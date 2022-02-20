Премиум-кроссоверы на вторичке: сколько они должны стоить на самом деле

Сегодня подержанные экземпляры в нормальном состоянии будут стоить примерно столько, сколько новые пару лет назад.

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Установить, какие премиальные кроссоверы пользуются в России повышенным спросом, просто: достаточно посмотреть статистику продаж — вот данные АЕБ. Это что касается первичного рынка.

Логично, что те же модели популярны и на вторичном рынке — конечно, если говорить о свежих экземплярах.

Комментарий эксперта

— Рынок автомобилей с пробегом в 2021 году увеличился на 25%, составив 6,05 млн ед. Эта связано с ростом цен на новые автомобили, стимулирующим россиян переходить на вторичный рынок.

Самыми популярными премиальными кроссоверами уже несколько лет подряд остаются BMW X5, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE, BMW X6 и BMW X3. Эти авто чаще приобретают в максимальных комплектациях (Luxury/Sport/Premium).

Однако сохраняется спрос и на премиальные кроссоверы в базовой комплектации — они дешевле в эксплуатации.

Lexus RX

Именно этот кроссовер — самый популярный в РФ среди премиальных. Причины: интересный внешний вид, качественная отделка, хорошая оснащенность, удобство, безопасность, но главное — репутация надежнейшей, «неубиваемой» машины. Даже об «эр-иксах» старше 10 лет часто говорят, что они абсолютно беспроблемные при условии своевременного и грамотного обслуживания. Это обеспечивает модели высокую остаточную стоимость.

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Дорестайлинговые RX (2015–2019 гг.) стоят в среднем 4 000 000 рублей, пострестайлинговые — 4 500 000 рублей. Самый популярный вариант — с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 238 л.с. и полным приводом . Динамические характеристики такой машины не впечатляют, зато расход топлива и транспортный налог меньше, чем у более мощных версий. Впрочем, налог на роскошь с вас все равно возьмут — это касается всех моделей в списке.

BMW X5 и X6

Увы, баварский кроссовер конструктивно слабее. О ряде проблем X5 четвертого поколения мы рассказывали здесь. Тем не менее X5 продолжает занимать второе место среди самых популярных премиальных кроссоверов. Потому что харизма!

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Кстати, мы не утверждаем, что в любом X5 встречаются неисправности, описанные в статье, — речь о возможных. Не исключено, что выбранный вами X5 окажется беспроблемным. А лучшими X5 считаются версии с 3-литровым дизельным двигателем N57 . Он обеспечивает достаточные динамику и экономичность, надежен и не попадает под повышенную налоговую ставку по мощности. Но налог на роскошь все равно остается.

Средняя цена хороших автомобилей пятого поколения (F15) — 3 500 000 рублей. Отличной ценой для шестого поколения (G05), с 2018 года, считается 6 000 000 рублей.

Сказанное выше касается и X6 (это третий по популярности премиальный кроссовер). Но он еще дороже. Свежий F16 c трехлитровым дизелем обойдется примерно в 4 500 000 рублей, а G06 (с 2019 года) — не меньше чем в 8 000 000 рублей.

Mercedes-Benz GLE

На четвертом месте по объему продаж — Mercedes-Benz GLE. Конечно, автомобиль очень дорогой. Но при этом не лишенный недостатков, о которых мы подробно рассказывали вот здесь.

Если вы присматриваетесь к автомобилю серии W166, эксперты советуют выбирать версии с трехлитровым турбодизелем (при этом придется смириться с вялой динамикой) либо с 333-сильным бензиновым двигателем M276 того же объема . Средняя цена таких автомобилей, выпущенных в 2017–2018 годах, — около 4 000 000 рублей. Если не будете скупиться, вам достанется ухоженный, беспроблемный экземпляр.

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GLE серии V167 будет намного дороже. Хорошая (для покупателя) цена на экземпляр 2019 года — 6 000 000 рублей. Такой автомобиль нужно предельно внимательно изучать, искать технические или юридические недостатки. Новые Мерседесы люди продают неохотно, и уж, конечно, стараются получить максимальную выгоду.

BMW X3

О достоинствах и недостатках BMW X3 первого поколения (E83) мы писали весьма подробно по этой ссылке.

Автомобиль очень добротный — настоящий «баварец». В свое время многие, выбирая между X5 и X3, предпочитали второй и не разочаровывались в выборе. Второе поколение (F25) оказалось менее удачным: у него слабые ветровые стекла (типично для BMW), не столь качественная, быстро изнашивающаяся обивка, проблемы с гидроизоляцией кузова, сервоприводом багажника и прочей электрикой. И при этом X3 второго поколения весьма ликвидны на вторичном рынке.

Однако с 2017 года выпускаются уже другие машины, серии G01, причем сейчас актуальны уже рестайлинговые версии. Любители автомобилей баварской марки утверждают, что лучшие версии — с дизельным двигателем B57D30 и бензиновым B58B30 . Впрочем, оба силовых агрегата не лишены недостатков. Цепь ГРМ растягивается и начинает шуметь уже на 150 000 км, а ее замена сложная и дорогостоящая из-за необходимости демонтировать двигатель. Примерно на таком же пробеге выходят из строя катализаторы (а при повышенном расходе масла — еще раньше). На 100 000 км могут начаться проблемы с раздаточной коробкой ATC-13. Ремонт тоже будет недешевым.

Отсюда вывод: выбирая BMW X3, имеет смысл рассматривать только самые свежие дорестайлинговые экземпляры либо уже пострестайлинговые, и необходимо убедиться в честности указанного пробега. Стоят такие не меньше 4 000 000 рублей.

Касается всех

Чтобы вы не разорились после покупки премиального кроссовера, проверить понравившийся вам экземпляр должен квалифицированный мастер, специализирующийся на марке (а лучше — несколько специалистов узкого профиля). Еще одно обязательное требование — убедиться в юридической чистоте автомобиля.

После покупки необходимо провести техобслуживание с заменой эксплуатационных жидкостей и расходников. И не забудьте приготовить деньги на страховки и повышенный транспортный налог. В общем, чтобы задуматься о премиальном кроссовере как о возможном приобретении, в наше время нужно иметь хотя бы 4 000 000 рублей .

Увы, цены продолжают расти, в том числе на вторичке.

Комментарий эксперта

Владислав Хайновский, заместитель генерального директора по продажам автомобилей с пробегом ГК АВТОDOM:

— Покупка автомобиля с пробегом у частных лиц связана с рисками выявления скрытых неисправностей или последующего обнаружения залоговых ограничений на машину. Со своей стороны, дилерский центр проверяет юридическую чистоту каждого автомобиля, проводит диагностику, а при обнаружении технических дефектов отремонтирует или вернет средства, потраченные на покупку.

Фото: фирмы-производители