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Теперь он управляется голосом! – рассказываем про изменения популярного кроссовера

Haval F7 во втором поколении получил иные силовые установки и продвинутое ПО.

Главное украшение стола – телевизор. Этому нас 40 лет назад научил мультфильм о Простоквашино. Кто бы мог представить, что однажды «телевизор» станет главным и в машинах. Увы, во многих продающихся в России китайских автомобилях он, как и в мультике, «паутину показывает». Перевод на русский кривой или вовсе не сделан, софт с глюками, привычных приложений нет.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Haval в этом отношении давно отличается в лучшую сторону. А новый F7 вышел на принципиально другой уровень, явив глубокую адаптацию штатной системы для России.

Haval F7 2.0 AWD. Цена в России от 2 699 000 ₽. Двухэтажная оптика, выдвижные ручки, купеобразный профиль: F7 вобрал в себя все актуальные решения. В Китае прообраз нашей «семерки» выпускается с 2021 года, но кросс-купе пока есть только в виде прототипа, поэтому F7x на сегодняшний день остается без наследника.
Haval F7 2.0 AWD. Цена в России от 2 699 000 ₽. Двухэтажная оптика, выдвижные ручки, купеобразный профиль: F7 вобрал в себя все актуальные решения. В Китае прообраз нашей «семерки» выпускается с 2021 года, но кросс-купе пока есть только в виде прототипа, поэтому F7x на сегодняшний день остается без наследника.

Дорогу покажешь?

Синхронизировать смартфон с автомобильной системой и вывести онлайн-навигацию на центральный дисплей сейчас позволяет с десяток разных протоколов. Но все они требуют тех или иных манипуляций и периодически сбоят.

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Лучше всего, если программа уже зашита в автомобиль. С F7 так и поступили, интегрировав сервисы Яндекса. Пока это Карты и Музыка, однако набор будет расширяться.

С настройками мучиться не нужно: зашли в свой аккаунт, и приложения обретают те же установки, что на других ваших устройствах. Интернет доступен или через встроенную сим-карту, или раздачей со своего смартфона.

Разноразмерные дисплеи под единым стеклом смотрятся странно. Руль традиционной круглой формы для «китайцев» нетипичен: мы уж начали забывать, как такие выглядят.
Разноразмерные дисплеи под единым стеклом смотрятся странно. Руль традиционной круглой формы для «китайцев» нетипичен: мы уж начали забывать, как такие выглядят.

За два дня общения с машиной новая система не словила ни одного глюка. Работает шустро: видимо, на «железо» с запасом производительности не поскупились.

Левый подрулевой рычажок заведует поворотниками, дворниками и дальним светом. В блоке клавиш слева – только управление датчиком света и автоматикой дальнего. А переключение основных режимов фар скрыто в меню на центральном дисплее. Хорошо, что датчик света входит в базовое оснащение, и от водителя требуется минимальное вмешательство. Хуже, что там же и управление стояночным тормозом: его кнопку тоже упразднили.
Левый подрулевой рычажок заведует поворотниками, дворниками и дальним светом. В блоке клавиш слева – только управление датчиком света и автоматикой дальнего. А переключение основных режимов фар скрыто в меню на центральном дисплее. Хорошо, что датчик света входит в базовое оснащение, и от водителя требуется минимальное вмешательство. Хуже, что там же и управление стояночным тормозом: его кнопку тоже упразднили.

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Такого функционала нет ни у одной машины на нашем рынке!

Вторая особенность «семерки» – полноценное голосовое управление. Базовых команд больше сотни. Если взять вообще всё их разнообразие, счет пойдет на несколько сотен. Управлять можно практически всем: стеклами и люком, обогревом и вентиляцией сидений, климат-контролем, музыкой, навигатором, связью, подсветкой, проекционным дисплеем. Система понимает, кто дает команду. Например, в ответ на одинаковую фразу «Открой окно», сказанную водителем или правым передним пассажиром, опустятся разные стекла.

Тут пока не всё безупречно. На презентации объявили, что уровень распознавания уходит за 90%, но мне при общении с машиной так не показалось. Надеюсь, доработают, потому что при современной моде упрятать все настройки в недра сенсорного меню возможность что-то изменить в машине одной-двумя фразами очень кстати.

Сиденья неплохи, но подушку стоило сделать еще длиннее. Есть обогрев и вентиляция. Интерьер может быть только черным, включая потолок. В базовой комплектации отделка тканевая, что стало редкостью.
Сзади просторно, нигде не давит даже рослому человеку. Обогрев включается физическими клавишами в торце консоли.

Сервисы Яндекса

В базовой комплектации на F7 стоит цифровая приборка диагональю 10,3 дюйма и медиасистема с экраном на 12,3 дюйма. В двух других уровнях оснащения размеры увеличиваются до 12,3 и 14,6 соответственно. Сервисы Яндекса интегрированы во все модификации.

Онлайн-навигацией на центральном дисплее сейчас никого не удивишь. Haval F7 позволяет копировать изображение карты на комбинацию приборов. Так пока умеет только Лада Веста NG.

В максимальной комплектации появляется проекционный экран: подсказки навигации выводятся и на него. Аналогичного функционала с тройным отображением на сегодня нет ни у одной другой массовой машины на российском рынке.

Про моторы

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Когда вышел Haval Jolion, я удивился. Два его турбомотора 1.5 и еще один мотор 1.5 на F7 имели разные индексы. А как же унификация, снижение себестоимости производства?

Теперь китайцы к этому пришли. По крайней мере, в России. Что логично: с весны под Тулой работает моторный завод Хавейла, на котором прописались турбомоторы 1.5 и 2.0. Поэтому теперь 150‑сильный двигатель F7 делит с Джолионом, а мотор мощностью 192 л. с. у него общий с Dargo. Оба – с алюминиевыми блоками и цепным приводом ГРМ.

На российских F7 нет системы «старт-стоп». ­Но аккумулятор – дорогой AGM. Представители Хавейла рассказали, что в «спящем» режиме заряд часто расходуют выдвижные дверные ручки. Они мониторят наличие рядом брелока. Эту функцию вроде бы оптимизировали, но батарею менять на простую не стали.
На российских F7 нет системы «старт-стоп». ­Но аккумулятор – дорогой AGM. Представители Хавейла рассказали, что в «спящем» режиме заряд часто расходуют выдвижные дверные ручки. Они мониторят наличие рядом брелока. Эту функцию вроде бы оптимизировали, но батарею менять на простую не стали.

С точки зрения производства выгоды понятны. А покупатель может остаться в недоумении. Базовый мотор не изменился по мощности (150 л. с.), но просел по крутящему моменту с 280 до 230 Н·м. Слегка улучшились скоростные показатели: минус 0,1 с в разгоне до 100 км/ч, плюс 8 км/ч максималки. Но под большой нагрузкой новый F7 может оказаться уже медленнее предшественника. И полный привод версии с мотором 1.5 теперь не положен – только передний.

Продолжение – на следующей странице

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Милешкин Кирилл
Фото:Haval
Количество просмотров 28
17.10.2024
Фото:Haval
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Отзывы о Haval F7 (5)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Haval F7  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
симпатичный
Недостатки:
Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке
Комментарий:
Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4-150 будет выигрышней и по динамике и по разгону, не говоря уж о ликвидности, Мазда сх5.Про Киа и Хендай ( тусан и т.д) я уже молчу. Даже Geely Atlas с турбо 1.8 смотрится предпочтительней за 1650000!. Это авто с такими ценами обречено на провал изначально также как в свое время их же H8, хотя он был не плох в целом.
-24