Очень распространенная ситуация: «Бэха» — мечта всей жизни, но денег хватает только на подержанный экземпляр. Стоит ли его покупать, учитывая стоимость обслуживания и ремонта? Да, если учесть ряд важных деталей при выборе.

Материалы по теме Компания BMW сократит модельный ряд

Независимо от выбранной модели, советуем прочитать всю статью, так как многие особенности, например повышенный расход масла на уровне 1 л на 1000 км, распространяются на все автомобили.

BMW 1-й и 2-й серий, Х1 и Х2

Малый размер не значит столь же небольшие затраты на содержание. Например, диагностика, выполняемая заводской программой, которая распознает все ошибки, стоит в районе 2 тысяч рублей.

Самым скромным мотором 1-й серии (F20/F21) является знаменитый двигатель объемом 1,6 литра, разработанный в сотрудничестве с PSA. Главные его проблемы — привод ГРМ, замена которого обойдется в 60 тысяч рублей, и повышенный расход масла, причиной которого могут быть маслосъемные колпачки (40 тысяч рублей). Также отмечаются неисправности перепускного клапана турбокомпрессора (еще 40 тысяч рублей). Но этот мотор есть только на автомобилях 2015 и более ранних годов выпуска. Во время обновления модели его заменили на 1,5-литровый двигатель B38B15.

Это самая доступная модель BMW по сей день, но успех ее не только в этом. Она отлично подходит для города и поездок по трассам, а привод у нее — передний.

Мотор объемом 1,5 литра имел слабый упорный подшипник коленчатого вала, который ходит примерно 30 тысяч километров, а затем люфтит и дребезжит. С этой проблемой завод вроде справился, но вылезли другие, хоть и нечастые — разрушение поршней и поломки турбокомпрессора. В первом случае стоимость ремонта сложно оценить, не видя автомобиль, а во втором можно раскошелиться примерно на 40 тысяч рублей. Правда, вероятность этого невелика.

Не лучшим образом обстоят дела с 2-литровым мотором N20 из-за проблем с приводом масляного насоса, о чем подскажет шум цепи (40 тысяч рублей). С маслом лучше не шутить. Есть проблемы и с цепью привода распределительных валов, которая служит около 60 тысяч километров и замена которой обойдется в 50 тысяч рублей. Лучше предпочесть двигатель B48, который стали устанавливать с 2016 года. Что касается 3-литрового бензинового агрегата, то если вас не пугает размер транспортного налога, то и счет за ремонт форсунок на 100 тысяч рублей вас не остановит.

BMW 2-й серии в виде компактвэна оказался непопулярной моделью, поэтому сегодня с этим индексом продаются купе.

Материалы по теме Тест самого доступного BMW

Дизели, устанавливавшиеся до рестайлинга, тоже имеют не самую долговечную цепь привода ГРМ, а процесс ее замены предполагает снятие мотора (итого 80 тысяч рублей). Подводит и турбина — 50 тысяч рублей. Кстати, после обновления модели в 2017 году проблема привода ГРМ пропала.

На BMW устанавливалась механическая коробка GS6–45D, но с ней машины практически не покупали. У единичных же версий с механикой этот агрегат «теряет» передачи и «находит» их только после переборки. Автоматы надежны, но только при условии своевременной замены масла каждые 60 тысяч километров, что обходится в 20 тысяч рублей.

У BMW 2-й серии (F45) возникают те же проблемы: повышенный расход масла, топливная система, турбина, цепь.

Вместительный но компактный кроссовер Х1 оказался практичной моделью, а первые покупатели чаще выбирали турбодизельные версии, получая еще более практичный кроссовер.

Материалы по теме BMW X1 первого поколения — все его неисправности

Что касается BMW X1 (F48) и Х2 (F39), то в них есть технические решения от BMW 3 и X3. Дизели кроссоверов хороши. К их больным местам приписывают надежность привода ГРМ и турбины, но на деле они выхаживают положенный ресурс в полторы-две сотни тысяч километров. Чаще из строя выходит демпферный шкив коленвала (50 тысяч рублей).

В системе полного привода слабым местом стал передний редуктор, который требует замены подшипников уже через 120 тысяч километров пробега (30 тысяч рублей), а устранение его запотевания обойдется владельцу в 10 тысяч рублей.

На отметке 150 тысяч километров может появиться стук в рулевой рейке, из-за чего придется раскошелиться на 30 тысяч рублей.

BMW 3-й и 4-й серий, Х3 и Х4

Седан (F30), универсал (F31) и купе (F32/F36), а также кабриолет (F33) оснащались уже описанными моторами, включая 1,5-литровый и объемом 1,6 литра, созданный совместно с французами. Коробка устанавливалась автоматическая 8-ступенчатая ZF 8HP, любящая замену масла каждые 60 тысяч километров. Непрогретая, она порой дергает, но это чаще не лечится.

Модель имеет множество версий и оснащалась моторами как у младших и старших братьев, из-за чего очень легко подобрать «Трешку» именно под себя.

Материалы по теме BMW 3‑й серии на вторичке: небольшой список болячек

Что касается ходовой, то алюминиевые рычаги подвески при неаккуратной езде требуют частой замены, и стоит это в районе 10 тысяч рублей. Поговаривают, что у машин порой сбоит блок LCM, который нужно перепрошивать, но в сервисе BMW на Новорязанке, в который мы обратились за консультацией, сказали, что даже не сталкивались с такой проблемой.

BMW X3 (F25) и Х4 (F26) тоже оснащались мотором N20 и тоже имеют проблемы с топливным насосом и цепью ГРМ. Был и атмосферный 3-литровый двигатель мощностью 258 л.с., который считают вроде как надежным. Но это не так: маслосъемные колпачки (около 70 тысяч рублей), клапан вентиляции картерных газов, выпускной распредвал, который сам без работ стоит 40 тысяч рублей, растяжение цепи, подтекание клапанной крышки…

Чаще Х3 предлагается с дизелями. С самыми популярными мы уже вас познакомили, но у модели есть еще и 3-литровый турбодизель, который не донимает хозяев.

Этот кроссовер можно считать оптимальным BMW. Он не слишком велик и достаточно надежен, а также очень даже практичен для семьи и путешествий.

В системе полного привода внимание на себя обращает шлицевое соединение переднего карданного вала с раздаточной коробкой. Замерить вал обойдется в 60 тысяч рублей, но можно и установить проставку либо удлиненную вилку (30 тысяч рублей).

Не доставляет хлопот и подвеска, элементы которой, например сайлентблоки и шаровые опоры, выхаживают по 100 и более тысяч километров.

BMW 5-й и 6-й серий, Х5, Х6 и Х7

О BMW 5-й серии (F10) нужно тщательно заботиться. Не только менять масло в 8-ступенчатом автомате, но и жидкости в приводе xDrive каждые 40–50 тысяч километров (всего-то 4 тысячи рублей). Механика — та же 6-ступенчатая «растеряша», но вы ее в продаже можете и не найти.

«Пятерка» BMW оказалась очень спорным автомобилем, невероятно технологичным и разнообразным: три типа кузова, 4-, 6- и 8-цилиндровые двигатели с одной, двумя и тремя (!) турбинами, механикой и автоматом, задним и полным приводом.

Материалы по теме BMW 5‑й серии (F10): полный список проблем

Двигатель N20 объемом 2 литра нам уже знаком, как и 6-цилиндровые агрегаты. Двигатель V8 серии N63 производит так много тепла, что из-за этого быстро изнашиваются маслосъемные колпачки (замена обходится в 80 000 рублей), а это приводит к расходу масла и закоксовыванию колец. Чтобы не доводить до такого, меняйте колпачки каждые 100 тысяч километров. Шестицилиндровый дизель N57, в отличие от 4-цилиндрового, хорош и нареканий не вызывает, если владелец правильно и своевременно его обслуживает. Главное — почаще менять масло.

Седану 5-й серии можно предпочесть более стильное 4-дверное купе 6-й серии (F06), но учтите, что сзади в нем помещаются только двое.

Автомат тут по-прежнему склонен к рывкам на холодную, а большая масса машины и манера езды могут сократить его ресурс, потребовав замены фрикционов, гидротрансформатора и гидроблока после 100 тысяч километров пробега (150 тысяч рублей).

В полноприводной версии XDrive может подвести наружный ШРУС переднего привода (40 тысяч рублей) и раздатка, замена которой встанет в 50 тысяч рублей. А вот с подвеской проблем нет.

BMW X5 (F15), Х6 (F16) и Х7 (G07), построенным на той же платформе, с подвеской повезло меньше и виной тому масса кроссоверов. Их рычаги ходят всего 50 тысяч километров (30 тысяч рублей).

BMW X5 остается самой популярной моделью в классе, несмотря на увеличивающуюся конкуренцию и одним из самых популярных BMW вообще.

Как и в случае с «Пятеркой», моторы объемом от 3 литров имеют все те же проблемы. Есть нарекания к радиаторам, которых хватает на 90 тысяч километров, а замена обходится в 40 тысяч рублей. Немного дешевле их промывать раз в 30 тысяч километров (10 тысяч рублей).

Это одна из самых молодых моделей BMW, которая отличается, по большому счету, от X5 только размерами кузова.

Жидкости в системе полного привода лучше менять почаще (каждые 30–40 тысяч километров), платя за это все те же 4 тысячи рублей. В рулевой рейке кроссоверов может появляться люфт, устранить который можно за 30 тысяч рублей.

BMW 7-й и 8-й серий

Битурбированный 8-цилиндровый мотор объемом 4,4 литра этих моделей (G11/G12 и G14/G15/G16) все так же производит много тепла и убивает маслосъемные колпачки. Например, в топовом моторе N74 турбины вынесены за пределы блока и проблем с жаром нет.

Хорошая новость: стереотип, что в подобных «Семерке» машинах хозяин сидит сзади, исчез, и теперь вас никто не примет за «водилу».

Материалы по теме Ретротест «акулы»: первая баварская «семерка»

У двигателя N54 (например, 740i) некоторые узлы могут сдаться только при пробеге 200 тысяч километров, и то не факт. Называют ТНВД и турбины, клапан выноса и катушки зажигания. Что касается атмосферника N52, то уже говорилось, что это не лучший выбор, а у системы полного привода, конечно же, те же особенности.

Это всего лишь второе поколение 8-й серии. Первое выпускалось с 1989 по 1999 годы, а затем был 19-летний перерыв.

Для души

Как видите, все BMW во многом похожи, так как часто оснащаются идентичными узлами и агрегатами. То же самое мы наблюдали, когда рассматривали автомобили Mercedes—Benz. Нельзя сказать, что BMW менее надежны. Все зависит от качества топлива, к которому баварские моторы чувствительны, и от частоты обслуживания: промывки и замены масел и жидкостей избавляют владельцев BMW от большинства проблем. А значит, хозяину такой машины нужно быть педантичным, словно стереотипный немец.

А может, вы хотите присмотреться к модельному ряду Mercedes-Benz и выбрать автомобиль с пробегом здесь?

Фото: BMW, Artur Aldyrkhanov / Unsplash