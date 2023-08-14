АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет

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По данным АО ВТБ Лизинг, рынок лизинговых услуг существенно изменился за последние 2 года. В 2021 году доля легкового транспорта в портфеле лизинговых компаний составляла 50%, а в 2023 на легковой приходится 30%, при этом доля грузового и легкого коммерческого транспорта в портфеле выросла до 50%.

Андрей Гетманюк, начальник управления развития бизнеса АО ВТБ Лизинг:

Мы видим перераспределение объема в сегменте коммерческого транспорта. Бизнес не может отложить закупки техники, которые необходимы для выполнения договорных обязательств. Для сравнения, легковой транспорт зачастую приобретается для представительских нужд, поэтому в ситуации дефицита покупку можно отложить на определенный срок и избежать дополнительных расходов предприятия.

Заметно выделяются три растущие сферы бизнеса: логистика, строительство жилых и нежилых помещений, строительство дорог. Их рост связан с развитием инфраструктурных проектов страны. Лизинговые компании отмечают повышенный спрос на финансирование с нулевым авансом и максимальным сроком лизинга до 7 лет. К примеру, в 2021 году средний размер аванса составлял 20%, а срок финансирования – 3,5 года; в 2023 году средний размер аванса снизился до 7-8%, а срок увеличивается до 5 лет. До конца года ожидается увеличение запросов на срок лизинга до 7 лет.

Для тех, кто планирует расширение парка техники, полезно знать, что увеличенный срок финансирования доступен для всех типов предметов лизинга – от легковых автомобилей до спецтехники. При этом налоговые преференции до 40% для клиентов на общей системе налогообложения и скидки от производителей до 22% предлагаются всем лизингополучателям в АО ВТБ Лизинг.

Так, при приобретении в лизинг Chery Tiggo 8 PRO (стоимость 3,6 млн рублей) с авансом 49% сроком на 5 лет ежемесячные платежи составят 45,6 тыс. рублей, а на 7 лет – 37,3 тыс. рублей. Выгода за счет скидки от производителя и налоговых преференций вырастет с 1,5 млн до 1,6 млн рублей.

Оформляя КАМАЗ 5490 (стоимость 10,2 млн рублей) в финансовую аренду на тех же условиях, ежемесячный платёж в течение 5 лет будет равен 159 тыс. рублей, а при семилетнем сроке лизинга – 135 тыс. рублей.

Почему бизнесу выгоден лизинг?

Лизинг предоставляет возможность подобрать оптимальные условия финансирования для каждого, исходя из возможностей компании: минимальный платеж, минимальный аванс или минимальное удорожание. Даже «молодые» компании, существующие на рынке менее года, могут рассчитывать на положительное решение по договору лизинга.

Лизинг позволяет существенно снизить нагрузку на бюджет предприятия поскольку сумма договора лизинга может быть включена в расходы компании. Это уменьшает разницу между доходами и расходами, что ведет к экономии на налогах.

Лизинговые компании сотрудничают с большим пулом поставщиков, которые предоставляют скидки и выгодные условия лизинговой компании как оптовому закупщику. У АО ВТБ Лизинг свыше 4 тысяч партнеров.

Сегодня для индивидуальных предпринимателей для заключения сделки требуется всего два документа: копия паспорта и свидетельство о регистрации ИП. Заявку на приобретение в лизинг можно подать на сайте компании и получить ответ в течение 15 минут. Через считаные дни техника может быть доставлена в любой регион России, где она будет эксплуатироваться. В случае, если техника приобретается из наличия, получить её можно на следующий день после заключения договора. От владельца бизнеса, который хочет приобрести тот или иной автотранспорт, не требуются капитальные вложения единовременно, а аванс может быть от 0%, что позволяет сохранить деньги в обороте.

Лизинг помогает также существенно сэкономить на налогах. Конкретные суммы зависят от системы налогообложения юридического лица, но в целом экономия может достигать до 40% (для юрлиц на общей системе налогообложения). Например, экономия при оплате налога на прибыль доходит до 20%: юридическое лицо имеет право отнести лизинговые платежи к расходной части баланса и тем самым снизить налогооблагаемую базу доходной части. Еще 20% можно экономить за счет возврата НДС. То есть, компании, выплачивающие налог на добавленную стоимость, получают возможность вернуть в оборот и направить на развитие бизнеса до 1/5 от суммы договора лизинга. В нее может быть включена стоимость страховых полисов и дополнительных услуг (например, регистрация в ГИБДД), номинально увеличивающая сумму договора, но не фактические затраты). Очевидно, что в условиях возросших издержек владельцы парка техники особенно заинтересованы в оптимизации затрат.

Кроме того, АО ВТБ Лизинг предлагает значительные скидки от производителей востребованных марок легковых и грузовых автомобилей.

Выгода на легковые и грузовые автомобили достигает 1 190 000 рублей в зависимости от марки и модели.

Преимущества автолизинга от АО ВТБ Лизинг:

От 0% – аванс

7 лет – срок лизинга

От 1000 рублей – выкупной платеж

До 40% – экономия на налогах

От 1 дня – оформление договора по программе «Экспресс»

Скидки от поставщиков до 1 190 000 рублей

Госсубсидии с возвратом до 15% стоимости техники

Эксклюзивные спецпредложения с выгодой до 1,7 млн рублей

Особые условия по лизингу для действующих клиентов

4000+ поставщиков техники

Финансовые выгоды наглядно

Рассмотрим возможности лизинга на конкретном примере популярной модели Chery Тiggo8. Расчет выполнен для компании на общей системе налогообложения:

Параметр Финансовый лизинг Стоимость предмета лизинга вкл. НДС 3 659 900 руб. Аванс 49% Срок лизинга 7 лет Ежемесячный лизинговый платеж с НДС 37 258 руб. НДС к возмещению 820 510 руб. Снижение налога на прибыль за счет включения платежа в расходы 820 510 руб. СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ 3 282 040 руб.

Подать заявку на приобретение автомобилей и техники на срок до 7 лет юридические лица и предприниматели могут в режиме онлайн на сайте АО ВТБ Лизинг или по телефону единого контакт-центра компании.

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