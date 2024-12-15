Полезная опция нового «китайца»: проверка российской дорогой пройдена
Haval F7, 2.0T (192 л. с.), Р7
- Изготовитель – «Хавейл Мотор Рус»
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с сентября 2024 года
- Пробег на момент отчета – 7000 км
В редакции прописался Haval F7 нового поколения с двухлитровым турбомотором, роботом и полным приводом.
Но не успел автомобиль появиться, как тут же случилась маленькая неприятность: из-под колеса впереди едущего автомобиля вылетел строительный мусор – толстый кусок МДФ-панели – и прилетел аккурат в передний бампер F7. От жесткого удара выбило из креплений небольшой декоративный молдинг на юбке и появилась дыра в нижнем пластиковом пыльнике на днище.
И это наглядное доказательство того, как хорошо иметь понизу пояс из некрашеного пластика: молдинг вставим обратно, и следов неприятности не останется.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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