Полезная опция нового «китайца»: проверка российской дорогой пройдена

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Новый Haval F7 появился в парке «За рулем»

Haval F7, 2.0T (192 л. с.), Р7

  • Изготовитель – «Хавейл Мотор Рус»
  • Год выпуска – 2024
  • В эксплуатации «За рулем» – с сентября 2024 года
  • Пробег на момент отчета – 7000 км
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В редакции прописался Haval F7 нового поколения с двухлитровым турбомотором, роботом и полным приводом.

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Но не успел автомобиль появиться, как тут же случилась маленькая неприятность: из-под колеса впереди едущего автомобиля вылетел строительный мусор – толстый кусок МДФ-панели – и прилетел аккурат в передний бампер F7. От жесткого удара выбило из креплений небольшой декоративный молдинг на юбке и появилась дыра в нижнем пластиковом пыльнике на днище.

И это наглядное доказательство того, как хорошо иметь понизу пояс из некрашеного пластика: молдинг вставим обратно, и следов неприятности не останется.

Некрашеный пластик реально защитил кроссовер от повреждений.
Некрашеный пластик реально защитил кроссовер от повреждений.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

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Виноградов Александр
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1953
15.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Haval F7 (5)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Haval F7  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
симпатичный
Недостатки:
Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке
Комментарий:
Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4-150 будет выигрышней и по динамике и по разгону, не говоря уж о ликвидности, Мазда сх5.Про Киа и Хендай ( тусан и т.д) я уже молчу. Даже Geely Atlas с турбо 1.8 смотрится предпочтительней за 1650000!. Это авто с такими ценами обречено на провал изначально также как в свое время их же H8, хотя он был не плох в целом.
-34