят различные двигатели — например, от Оки, ВАЗ-2108 и др. Собственная масса — 980 кг, грузоподъемность — 500 кг. Может плавать.

Вездеход на фото оснащен двигателем ВАЗ-21083 мощностью 71 л.с. Лопасня за счет шин низкого давления обладает положительной плавучестью. И может легко преодолевать водные преграды.

Трэкол-39294 выпускается с 2004 года одноименной московской фирмой «Трэкол». Есть множество вариантов — грузовые, пассажирские, с колесной формулой 4х4 или 6х6. Кузов изготовлен из стеклопластика. Машина базируется на агрегатах УАЗ и ГАЗ. Дизельные моторы на выбор: есть двигатель ЗМЗ и Hyundai. По заказу Трэкол оснастят водометом для движения по воде. Грузоподъемность вездехода — 700 кг. Максимальная скорость — 70 км/ч.

Стеклопластиковый кузов отличается низкой теплопроводностью. Он рассчитан на работу в диапазоне температур от —45 до +45°C. Пассажирская версия вмещает восемь человек.

Первый вездеход Бурлак появился в 2015 году. Его создал уральский конструктор Алексей Макаров. Всего собрано 2 вездехода. Вторая машина, уже другой конструкции, увидела свет в 2016 году.

Бортовые редукторы взяли от БТР-60. Трансмиссия — собственной конструкции Алексея Макарова. В основе конструкции Бурлака пространственная рама, на которую установлен алюминиевый кузов. В передней части автомобиля расположен мотор мощностью 145 л.с. Бурлак может плавать. Грузоподъемность без потери плавучести — 2 тонны.

Трансмиссия взята от бронетранспортера БТР-60, а раздаточная коробка от внедорожника Toyota Land Cruiser. Вездеход оснащен шинами низкого давления размером 175 см в высоту и 72 см в ширину. Их изготовили по спецзаказу в Китае.

Еще один вездеход производства московской фирмы «Трэкол» на базе УАЗ-31514 — Трэкол-39041. Колесные арки расширили, а сам кузов дополнили подножками, для облегчения посадки и высадки из автомобиля. Прекрасную проходимость обеспечивают бескамерные шины размерностью 1300х600–533. С ними дорожный просвет автомобиля вырастает до 500 мм. Покрышки обеспечивают и запас плавучести. Такой УАЗ-амфибия развивает скорость по воде до 3 км/ч. Если установить подвесной лодочный мотор — 10 км/ч. На машину может быть установлен как бензиновый мотор ЗМЗ — 40905.10 мощностью 128 л.с., так и дизель Hyundai D4BF (83 л.с.).

Прекрасную проходимость обеспечивают бескамерные шины размерностью 1300х600–533. Цена Трэкол-39041 начинается от 1 930 000 рублей.

Мимо знаменитой «буханки» никак не пройти. Этот вездеход также создала компания «Трэкол», и называется он Трэкол Профи. Как нетрудно догадаться, в его основе УАЗ-2206. Специалисты компании «Трэкол» модернизировали топливную и выхлопную системы, поставили девятилистовые рессоры, усиленные мосты и колесные редукторы, оригинальные карданные валы и прочее. Плюсы вездехода — вместимость и доступ к двигателю из салона, то есть ремонт можно производить в тепле.

Вездеходная «буханка» не утонет, но плавать ей противопоказано из-за высокого центра масс. Цена подготовленной «буханки» начинается от 1 630 000 рублей.

А что же UAZ Patriot? На его базе тоже есть вездеходы. Скажем, Yamal H-4S, разработанный ООО «Ямалспецмаш». Вездеход специально проектировали для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. В кабину могут сесть пять человек. Автономный отопитель Eberspacher irtronic поможет поддерживать нормальную температуру в салоне в условиях аномально низких температур. В качестве опции вездеход оснастят центральной системой регулировки давления в шинах и лебедкой «Спрут-9000». Максимальная скорость Yamal H-4S — 55 км/ч по асфальтовой дороге.

На вездеходы могут установить один из трех двигателей: бензиновый ЗМЗ-409 рабочим объемом 2,7 л (128 л.с.) либо дизельные JMC 4JB1T (2,8 л, 115 л.с.) или ЗМЗ-51432 (2,2 л, 113 л.с.). Вездеход легко преодолеет крутой подъем или ров глубиной метр.

Недавно Ямал на базе обновленного Патриота показали на закрытой выставке для силовиков.

Фото: Вадим Крючков, фирмы-производители