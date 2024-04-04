Lada Vesta АТ: как едет? Какой расход? Что насчет ресурса?

Главред «За рулем» протестировал Ладу Весту 1.8 Evo с вариатором WanLiYang

Нормальные герои всегда идут в обход. Мне было лень, поэтому на седане Веста Cross я поехал коротким путем – по лесной дорожке. Пришлось побуксовать, причем изрядно. В какой-то момент, когда запах гари уже пошел в салон, я понял, что нужно умерить пыл.

Не перегреть

Гарь шла не от вариатора – от шин. Установленный на Весте вариатор CVT18 фирмы WanLiYang имеет защиту от перегрева. Если переусердствовать, на панели появится предупреждающая надпись. Именно предупреждающая: ехать можно и дальше, только без фанатизма, дав вариатору «проветриться».

Отдельного радиатора у вариатора нет – лишь небольшой теплообменник. Вазовцы говорят, что в ходе долгих испытаний, в которых участвовало более полусотни предсерийных машин, они не смогли вывести вариатор в режим перегрева.

Наши люди – смогут! Если раскаленным летом от души побуксовать в песке – эффект будет. Либо при долгом движении на предельной скорости с педалью в пол – тоже по жаре.

А сейчас, при нулевой температуре – ему хоть бы хны.

Удобно

Главное достоинство Весты с вариатором – прекрасная слаженность с мотором 1.8 Evo (122 л. с.). Настолько удачно подобраны калибровки, что быстро забываешь о «вариаторности».

Лишь на старте есть едва заметный рывок (надо чуть аккуратнее с педалью газа), а затем – уверенный набор скорости. Если от души жать на педаль, вариатор имитирует переключение семи квазипередач. Косит под гидроавтомат – так привычнее, удобнее.

Именно поэтому вазовцы хитрят, называя машину не иначе как Веста АТ – «с автоматической трансмиссией». Половина покупателей и не поймут, что там под капотом. Две педали – и счастье!

Быстро

У вариатора есть режим ручного переключения квазипередач. Я побаловался да и бросил – нет смысла. Потому что и в городе, и на трассе вариатор подбирает оптимальное передаточное отношение. И обгоны совершать удобно.

Вы ездили на Весте с мотором HR16 и вариатором Jatco JF015e? Так вот, Веста 1.8 c вариатором WLY шустрее во всех режимах – и при разгоне с места с педалью в пол, и в частичных ускорениях.

Мы сняли стальную защиту мотора. Поддон вариатора со сливной пробкой [1] находится на одном уровне с картером двигателя [2] – и не уменьшает клиренс. Переходную часть [3] между мотором и вариатором (литой алюминиевый сплав) делали китайские специалисты – выглядит надежно.

Почему Китай

Этот вопрос мне задают бесконечно: почему АВТОВАЗ не возьмет какую-нибудь российскую коробку передач? Почему снова Китай?

Да потому что нет у нас готовых автоматических коробок. И вариаторов нет. Была интересная история с российской компанией KATE и ее 7‑ступенчатым гидроавтоматом FT703 на 200 Н·м, который больше десятка лет назад испытывали еще на Калине. И даже результаты в целом неплохие. Только с надежностью было не очень: то заблокируется, то, простите, «описается».

Конструктивно вариатор CVT18 очень похож на вариатор Jatco JF015e, который прежде ставили на Весту с мотором HR16 (113 л. с.). У него ремень Bosch (1), у которого кромки стальных лент обработаны лазером, лопастной насос (2), блокируемый гидротрансформатор и небольшой теплообменник (3) – отдельного радиатора нет. Мне не удалось перегреть вариатор в режиме буксования, но насиловать его я всё же не советую.

На доводку, испытания и освоение производства уйдет немало времени и средств. А мы хотим не завтра, а сегодня. И так, чтобы не ломалось.

Компания WanLiYang выпускает узлы трансмиссий с 1999 года. Постепенно она «сожрала» производство механических коробок Geely, затем – отделение Chery Gearbox, где делали вариаторы. И теперь это промышленный монстр, который производит механические и автоматические коробки для грузовиков и легковых автомобилей, для гибридов, а также вариаторы и редукторы для электромобилей. Суммарная мощность – больше 1,5 млн агрегатов в год, которые ставятся на автомобили Geely, Chery, BAIC, Dongfeng, Jetour, BYD и другие.

Именно благодаря китайцам удалось быстро «поженить» мотор с вариатором – они, в частности, проектировали переходную часть картера. И с софтом сильно помогли.

Надежна?

Мотор 1.8 Evo развивает 170 Н·м, а вариатор способен переварить 180 Н·м – то есть некий запас есть. Вазовцы обещают безотказную работу вариатора в течение 150 тысяч км. Я оцениваю его ресурс в 220–250 тысяч км. Это не значит, что потом он развалится – но явно потребует серьезного обслуживания или ремонта.

Завод прописал замену рабочей жидкости лишь один раз – на 30 тысяч км. А потом катайся до упора. Так вот, чтобы этот «упор» случился как можно позже, настоятельно рекомендую менять масло через каждые 40–60 тысяч км.

На Весте в топ-комплектации на цифровую панель выводится не только карта навигации, но и режим работы вариатора – например, D (Drive), или М3 (выбрана третья квазипередача).

Интерьер Весты с вариатором – точь-в‑точь как у машин с механикой. Лишь слегка изменилась компоновка центральной консоли. Обогрев передних сидений – по-прежнему одноступенчатый.

Климат-контроля нет, а во вращающиеся рукоятки так и не вернули маленькие дисплеи. Рычаг вариатора изящнее, чем прежний реношный. Блестящий пластик вокруг быстро царапается. Символы режимов движения не подсвечиваются, хотя прежде светились.

Почем

Разница в цене между Вестой 1.6 (106 л. с. + механика) и Вестой 1.8 (122 л. с. + вариатор) составляет по всему модельному ряду 75 тысяч рублей.

Разбег по цене мог быть больше. Но в какой-то момент решили, что главное не сиюминутная прибыль, а конкурентное преимущество. На рынке немало машин с роботами/вариаторами, которые ненамного дороже Весты АТ – ведь цены на нее уходят за 2 млн рублей, если брать SW Cross в хорошей комплектации.

Взял бы себе?

Я люблю механику. Но на роль семейной машины Веста АТ подходит прекрасно. Особенно универсал.

Масложор у мотора 1.8 победили. От дерганий на малых скоростях избавили – благодаря новой топливной раме с более высоким давлением. В связке с вариатором у меня получился расход меньше 8 литров на сотню.

По моим данным, в 2024 году суммарные продажи всех модификаций Весты с вариатором должны достичь 50 тысяч машин.

А в будущем их долю хотят довести до 50%. Если учитывать потенциальный спрос со стороны населения, бизнеса и госструктур – вполне достижимый показатель.

А в скором будущем этот же вариатор «поженят» с мотором 1.6 (106 л. с.) – и будут ставить его сначала на Весту, а потом и на Искру. Как поезжу – расскажу.

Первый тест большого кроссовера Jaecoo J8 – по этой ссылке.