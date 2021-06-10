Mercedes-Benz GLE с пробегом - все основные болячки

Сервисмены говорят, что если не экономить на обслуживании, машина ходит долго. Они лица заинтересованные и сообщают такое про почти каждую модель. Но по факту даже у такого серьезного автомобиля есть нюансы.

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Сегодня в продаже у дилеров представлено четвертое поколение M-класса или, точнее, второе поколение GLE (V167), которое продается с 2019 года. Нам же сейчас интересен кроссовер третьего поколения W166 (это если считать от М-класса) или первый GLE, который выпускался с 2011 по 2018 годы и был обновлен в 2015 году. До обновления он назывался M-класс, а GLE стал как раз в 2015 году.

Mercedes-Benz GLE (2015–2018 года выпуска) можно купить на вторичном рынке по цене от 2,4 до 6,5 млн рублей (новый GLE второго поколения — от 6,25 млн). Поставлялись к нам эти машины с американского завода Mercedes-Benz в Таскалузе.

Кузов

Даже в условиях московских зим, которые отличаются обильными осадками реагентов по случаю и просто так, страдают только декоративные элементы кузова. Это, конечно же, хром. Но не стоит расстраиваться. Купить новый, например, молдинг можно менее чем за 700 рублей. Хромовые детали бамперов стоят дороже — примерно от 4000 рублей. В дальнейшем их можно защитить, обтянув пленкой или обрабатывая после мойки специальным средством.

Двигатели

Бензин

Самый скромный 204-сильный мотор кроссовера имеет малый ресурс цепи, звезд и натяжителя ГРМ, которые могут прослужить менее 100 тысяч км — все зависит от манеры вождения. Заменить цепь и другие детали можно за 30 тысяч рублей в неофициальном, но специализирующемся на ремонте и обслуживании Мерседесов сервисе (здесь и далее приводятся именно эти расценки). Также у этого двигателя может подтекать корпус масляного фильтра, замена которого обойдется еще в 30 тысяч рублей. Как видите, дорого, но проблем всего две.

Двигатель V6 3.5 огорчает течами масла в районе масляного теплообменника. Устранить неисправность стоит 10 тысяч рублей. Гораздо дороже обойдется замена заслонок впускного коллектора, которые выхаживают примерно 80 тысяч км, — в 40 тысяч рублей. Цена обусловлена тем, что меняются они вместе с коллектором. И снова лишь две основные проблемы.

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Силач M278 мощностью 435 л.с. имеет один досадный изъян — у него высокая теплонагруженность, из-за чего в цилиндрах могут появляться задиры, причем даже при небольших пробегах. Например, на 50 тысячах километров. Владельцу таких версий нужно следить за своей манерой езды и не перегружать непрогретый двигатель, ограничивая игру мышцами также и на хорошо прогретом моторе.

Чаще манера езды российских владельцев Мерседесов такова, что задиры в этом моторе появляются на пробегах 100–170 тысяч километров. Если исключить агрессивную езду (ради которой, однако, и покупают кроссоверы с таким мотором), чаще менять масло, которое, конечно же, улучшает теплообмен, не экономить на качестве топлива и держать радиатор чистым, то задиров можно не бояться. Стоимость ремонта страшная — от 300 тысяч рублей и до одного миллиона. Возможно, придется даже заменить мотор на восстановленный, а это 250–400 тысяч.

Тогда, может, предпочесть не такой мощный мотор M276 с 333 л.с.? Его главной проблемой является быстрый износ муфты распредвалов. Кстати, такое возможно и на описанном выше двигателе М278. Изнашиваются чаще и соседние детали, из-за чего ремонт тянет на 80 тысяч рублей, но точную сумму можно назвать только после вскрытия.

Дизель

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Дизельные агрегаты оказались надежнее. В частности потому, что не страдают растяжениями цепей привода ГРМ. Но нужно всегда следить за тем, какого качества топливо заливается в бак. Иначе проблем не избежать.

Слабым местом 3-литровых турбодизелей (OM642) стали впускные коллекторы. Надежность же мотора можно представить по тому, что происходит это, в среднем, при пробегах 150 тысяч километров. Стоить ремонт будет немало — 100 тысяч рублей. Случаются здесь и течи прокладок теплообменника, устранить которые можно за 40 тысяч и более.

У 2,2-литрового мотора ОМ 651 проблемная только помпа, которая может начать подтекать, люфтить и свистеть. Устранение всех неприятностей обойдется в 15 тысяч.

Коробки

Автоматы (механика на кроссовер не ставилась) оказались весьма надежными, но, опять же, при условии качественного и своевременного обслуживания. 9G-Tronic (725.0), как и 7G-Tronic (722.9), чувствительны к состоянию масла. Рекомендуется менять его каждые 60 тысяч километров — не реже, а то и чаще. Затягивают же с заменой люди из-за того, что эта операция стоит около 20 тысяч рублей. Но если не затягивать, то коробки проходят 300 тысяч километров. Чтобы продлить срок службы, можно поставить дополнительный внешний радиатор охлаждения, что обойдется в 15 тысяч рублей.

Ходовая и подвеска

Ахиллесовой пятой системы полного привода стал подвесной подшипник приводного вала в картере двигателя. Из-за внедорожных приключений, которые на этом кроссовере не исключены, подшипник может ржаветь, после чего его клинит. Просто ржавчина грозит лишь заменой самого подшипника, что обойдется в 6–10 тысяч. Если же заклинит, то менять придется и поддон картера. А это уже 50 тысяч.

Задние баллоны пневмоподвески обычно ходят 3–4 года, но могут выйти из строя и чаще — зависит от условий эксплуатации. Сервисмены не настаивают на оригинальных баллонах, поэтому заменить их можно, заплатив всего по 10–15 тысяч за штуку.

Салон и электроника

К качеству салона Mercedes-Benz GLE претензий не бывает. После каждой уборки он как новенький. Что касается электроники, то, как и у других современных автомобилей, сложность цепей может приводить к глюкам. При своей редкости они настолько разнообразны и уникальны, что считать их недостатком нельзя. Как и в смартфонах, глюки сбрасываются при перезагрузке систем. Либо их можно сбросить на сервисе во время диагностики.

Оптимально

После изучения слабых мест Mercedes-Benz GLE кажется, что стоит предпочесть либо 333-сильную бензиновую версию, у которой главной проблемой может стать размер транспортного налога, либо 204-сильную турбодизельную, которую «зажигалкой» не назовешь (это самый медленный GLE — 8,6 секунды до 100 км/ч).

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Фото: Daimler AG