«Китаец» на замену Лексуса – тест-драйв и видео

Все пятьсот машин из первой партии кросс-купе Exeed RX (цена – 5,4 млн рублей) раскупили мгновенно.

Китайским производителям мало занять все ниши на российском рынке, теперь и культовые названия в ход пошли. RX у нас всегда был Лексусом, но теперь это Exeed. Заявка на премиум? Если говорить о цене, то Exeed RX точно из той же категории.

Exeed RX. Цена в России от 5 400 000 ₽

Как едет?

RX – первенец платформы Т2Х, а шасси дополнено электронно-управляемыми амортизаторами. Позволило ли это выйти на новый уровень ездовых свойств? Безусловно! Стал ли Exeed RX лидером класса по ездовым свойствам? Пока нет.

Кроссовер уверенно держится в виражах и солидно идет по автостраде. Но если порезче рвануть руль, то задняя часть своей отложенной реакцией начинает напоминать собаку корги.

Для интерьера доступно три цвета кожи – белый, черный и красный. Жесткий пластик можно найти только в нижней части. Приборы и медиасистема объединены в общую панель диагональю 24,5 дюйма.

Предусмотрено семь режимов движения, из них три – для асфальта. Селектор коробки занял место правого подрулевого переключателя.

В углу скучает вот такой зверек. Это голосовой помощник, которого можно активировать не только голосом, но и касанием.

Переводишь шайбу ездовых режимов в Спорт, и руль наливается совсем искусственной тяжестью. Вроде не критично, но если претендуешь на премиум, будь любезен соответствовать.

С плавностью хода дела лучше. Большинство неровностей RX сглаживает не хуже Лексуса, чувствительно отдаются лишь стыки и трамвайные пути. Отчасти виной тому 20‑дюймовые шины. Их же я слышу на любой скорости, но шум не давит: на фоне всех предыдущих моделей марки Exeed новый RX – самый тихий.

Мотор – только турбо

Безальтернативный турбомотор 2.0 выдает 249 л. с., а его солидный крутящий момент оккупировал почти весь диапазон оборотов. RX разгоняется достойно и даже способен немного вдавить в кресло, но преселективный семиступенчатый робот даже в спортрежиме не хочет избавляться от театральных пауз. А при старте иногда чувствуется дрожь.

Неуверенное замыкание сцеплений наверняка скажется на ресурсе. Такой характер не способствует успеху и вне асфальта, где задержка в откликах на акселератор может дорого стоить.

Полноприводный RX неплохо справляется с диагональным вывешиванием, но лишь 18 см под защитой, которые я намерил, дадут о себе знать раньше, чем дело дойдет до серьезного бездорожья.

Про дизайн

Внешне Exeed удался – как в целом, так и деталями вроде раздвоенного стоп-сигнала или утопленных дверных ручек. Но хватит ли электромоторам сил, чтобы справиться с ледяной коркой и выдвигать ручки зимой? Кстати, дизайнеры замаскировали и внутренние дверные ручки, упрятав их в подлокотник.

В интерьере больше нет солнечных зайчиков, которые в изобилии мешаются во всех остальных Иксидах. Объединенные виртуальная приборная панель и медиасистема уже не напоминают зеркало, нет и хрома.

Оба передних сиденья впору назвать «оттоманками». Если бы пассажирское кресло можно было опустить ниже, цены бы ему не было.

На втором ряду много места по всем направлениям, но подушку стоило установить повыше. Заявленный объем багажника (660 литров) справедлив при загрузке под потолок. В подполье нашлось место для запаски на легкосплавном диске.

Источником вдохновения явно были Мерседесы – от них переняли даже перегруженный функциями левый подрулевой переключатель, ибо место правого занял селектор робота. Узнаваемы и кнопки регулировки сидений на двери.

По качеству Exeed RX тоже напоминает последние Мерседесы – как дорогой кожей разных цветов, так и скрипящими пластиковыми панельками.

Стиль почти не сказался на практичности: переднему пассажиру даже сиденье-оттоманку дали. А вот сзади подушка слишком низка относительно пола, а ведь запас по высоте салона есть. И уж совсем странно, что на задних дверях расположены кнопки регулировки спинки заднего сиденья и подушки – но кнопка подушки оказалась бутафорской, для красоты. Регулируется только спинка!

Что в итоге?

Прогресс китайских автомобилей впечатляет. Понятно, что с европейскими премиальными одноклассниками Exeed RX не может тягаться на равных, а вот с Лексусом его кое в чем сравнивать можно – по крайней мере, с машинами последнего поколения из числа официально продававшихся в России.

Однако за качество, даже китайское, нужно платить: 5,4 млн рублей – это сумма! Exeed RX пока доступен в единственной дорогой версии Platinum, а доплатить предлагают лишь за матовую окраску. Впрочем, и Лексусы разнообразием комплектаций не поражали.

И знаете что? Все пятьсот машин из первой партии были моментально распроданы.

Едет Exeed RX вполне солидно и, в целом, не хуже Лексуса RX. Без огонька, но надежно.

Exeed RX

Длина / ширина / высота / база 4775 / 1920 / 1671 / 2800 мм

4775 / 1920 / 1671 / 2800 мм Снаряженная / полная масса 1903 / 2237 кг

1903 / 2237 кг Объем багажника 660/ 1783 л

660/ 1783 л Максимальная скорость 200 км/ч

200 км/ч Разгон 0–100 км/ч 7,6 с

7,6 с Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 183 кВт/249 л.с. при 5500 об/мин; 385 Н·м при 1750–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 183 кВт/249 л.с. при 5500 об/мин; 385 Н·м при 1750–4000 об/мин Расход топлива: смешанный цикл 7,6 л / 100 км

7,6 л / 100 км Топливо / запас топлива АИ-95 / 65 л

АИ-95 / 65 л Трансмиссия полный привод; Р7

НОВЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ Если не гнаться за кросс-купе, то самой очевидной альтернативой «эр-иксу» будет Geely Monjaro. Можно даже сэкономить полмиллиона. Monjaro построен на платформе Volvo CMA. Двухлитровый турбомотор развивает 238 л. с. и работает в паре с восьмиступенчатым автоматом Aisin. Geely Monjaro Volvo XC90 Lexus RX Если хочется не просто «китайский Volvo», а настоящий, то за 5,5 млн рублей можно найти трехлетний Volvo XC90. Есть машины как с дизелями (235 л. с.), так и с бензиновым мотором Т5 (249 л. с.). Это тот же двигатель линейки Drive-E, что стоит на Geely, отличия лишь в шильдиках и прошивке. Автоматическая коробка такая же – Aisin с восемью ступенями. Ну а если нужен все-таки настоящий Lexus RX, то за эти деньги можно найти только трехлетние машины. На рынке есть гибридные версии (263 л. с.), но куда больше машин с двухлитровым турбомотором (238 л. с.).

Что взять вместо Камри: трехлетний Volkswagen Arteon из Германии или новую Toyota Avalon из Китая? Подробный разбор тут.

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Фото: Exeed