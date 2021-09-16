BMW X3 с пробегом: 3 бесспорных плюса и 2 существенных минуса

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Первые машины везли из США. C 2011‑го открыли сборку в Калининграде, что отразилось, прежде всего, на материалах салона — вместо кожи использовали ее заменители.





За время выпуска поменяли или модернизировали все моторы. В 2014‑м прошел рестайлинг. Почти все машины в России — 4×4.





BMW X3 II





Достоинства

Красивая, комфортная и просторная машина с богатым оснащением.

Отличная подвеска, выдающиеся ходовые качества.

Кузов хорошо сопротивляется коррозии.





Рестайлинговая панель. Всt очень хорошо, но пластик жестковат, а кожа на сиденьях — искусственная.

Недостатки

Сложные и капризные моторы, есть вопросы к их ресурсу.

Дорогой и часто неудобный ремонт — многие узлы можно заменить только в сборе.





Моторы

Интервалы замены масла определяет бортовая электроника. Следование ее указаниям ничего хорошего не даст — она часто тянет до 20 тысяч км. В реальности замена нужна каждые 7–10 тысяч км, особенно для машин, живущих в городах. И желательна промывка радиаторов каждые два года.

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Бензиновая наддувная «четверка» 2.0 (N20, 184 или 245 л.с.) — самый рискованный вариант. Растянутые интервалы замены масла вызывают задиры на шейках распредвалов и их постелях. Ремонт часто невозможен. К этому же приводят низкий уровень масла (а щупа нет!) и обрывы цепи привода масляного насоса. Цепь ГРМ, катушки зажигания сдаются после 100 тысяч км.





У бензиновой наддувной «шестерки» 3.0 (N55) столь же сложный характер, но плохое масло она выносит спокойнее. Дополнительные проблемы: мал ресурс муфт фазовращателя плюс высокий угар масла.





Лучший выбор: атмосферная бензиновая «шестерка» 3.0 (N52, 258 л.с.). Требует тщательного ухода и контроля масла, но вполне надежна и служит 250 тысяч км.





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У дизеля 2.0 (N47, 184 л.с.) из-за перегрева могут появиться трещины в гильзах. К 100 тысячам км иногда требуется замена цепи ГРМ, свечей, блока управления, демпфера шкива коленчатого вала. С 2015 года мотор N47 сменило поколение B47 (190 л.с.) — но набор болячек мало изменился.





Дизельная «шестерка» 3.0 (N57, 249–258 и «битурбо» 313 л.с.) проще относится к перегреву. И привод ГРМ живет дольше.

Коробки передач

Х3 с механикой на нашем рынке — редкость. Так что имеем восьмиступенчатый автомат ZF 8HP (для дизеля 3.0 — усиленный). Парадокс: работает с мощными моторами, но не выносит агрессивного стиля.

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Главная слабость — алюминиевый корпус блока сателлитов. Стопорные кольца пальцев шестерен протачивают его очень быстро, опилки разносятся по всей системе. Проблемы могут начаться после 70 тысяч км, затем стремительно усугубляются. Замедлить процесс можно учащенной заменой масла и регулярной промывкой радиатора.





Полноприводную трансмиссию xDrive портит раздатка, подверженная быстрой коррозии изнутри — влагу засасывает через сапун. А при частом стоянии в пробках она страдает от масляного голодания. К 60–80 тысячам км часто требуется переборка с заменой подшипников.