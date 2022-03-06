За сколько купили — за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов — журнал За рулем

За сколько купили - за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов

Ситуация с ценами такова, что, покатавшись на выбранных нами машинах пару лет, вы, вполне вероятно, отдадите их за те же деньги. А скорее всего - гораздо дороже.

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Впрочем, некоторые модели со временем почти не дешевеют, а другие теряют существенную часть стоимости, едва выехав из шоурума. Посмотрим, как с этим обстоят дела у наиболее популярных в России премиальных кроссоверов.

Руководствоваться мы будем информацией, размещенной на трех крупнейших онлайн-площадках по продаже машин: Auto.ru, Drom.ru и Avito.ru. Возьмем новые машины, стоящие в автосалоне, сравним их с теми, что только что уехали от дилера, а также с теми, что уже пробежали 50–60 тысяч километров. Комплектации будем брать «из серединки» и наиболее востребованные. Отметим, что в складывающейся ситуации приведенные цены стоит считать уловными и ориентировочными.

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BMW X3

Рестайлинговых машин 2022 года в России почти нет, а те, что попали в страну —это, как правило, топ-версии. Из сравнительно доступных экземпляров 2021 года без пробега можно подобрать версию 20i xDrive с хорошим (но не максимальным) пакетом опций за 8,4–8,5 млн рублей. Еще пару недель назад ценник был совсем иной — 4,4–4,5 млн рублей. И такая картина — по всем далее представленным авто.

За сколько купили — за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов

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Примерно такие же машины с минимальными пробегами (до 10 тысяч км) стоят на 300–400 тысяч дешевле. При желании можно отыскать такой же вариант, но 2020 года, за 7,7–8,0 млн рублей или 2019-го — за 7,5–7,8 млн рублей. А вот экземпляры 2018 года, намотавшие по 30–50 тысяч км, уже заметно дешевле — 5,5–6,0 млн рублей. (до конца февраля было — 3,3–3,7 млн рублей).

Mercedes-Benz GLE

Экземпляров второго поколения (серия V167, 2018-н.в.) на рынке практически не сыскать — относительно свежие GLE люди продают очень неохотно. Если удастся такой найти, то удачей будет цена около 10 млн рублей за относительно «демократичную» версию GLE 250.

За сколько купили — за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов

Первое поколение (серия W166, 2015–2018) существенно доступнее: тот же GLE 250 2018 года с пробегом менее 50 тысяч км реально купить за 6,8–7,0 млн рублей. А машины 2015–2017 годов, пробежавшие 50–60 тысяч км, продают за 6,3–6,7 млн рублей. Можно отыскать и дешевле, но тогда при покупке стоит быть особенно внимательным.

BMW X5 и X6

Второй по популярности в России премиум-кроссовер — это BMW X5. Но полюбившийся россиянам 3-литровый дизель (индекс 30d) в нынешнем четвертом поколении (серия G05, 2018-н.в.) очень недешев: меньше чем за 11,3–11,5 млн вариант не сыскать, причем почти наверняка это будет машина без пробега, но прошлогодняя.

За сколько купили — за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов

Зато предложений — хоть отбавляй. Машин 2020 года с пробегом от нескольких километров до нескольких тысяч тоже достаточно, среднюю комплектацию можно взять за 10,0–11,0 млн рублей.

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Интересно, что ближе к пробегам в 30–50 тысяч км попадается немало экземпляров 2018–2019 годов, которые сильно дешевле — от 8,5 до 9,5 млн... С «братом» X6, занимающим в рейтинге популярности третью строчку, ситуация примерно та же — с поправкой на изначальную разницу в стоимости.

Lexus RX

Кажется, популярность RX в нашей стране неистребима — он по-прежнему лидирует в рейтинге популярности премиум-кроссоверов. Наиболее востребованы у нас версии с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 238 л.с. (RX300) и полным приводом. Машину 2021 года в сравнительно простой комплектации Comfort можно найти за 8,4–8,5 млн рублей.

За сколько купили — за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов

Но более востребована Executive: новые стоят под 9,0 млн рублей. И машину 2020 года с совсем небольшим пробегом едва ли получится найти сильно дешевле. А вот та же версия, но 2019–2020 годов, с пробегом до 50 тысяч км обойдется всего в 8,3 млн рублей. Сравнимый по оснащению дорестайлинговый RX в хорошем состоянии реально взять за 8 млн.

Что в итоге

Все участники первой пятерки популярных премиум-кроссоверов весьма ликвидны на вторичном рынке. Но разница между ними все же ощутима. Пожалуй, лидером стоит признать Mercedes-Benz GLE, ведь даже от пятилетних машин владельцы избавляться совершенно не спешат. А вот BMW X5 того же возраста в продаже встречаются часто. И в цене по сравнению с новыми машинами они теряют довольно заметно. Однако это справедливо по отношению ко всем (и GLE — не исключение): если небольшие пробеги удешевляют машину в пределах нескольких процентов, то к 50 000 км любой премиум-кроссовер дешевеет уже на 10–15%.

Впрочем, тут самое время вернуться к мысли из начала нашего повествования. После событий конца февраля цены поплыли вверх на все машины сразу, и если из-за санкций машины подорожают к концу года на те же 20%, что и в пандемию (а именно это прогнозируют многие эксперты), то «двухлетки» будут стоить уже не столько же, сколько стоили они же новые два года назад — это имело место до санкций — а дороже.

Фото: BMW, Mercedes-Benz, Lexus

За сколько купили — за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов

Ситуация с ценами такова, что, покатавшись на выбранных нами машинах пару лет, вы, вполне вероятно, отдадите их за те же деньги. А скорее всего — гораздо дороже.

За сколько купили — за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов — фото 1316006За сколько купили — за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов — фото 1316007За сколько купили — за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов — фото 1316008За сколько купили — за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов — фото 1316009За сколько купили — за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов
За сколько купили — за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов

Ситуация с ценами такова, что, покатавшись на выбранных нами машинах пару лет, вы, вполне вероятно, отдадите их за те же деньги. А скорее всего — гораздо дороже.

За сколько купили — за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов — фото 1316009За сколько купили — за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов — фото 1316007За сколько купили — за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов — фото 1316008За сколько купили — за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов — фото 1316006За сколько купили — за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов
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