Напоминает Mercedes: первый тест интересного «китайца»
Вообще-то горная дорога Дмитровского автополигона не для таких машин. Нет-нет, ездить по ней можно и на КАМАЗах, что и делают во время испытаний. Но сейчас огромные снежные отвалы сильно заузили дорогу, а под колесами местами – почти голый лед. Зачем сюда соваться на пятиметровой машине? Одна ошибка – и ты торчишь в жестком сугробе. Или того хуже – в отбойнике.
Но охота пуще неволи. Интересно же! Отключаю систему стабилизации, перевожу шасси в режим Sport и перехожу на ручной режим переключения роботизированной коробки передач.
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Он едет!
И едет надежно. Эту махину можно уверенно вести веером, регулируя угол заноса и рулем, и газом.
Я срубил несколько кругов по горной дороге и проникся уважением к J8. Понятно, что не спорткар – но едет очень предсказуемо, что в зимних условиях особенно важно.
Хотя по технической начинке никаких откровений нет. Двухлитровый турбомотор 2.0 TGDI мощностью 249 л. с. уже известен, например, по большому кроссоверу Exeed VX, который только что модернизировали.
Двигатель разработан в содружестве с известной австрийской компанией AVL. Алюминиевый блок, но с чугунными гильзами – потенциально ремонтопригоден. С цепным приводом ГРМ. Лить, конечно же, предлагают фирменное масло Jaecoo 5W‑30, но без труда можно подобрать аналоги.
Конечно, в таких режимах езды говорить о расходе топлива бессмысленно – он большой. А точных паспортных данных пока нет. Могу лишь сказать, что заливать нужно бензин с октановым числом не ниже 95.
Робот и автомат
Роботизированная коробка передач Getrag 7DCT400 – довольно свежая, появилась в 2021 году, но уже устанавливается на многие модели, включая некоторые BMW первой и второй серий, на Mini, Chery, Exeed, Jetour.
Серьезной статистики отказов по этой коробке нет. На первых сериях в 2021 году были проблемы с легкими заминками при переключениях, но всё это давно вылечено перепрошивками. Ресурс коробки оцениваю в 300 тысяч км.
Интересно другое: в Китае предлагают J8 с этим же мотором, но с легендарным 8‑ступенчатым гидроавтоматом Aisin TG‑815C, который ставят на огромное количество машин – от Лексусов до Фольксвагенов. По России решение еще не принято, но, как мне удалось узнать, ближе к концу этого года автомат может появиться и на российских J8 – и это было бы верным решением.
Ну а за подключение задних колес отвечает муфта BorgWarner. Эти громкие имена не должны вводить вас в заблуждение: все агрегаты делаются в Китае, в этом китайцы поднаторели.
Платформа
Агрегатное родство J8 и кроссовера Exeed VX тоже обманчиво – несмотря на схожие габариты это не совсем родственники. Exeed VX, а вместе с ним и Exeed TXL, построен на платформе M3X, а вот J8 и Exeed RX созданы на новой платформе T2X.
Характерных особенностей много. Например, у J8 не вакуумный усилитель тормозов, а электромеханический с управлением «по проводам» – который позволяет… регулировать отзывчивость педали тормоза. Спортивный режим чересчур чувствителен: чуть коснулся педали – и машина встает колом. Для быстрого летнего асфальта – может быть. Но я перешел в нормальный режим.
Кроме того, в некоторых режимах размыкается карданный вал – ради экономии топлива. Но самое интересное – активные амортизаторы с электромагнитными клапанами. Есть три режима настройки. Я попробовал. Но то ли 20‑дюймовые низкопрофильные шины внесли свою лепту, то ли дороги на полигоне сильно укатаны грузовиками в ребристую поверхность – мне показалось, что во всех режимах жестко. То есть выбираешь из трех режимов жесткого. А нужен хотя бы один «мягкий». Впрочем, окончательные выводы оставлю до поездки по дорогам общего пользования.
Пока 5 мест
Машина большая, багажник огромный (700 литров «под шторкой»), но третий ряд сидений не предусмотрен. Говорят, если будет спрос – появятся и 7‑местные версии. Хотя китайцы не прочь поставлять в Россию и 6‑местные – с двумя «капитанскими» сиденьями второго ряда.
А пока «капитанское» место – переднего пассажира. Просто потому, что есть откидная оттоманка под ноги. На втором ряду очень просторно.
К водительскому сиденью у меня только одна претензия: хочется опустить его чуть пониже. Хотя у менее рослых таких пожеланий, скорее всего, не будет.
Оба передних кресла – с обогревом и вентиляцией. У задних пассажиров – свой блок климат-контроля и обогрев.
О вкусах
Да, о вкусах не спорят. Но если вам интересно мое мнение, то из двух возможных цветовых решений интерьера я выбрал бы вариант с бежевым низом и бежевой кожей сидений (на лицевой стороне кожа натуральная). Очень нарядно.
И всё остальное под стать: цвет, фактура материалов, стилистика (есть что-то мерседесовское). Отсутствие физических кнопок – тренд. Тут уж придется мириться.
А вот кнопки электрозамков на всех дверях мне даже понравились: нажимаешь большим пальцем кнопку – и дверь как бы «отщелкивается». Но доводчиков нет – это уже другая лига.
Что дальше
Как только на J8 будет оформлен ОТТС, машина, по идее, сразу же пойдет в продажу.
Цен пока нет. Понятно, что Jaecoo J8 будет дешевле, чем Exeed VX (он чуть крупнее), и не дороже, чем Exeed RX. Но если J8 составит ценовую конкуренцию кроссоверу Geely Monjaro, это будет совсем хорошо.
Jaecoo J8
- Длина / ширина / высота / база 4820 / 1930 / 1699 / 2820 мм
- Количество мест 5
- Объем багажника 700 л
- Двигатель бензиновый, с турбонаддувом и непосредственным впрыском, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 249 л. с.
- Топливо АИ-95
- Трансмиссия полный привод; Р7
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