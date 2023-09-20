«Китаец» на замену Лексуса – тест-драйв и видео
Китайским производителям мало занять все ниши на российском рынке, теперь и культовые названия в ход пошли. RX у нас всегда был Лексусом, но теперь это Exeed. Заявка на премиум? Если говорить о цене, то Exeed RX точно из той же категории.
Как едет?
RX – первенец платформы Т2Х, а шасси дополнено электронно-управляемыми амортизаторами. Позволило ли это выйти на новый уровень ездовых свойств? Безусловно! Стал ли Exeed RX лидером класса по ездовым свойствам? Пока нет.
Кроссовер уверенно держится в виражах и солидно идет по автостраде. Но если порезче рвануть руль, то задняя часть своей отложенной реакцией начинает напоминать собаку корги.
Переводишь шайбу ездовых режимов в Спорт, и руль наливается совсем искусственной тяжестью. Вроде не критично, но если претендуешь на премиум, будь любезен соответствовать.
С плавностью хода дела лучше. Большинство неровностей RX сглаживает не хуже Лексуса, чувствительно отдаются лишь стыки и трамвайные пути. Отчасти виной тому 20‑дюймовые шины. Их же я слышу на любой скорости, но шум не давит: на фоне всех предыдущих моделей марки Exeed новый RX – самый тихий.
Мотор – только турбо
Безальтернативный турбомотор 2.0 выдает 249 л. с., а его солидный крутящий момент оккупировал почти весь диапазон оборотов. RX разгоняется достойно и даже способен немного вдавить в кресло, но преселективный семиступенчатый робот даже в спортрежиме не хочет избавляться от театральных пауз. А при старте иногда чувствуется дрожь.
Неуверенное замыкание сцеплений наверняка скажется на ресурсе. Такой характер не способствует успеху и вне асфальта, где задержка в откликах на акселератор может дорого стоить.
Полноприводный RX неплохо справляется с диагональным вывешиванием, но лишь 18 см под защитой, которые я намерил, дадут о себе знать раньше, чем дело дойдет до серьезного бездорожья.
Про дизайн
Внешне Exeed удался – как в целом, так и деталями вроде раздвоенного стоп-сигнала или утопленных дверных ручек. Но хватит ли электромоторам сил, чтобы справиться с ледяной коркой и выдвигать ручки зимой? Кстати, дизайнеры замаскировали и внутренние дверные ручки, упрятав их в подлокотник.
В интерьере больше нет солнечных зайчиков, которые в изобилии мешаются во всех остальных Иксидах. Объединенные виртуальная приборная панель и медиасистема уже не напоминают зеркало, нет и хрома.
Источником вдохновения явно были Мерседесы – от них переняли даже перегруженный функциями левый подрулевой переключатель, ибо место правого занял селектор робота. Узнаваемы и кнопки регулировки сидений на двери.
По качеству Exeed RX тоже напоминает последние Мерседесы – как дорогой кожей разных цветов, так и скрипящими пластиковыми панельками.
Стиль почти не сказался на практичности: переднему пассажиру даже сиденье-оттоманку дали. А вот сзади подушка слишком низка относительно пола, а ведь запас по высоте салона есть. И уж совсем странно, что на задних дверях расположены кнопки регулировки спинки заднего сиденья и подушки – но кнопка подушки оказалась бутафорской, для красоты. Регулируется только спинка!
Что в итоге?
Прогресс китайских автомобилей впечатляет. Понятно, что с европейскими премиальными одноклассниками Exeed RX не может тягаться на равных, а вот с Лексусом его кое в чем сравнивать можно – по крайней мере, с машинами последнего поколения из числа официально продававшихся в России.
Однако за качество, даже китайское, нужно платить: 5,4 млн рублей – это сумма! Exeed RX пока доступен в единственной дорогой версии Platinum, а доплатить предлагают лишь за матовую окраску. Впрочем, и Лексусы разнообразием комплектаций не поражали.
И знаете что? Все пятьсот машин из первой партии были моментально распроданы.
Exeed RX
- Длина / ширина / высота / база 4775 / 1920 / 1671 / 2800 мм
- Снаряженная / полная масса 1903 / 2237 кг
- Объем багажника 660/ 1783 л
- Максимальная скорость 200 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 7,6 с
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 183 кВт/249 л.с. при 5500 об/мин; 385 Н·м при 1750–4000 об/мин
- Расход топлива: смешанный цикл 7,6 л / 100 км
- Топливо / запас топлива АИ-95 / 65 л
- Трансмиссия полный привод; Р7
НОВЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ
Если не гнаться за кросс-купе, то самой очевидной альтернативой «эр-иксу» будет Geely Monjaro. Можно даже сэкономить полмиллиона. Monjaro построен на платформе Volvo CMA. Двухлитровый турбомотор развивает 238 л. с. и работает в паре с восьмиступенчатым автоматом Aisin.
Если хочется не просто «китайский Volvo», а настоящий, то за 5,5 млн рублей можно найти трехлетний Volvo XC90. Есть машины как с дизелями (235 л. с.), так и с бензиновым мотором Т5 (249 л. с.). Это тот же двигатель линейки Drive-E, что стоит на Geely, отличия лишь в шильдиках и прошивке. Автоматическая коробка такая же – Aisin с восемью ступенями.
Ну а если нужен все-таки настоящий Lexus RX, то за эти деньги можно найти только трехлетние машины. На рынке есть гибридные версии (263 л. с.), но куда больше машин с двухлитровым турбомотором (238 л. с.).
- Что взять вместо Камри: трехлетний Volkswagen Arteon из Германии или новую Toyota Avalon из Китая? Подробный разбор тут.
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Фото: Exeed
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