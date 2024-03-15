Напоминает Mercedes: первый тест интересного «китайца»

Главред «За рулем» испытал большой кроссовер Jaecoo J8 на автополигоне

Вообще-то горная дорога Дмитровского автополигона не для таких машин. Нет-нет, ездить по ней можно и на КАМАЗах, что и делают во время испытаний. Но сейчас огромные снежные отвалы сильно заузили дорогу, а под колесами местами – почти голый лед. Зачем сюда соваться на пятиметровой машине? Одна ошибка – и ты торчишь в жестком сугробе. Или того хуже – в отбойнике.

Но охота пуще неволи. Интересно же! Отключаю систему стабилизации, перевожу шасси в режим Sport и перехожу на ручной режим переключения роботизированной коробки передач.

Он едет!

И едет надежно. Эту махину можно уверенно вести веером, регулируя угол заноса и рулем, и газом.

Я срубил несколько кругов по горной дороге и проникся уважением к J8. Понятно, что не спорткар – но едет очень предсказуемо, что в зимних условиях особенно важно.

Хотя по технической начинке никаких откровений нет. Двухлитровый турбомотор 2.0 TGDI мощностью 249 л. с. уже известен, например, по большому кроссоверу Exeed VX, который только что модернизировали.

Двухлитровый турбомотор мощностью 249 л. с. весьма неплох в связке с роботизированной коробкой, но я надеюсь, что у нас появится и версия с гидроавтоматом.

Двигатель разработан в содружестве с известной австрийской компанией AVL. Алюминиевый блок, но с чугунными гильзами – потенциально ремонтопригоден. С цепным приводом ГРМ. Лить, конечно же, предлагают фирменное масло Jaecoo 5W‑30, но без труда можно подобрать аналоги.

Конечно, в таких режимах езды говорить о расходе топлива бессмысленно – он большой. А точных паспортных данных пока нет. Могу лишь сказать, что заливать нужно бензин с октановым числом не ниже 95.

Робот и автомат

Роботизированная коробка передач Getrag 7DCT400 – довольно свежая, появилась в 2021 году, но уже устанавливается на многие модели, включая некоторые BMW первой и второй серий, на Mini, Chery, Exeed, Jetour.

Серьезной статистики отказов по этой коробке нет. На первых сериях в 2021 году были проблемы с легкими заминками при переключениях, но всё это давно вылечено перепрошивками. Ресурс коробки оцениваю в 300 тысяч км .

И спереди, и сзади стоят регулируемые амортизаторы с электромагнитными клапанами: можно самому выбирать жесткость подвески. Но все режимы – «жесткие». Я сильнее «распустил» бы амортизаторы в режиме Comfort – надеюсь, так и сделают.

Интересно другое: в Китае предлагают J8 с этим же мотором, но с легендарным 8‑ступенчатым гидроавтоматом Aisin TG‑815C, который ставят на огромное количество машин – от Лексусов до Фольксвагенов. По России решение еще не принято, но, как мне удалось узнать, ближе к концу этого года автомат может появиться и на российских J8 – и это было бы верным решением.

Ну а за подключение задних колес отвечает муфта BorgWarner. Эти громкие имена не должны вводить вас в заблуждение: все агрегаты делаются в Китае, в этом китайцы поднаторели.

Платформа

Агрегатное родство J8 и кроссовера Exeed VX тоже обманчиво – несмотря на схожие габариты это не совсем родственники. Exeed VX, а вместе с ним и Exeed TXL, построен на платформе M3X, а вот J8 и Exeed RX созданы на новой платформе T2X.

Огромный Jaecoo J8 хорошо стоит на прямой и прекрасно держится в быстрых поворотах – даже с отключенной системой стабилизации.

Характерных особенностей много. Например, у J8 не вакуумный усилитель тормозов, а электромеханический с управлением «по проводам» – который позволяет… регулировать отзывчивость педали тормоза. Спортивный режим чересчур чувствителен: чуть коснулся педали – и машина встает колом. Для быстрого летнего асфальта – может быть. Но я перешел в нормальный режим.

Кроме того, в некоторых режимах размыкается карданный вал – ради экономии топлива. Но самое интересное – активные амортизаторы с электромагнитными клапанами. Есть три режима настройки. Я попробовал. Но то ли 20‑дюймовые низкопрофильные шины внесли свою лепту, то ли дороги на полигоне сильно укатаны грузовиками в ребристую поверхность – мне показалось, что во всех режимах жестко. То есть выбираешь из трех режимов жесткого. А нужен хотя бы один «мягкий». Впрочем, окончательные выводы оставлю до поездки по дорогам общего пользования.

Такие приборы с классическими циферблатами (рисованными, конечно) мне нравятся больше всего. Размещенный справа тахометр можно заменить на карту навигации или данные трипкомпьютера. Производитель говорит, что цифровая панель имеет диагональ почти 25 дюймов, но в действительности под общим стеклом упрятаны два 12‑дюймовых экрана.

Есть в этом что-то мерседесовское, не правда ли? Кнопка на подлокотнике (под большой палец) «отстреливает» электрозамок двери – и она чуть приоткрывается. Но доводчиков нет.

Рычажок трансмиссии – под рулем, на мерседесовский манер. Соответственно, управление стеклоочистителями перенесено на левый подрулевой рычажок. Кнопка аварийной сигнализации размещена в блоке освещения. Наверное, к этому можно привыкнуть – но я не успел.

Это все физические клавиши в поле зрения водителя: стеклянная шайба выбора режимов движения и регулятор громкости аудиосистемы. За обогрев сидений отвечают сенсоры. Два ложемента под смартфоны – модная тема. Левый – с индукционной зарядкой и охлаждением.

Пока 5 мест

Машина большая, багажник огромный (700 литров «под шторкой»), но третий ряд сидений не предусмотрен. Говорят, если будет спрос – появятся и 7‑местные версии. Хотя китайцы не прочь поставлять в Россию и 6‑местные – с двумя «капитанскими» сиденьями второго ряда.

А пока «капитанское» место – переднего пассажира. Просто потому, что есть откидная оттоманка под ноги. На втором ряду очень просторно.

Панорамная крыша – для единения с природой. А шторки на задних дверях – наоборот, для уединения. Сзади на дверях – тоже кнопки вместо ручек открывания. Мне такое решение показалось интересным – но привычки оно требует.

Сзади очень просторно. Сиденье не двигается вперед-назад, однако спинка регулируется по наклону в большом диапазоне.

У сиденья переднего пассажира есть выдвижная оттоманка под ноги, а сбоку – кнопки регулировки, чтобы водитель или сидящий сзади могли подвинуть сиденье.

К водительскому сиденью у меня только одна претензия: хочется опустить его чуть пониже. Хотя у менее рослых таких пожеланий, скорее всего, не будет.

Оба передних кресла – с обогревом и вентиляцией. У задних пассажиров – свой блок климат-контроля и обогрев.

О вкусах

Да, о вкусах не спорят. Но если вам интересно мое мнение, то из двух возможных цветовых решений интерьера я выбрал бы вариант с бежевым низом и бежевой кожей сидений (на лицевой стороне кожа натуральная). Очень нарядно.

И всё остальное под стать: цвет, фактура материалов, стилистика (есть что-то мерседесовское). Отсутствие физических кнопок – тренд. Тут уж придется мириться.

А вот кнопки электрозамков на всех дверях мне даже понравились: нажимаешь большим пальцем кнопку – и дверь как бы «отщелкивается». Но доводчиков нет – это уже другая лига.

Багажник на 700 литров. Семиместной версии пока нет, но если будет спрос, она появится. В подполье – полноразмерная 20‑дюймовая запаска.

Что дальше

Как только на J8 будет оформлен ОТТС, машина, по идее, сразу же пойдет в продажу.

Цен пока нет. Понятно, что Jaecoo J8 будет дешевле, чем Exeed VX (он чуть крупнее), и не дороже, чем Exeed RX. Но если J8 составит ценовую конкуренцию кроссоверу Geely Monjaro, это будет совсем хорошо.

Кузов почти полностью оцинкован: все наружные панели, включая крышу, а также колесные арки. Колеса – только 20‑дюймовые. Хромированные раструбы в заднем бампере – обманки, раздвоенный выпуск выведен под бампер.

Дизайн, вместительность, настройки трансмиссии Жаль, что нет версии с гидромеханическим автоматом

Jaecoo J8

Длина / ширина / высота / база 4820 / 1930 / 1699 / 2820 мм

4820 / 1930 / 1699 / 2820 мм Количество мест 5

5 Объем багажника 700 л

700 л Двигатель бензиновый, с турбонаддувом и непосредственным впрыском, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 249 л. с.

бензиновый, с турбонаддувом и непосредственным впрыском, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 249 л. с. Топливо АИ-95

АИ-95 Трансмиссия полный привод; Р7

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