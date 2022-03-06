За сколько купили - за столько продали. Топ-5 премиум-кроссоверов

Ситуация с ценами такова, что, покатавшись на выбранных нами машинах пару лет, вы, вполне вероятно, отдадите их за те же деньги. А скорее всего - гораздо дороже.

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Впрочем, некоторые модели со временем почти не дешевеют, а другие теряют существенную часть стоимости, едва выехав из шоурума. Посмотрим, как с этим обстоят дела у наиболее популярных в России премиальных кроссоверов.

Руководствоваться мы будем информацией, размещенной на трех крупнейших онлайн-площадках по продаже машин: Auto.ru, Drom.ru и Avito.ru. Возьмем новые машины, стоящие в автосалоне, сравним их с теми, что только что уехали от дилера, а также с теми, что уже пробежали 50–60 тысяч километров. Комплектации будем брать «из серединки» и наиболее востребованные. Отметим, что в складывающейся ситуации приведенные цены стоит считать уловными и ориентировочными.

BMW X3

Рестайлинговых машин 2022 года в России почти нет, а те, что попали в страну —это, как правило, топ-версии. Из сравнительно доступных экземпляров 2021 года без пробега можно подобрать версию 20i xDrive с хорошим (но не максимальным) пакетом опций за 8,4–8,5 млн рублей. Еще пару недель назад ценник был совсем иной — 4,4–4,5 млн рублей. И такая картина — по всем далее представленным авто.

Примерно такие же машины с минимальными пробегами (до 10 тысяч км) стоят на 300–400 тысяч дешевле. При желании можно отыскать такой же вариант, но 2020 года, за 7,7–8,0 млн рублей или 2019-го — за 7,5–7,8 млн рублей. А вот экземпляры 2018 года, намотавшие по 30–50 тысяч км, уже заметно дешевле — 5,5–6,0 млн рублей. (до конца февраля было — 3,3–3,7 млн рублей).

Mercedes-Benz GLE

Экземпляров второго поколения (серия V167, 2018-н.в.) на рынке практически не сыскать — относительно свежие GLE люди продают очень неохотно. Если удастся такой найти, то удачей будет цена около 10 млн рублей за относительно «демократичную» версию GLE 250.

Первое поколение (серия W166, 2015–2018) существенно доступнее: тот же GLE 250 2018 года с пробегом менее 50 тысяч км реально купить за 6,8–7,0 млн рублей. А машины 2015–2017 годов, пробежавшие 50–60 тысяч км, продают за 6,3–6,7 млн рублей. Можно отыскать и дешевле, но тогда при покупке стоит быть особенно внимательным.

BMW X5 и X6

Второй по популярности в России премиум-кроссовер — это BMW X5. Но полюбившийся россиянам 3-литровый дизель (индекс 30d) в нынешнем четвертом поколении (серия G05, 2018-н.в.) очень недешев: меньше чем за 11,3–11,5 млн вариант не сыскать, причем почти наверняка это будет машина без пробега, но прошлогодняя.

Зато предложений — хоть отбавляй. Машин 2020 года с пробегом от нескольких километров до нескольких тысяч тоже достаточно, среднюю комплектацию можно взять за 10,0–11,0 млн рублей.

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Интересно, что ближе к пробегам в 30–50 тысяч км попадается немало экземпляров 2018–2019 годов, которые сильно дешевле — от 8,5 до 9,5 млн... С «братом» X6, занимающим в рейтинге популярности третью строчку, ситуация примерно та же — с поправкой на изначальную разницу в стоимости.

Lexus RX

Кажется, популярность RX в нашей стране неистребима — он по-прежнему лидирует в рейтинге популярности премиум-кроссоверов. Наиболее востребованы у нас версии с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 238 л.с. (RX300) и полным приводом. Машину 2021 года в сравнительно простой комплектации Comfort можно найти за 8,4–8,5 млн рублей.

Но более востребована Executive: новые стоят под 9,0 млн рублей. И машину 2020 года с совсем небольшим пробегом едва ли получится найти сильно дешевле. А вот та же версия, но 2019–2020 годов, с пробегом до 50 тысяч км обойдется всего в 8,3 млн рублей. Сравнимый по оснащению дорестайлинговый RX в хорошем состоянии реально взять за 8 млн.

Что в итоге

Все участники первой пятерки популярных премиум-кроссоверов весьма ликвидны на вторичном рынке. Но разница между ними все же ощутима. Пожалуй, лидером стоит признать Mercedes-Benz GLE, ведь даже от пятилетних машин владельцы избавляться совершенно не спешат. А вот BMW X5 того же возраста в продаже встречаются часто. И в цене по сравнению с новыми машинами они теряют довольно заметно. Однако это справедливо по отношению ко всем (и GLE — не исключение): если небольшие пробеги удешевляют машину в пределах нескольких процентов, то к 50 000 км любой премиум-кроссовер дешевеет уже на 10–15%.

Впрочем, тут самое время вернуться к мысли из начала нашего повествования. После событий конца февраля цены поплыли вверх на все машины сразу, и если из-за санкций машины подорожают к концу года на те же 20%, что и в пандемию (а именно это прогнозируют многие эксперты), то «двухлетки» будут стоить уже не столько же, сколько стоили они же новые два года назад — это имело место до санкций — а дороже.

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Фото: BMW, Mercedes-Benz, Lexus